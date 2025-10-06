株式会社シスラボ、日経クロステックNEXT 東京 2025に出展

株式会社シスラボ

この度、2025年10月16日（木）～17日（金）に東京国際フォーラム ホールEで開催される「日経クロステックEXPO 2025」（主催：株式会社日経BP）に、AI 1on1ツール「InsightOne（インサイトワン）」をテーマに出展いたします。

近年、企業の成長や人材育成において「1on1ミーティング」は重要性を増しています。しかし実際には準備や記録に時間を要し、振り返りができないまま形骸化してしまうケースも多く、マネージャー・メンバー双方にとって負担となっているのが現状です。そうした背景の中、当社では AIによる自動化・可視化を活用し上司と部下の信頼関係をより強固にする新しいクラウドサービスを開発いたしました。

本展示会ではその具体的な支援内容や活用事例を幅広くご紹介いたします。

●1on1の自動記録・要約支援

会話内容をAIが自動で記録・要約し、振り返りや進捗確認をスムーズにします。

記録漏れを防ぎ、上司・部下双方が安心して会話に集中できます。

●質問例提示による1on1ファシリテーション

1on1に不慣れなマネージャーでも安心して会話を進められるようサポートします。

適切な質問の提案により、部下の本音や課題を引き出しやすくなります。

●チーム状態の可視化ダッシュボード

部下の複数人分の1on1結果を集約し、チーム全体のエンゲージメントや課題を把握可能です。さらにAIが具体的な解決策をサジェストします。

全体像を俯瞰できるため、早期に問題を発見し適切な対応が取れます。

●RAGチャットによる自立支援

SharePointやGoogle Driveなどに格納された社内文書をAIが参照し、部下が上司不在でも相談・業務を進められる環境を実現します。

ナレッジの属人化を防ぎ、組織全体の生産性向上にもつながります。

また、本製品に加えてAWS、ServiceNow、GRANDIT、自社開発のソリューションもご提供しており、柔軟な組み合わせによるご提案が可能です。

当イベントではAI 1on1ツール「InsightOne」の実際の画面デモやご相談窓口もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■日経クロステック東京 ２０２５ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91478/table/22_1_c980b5b09f0480e40b16285e1e736d91.jpg?v=202510060855 ]

■セミナー開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91478/table/22_2_dc8ee40291b7ecdb757be579297f0f37.jpg?v=202510060855 ]