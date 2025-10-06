過去最大７つの答申先と進む秋期Sessionがスタート！EAST・WESTに続き、東海地区にてCENTRALが始動！次世代リーダー育成を共にデザインする準備委員会を10月静岡で開催、参加者募集中！
日本最大規模の「越境学習型 次世代リーダー育成プロジェクト」を運営する、一般社団法人ALIVE（本社：東京都豊島区、代表理事：庄司弥寿彦）は、直近の活動報告と各種イベントを開催することをお知らせいたします。本リリースには、各種イベント参加への問い合わせ先、毎月実施している無料オンライン相談会も掲載しています。ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。※ALIVE プロジェクト（企業向け研修）は、2017年から「東日本エリア」を中心にスタート。現在延べ参加企業404社となり、累計2022人の方にご参加頂いています。答申先は98団体になります。
◆「ALIVEプロジェクト」とは？
| 社会的団体の想いに、ビジネスのリソースをつなげ企業人・企業・世の中に変化を巻き起こしたい
社会団体が抱えるリアルな課題に対して、複数の企業から参加する約60名のビジネスリーダーたちが、業種、業界問わず混成された複数チームに振り分けられ、３ヶ月間全4回のセッションを通じて課題解決を行います。多様性のあるチームでの体験に基づいたリフレクション相互フィードバックでリーダーシップ開発の支援を行います。
より具体的な内容は以下HPよりぜひご覧ください。プロジェクトの詳細や費用感に加えて、導入企業の担当者の声、参加者の声。これまでの社会課題のテーマなど多数掲載しています。
＜ALIVE HP＞
https://alive0309.org/
◆ 40社・45名が参加！ALIVE準備委員会を開催
|次年度に向けた進化と改善をテーマに、各社人事の皆様と対話。越境体験の学びを「Fun & Joy」ではなく、「Interesting & Exciting」へ。
対面とオンラインのハイブリッドで実施。写真は当日会場の様子。
40社・45名の人事・人材開発担当の皆様と共に、2026年度に向けてより良いALIVEへの進化を目指し、対話を実施しました。ALIVEでの学びを現場へより強く接続していくために、リフレクション方法をアップデート。「Fun & Joy」ではなく「Interesting & Exciting」へと刷新することで、参加者一人ひとりが修羅場体験を振り返り、実践知として自らの現場に還元できる仕立てへと進化します。
また、同窓会企画の新設や海外版「WAVE」の継続開催も決定しました。ALIVEのさらなる進化に、どうぞご期待ください。
◆ ALIVE東海版「CENTRAL」いよいよ始動！
| EAST（東日本エリア）・WEST（西日本エリア）に続き、東海地区にてCENTRALを立ち上げ！10月静岡でイベントを開催します。
2026年度、新たに東海エリアを対象とした 「CENTRAL」 を始動いたします。
今回のイベントは、そのプレ企画として東海エリアの人事・人材開発の皆様と共に、越境学習の魅力と可能性を体感できる内容です。
人事ご担当者様同士が交流し、知見や実践を分かち合う場にしたいと考えておりますので、奮ってご参加ください。
◇こんな人にぜひ！
・東海地方にベースのある企業の経営者、人材育成担当者
・地元企業やスタートアップとの連携によって地域課題解決に取り組む行政職員
・新規事業開発、社会課題解決分野のビジネスに興味、課題がある
・異業種混合プログラムや越境型学習に興味がある
・ALIVEについて詳しく知りたい
・自社社員の育成を考える際のヒントがほしい
・他社の人事関係者とのつながりを築きたい
◇参加費
第一部：無料
第二部：懇親会は会費制（4000円／人を当日徴収します）
◇開催形式
- リアル開催
- 会場：静岡市清水区草薙北2-1 静岡銀行研修センター
- 第二部の懇親会も同施設内で実施予定
【お申し込み】
以下URLよりお気軽にお申し込みください。
＜URL＞
https://alivecentral2025.peatix.com/view
◆ALIVE無料説明＆相談会の開催！
※ 2025年11月4日/12月5日 開催
| ALIVEでは「無料説明＆相談会」を実施しています。
＜こんな方にオススメ＞
- 越境学習を聞いたことがある、興味がありもっと詳しく知りたい方
- 企業の人事部、人材育成のご担当で、社内の研修を検討されている方
- 参加者として、ALIVEプロジェクトに関わってみたいと感じている方
- 答申先として、自分たちが抱える課題の解決を望んでいる、新しいことにチャレンジしてみたい方 など...
本企画ではALIVEプロジェクトの説明をはじめ、この研修で参加者がどのように変わったのか？実際にはどういった効果があったのか？なども詳しく説明させていただきます。対話の時間などもありますので、直接聞いてみたいことなどあれば、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。
◎ 次回開催スケジュール
【日時】
11月4日(火) 12：00～13：00 @ZOOM
12月5日(金)12：00～13：00 @ZOOM
【お申し込み】
当日のご参加、キャンセルも大丈夫ですので、下記URLよりぜひお気軽にお申し込みください。
＜URL＞
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rNTAWHuAlpMA3XbyDJ7GpPUxG17IkJn7YJfNK53CtvWyLw/viewform
◆ALIVEプロジェクトの紹介映像
| ALIVE代表理事の庄司をはじめ、過去の答申先、実際の参加者、事務局の経験者へのインタビュー動画を掲載しています。
ALIVEとは？ALIVEで得られた学びや葛藤などについてもお話しています。ぜひ以下のURLよりご覧ください。
【URL】
https://youtu.be/ACkIsf5Ol90
◆「ALIVEプロジェクト」過去参加企業
｜これまでの参加企業一覧（一部抜粋）になります。
株式会社野村総合研究所、パーソルキャリア株式会社、株式会社ブリヂストン、カルビー株式会社、株式会社アダストリア、株式会社NTT東日本-南関東、東京都庁、東急株式会社、公益財団法人東京都農林水産振興財団、株式会社長谷工コーポレーション、エステー株式会社、綾羽株式会社、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、ウシオ電機株式会社、トランスコスモス株式会社、エプソン販売株式会社、NECネッツエスアイ株式会社、西日本電信電話株式会社、神戸市役所、大和ハウス工業株式会社、株式会社関西都市居住サービス、シスメックス株式会社、サントリーホールディングス株式会社、ネスレ日本株式会社、帝人株式会社、住友林業株式会社、東京ガス株式会社、日本航空株式会社 等、延べ404社が参画。※順不同
※その他参画企業様情報はこちら：https://www.alive0309.org/
◆お問い合わせメールアドレス
お気軽に以下メールアドレスよりご連絡ください。
connective@alive0309.org
◆一般社団法人ALIVEについて
団体名：一般社団法人ALIVE
代表理事：庄司 弥寿彦
設立：2017年3月9日
住所：170-0005 東京都豊島区南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル6F
HP： https://www.alive0309.org/
note： https://note.com/alive0309
Facebook： https://www.facebook.com/alive0309/