BREXA Technology、非接触バイタルセンシング技術を活用したPROTRUDEオリジナルSaaS「hakaru-cloud」を発売

株式会社BREXA Technology（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 高之、以下BREXA Tech）は、独自サービスとなる「hakaru-cloud（ハカルクラウド）」を発売いたします。

新型コロナウイルスの影響をはじめとする様々な環境変化により、企業における従業員の健康管理の重要性は一層高まっています。しかしながら、従来の生体データ取得では、時間や手間がかかるという課題があり、現場での円滑な運用を妨げる要因となっていました。このような課題に対し、BREXA Techは、非接触かつ短時間で生体データを取得できる仕組みを模索。解決策の一つとして「hakaru-cloud」を開発し、正式にリリースいたします。

■「hakaru-cloud」とは

お客様の顔を10秒ほどスキャン・解析することで、生体データを非接触で取得できるサービスです。SaaSサービスとして提供しており、お客様の環境に依存することなく、インターネット環境さえあれば、どこからでもご利用いただけます。非接触で生体データを取得することで、新たな健康管理経営の支援となることを目的としております。

非接触で取得できるデータは以下となります。

※表示結果はあくまでも参考情報であり、良否を判定するものではありません。

- 心拍数- 血圧- 血中酸素濃度- 乳酸値- 血糖値

また、「hakaru-cloud」で利用している技術は、EXPO 2025大阪・関西万博において、大阪府・大阪市が産官学民で連携しオール大阪で出展する「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」内に設置している、BREXA Techの開発製品であるＡＩコンシェルジュロボットの一部機能として提供しております。

国内での導入を進めるとともに、多様なユースケースに対応すべく「測る/hakaru」ことを軸にご提案の形を変えてまいります。働く方々のバイタル数値を可視化し、安心して働ける環境づくりに貢献してまいります。

■ PROTRUDEについて 〈https://protrude.com〉

BREXA Tech のインテグレーション事業「PROTRUDE（プロトリュード）」は、戦略立案から設計・開発、運用改善に至るまで一貫したITソリューションを提供し、企業のDX推進を支援します。国内トップクラス25,000名超の技術者と4,000社超の支援実績を基盤に、業種・業界を問わず最適な技術と人材を提供。単なるシステム導入にとどまらず、課題の本質に踏み込み、持続可能な変革を実現する伴走型パートナーとして、お客様の未来創造に貢献します。

■BREXAグループについて 〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2024年時点で国内外216社、約12万6千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年より株式会社アウトソーシングよりグループの社名を変更し、新ブランド「BREXA」を発表。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、国内3位・世界9位。

■会社概要

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17540/table/124_1_854173bd4e2d8f303f5ff2d60afa15c7.jpg?v=202510060855 ]

株式会社BREXA Technology 広報担当

Email ：pr@brexa.com