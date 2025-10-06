こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大人の学び直し・リスキリングに最適な資格、ウェブ解析士とは？（11月1日 無料オンライン説明会）
2025年11月1日（土）10：00～11：00 ウェブ解析士認定講座 オープンセミナー
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2025年11月、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。講師はWEB BRIDGE（ウェブブリッジ）代表の木口祐一氏です。
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。
このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
■開催概要
日付：2025年11月1日（土）10：00～11：00
形式：オンライン
費用：無料
■注意事項
カメラはオフで大丈夫です。
マイクは常時ミュートでお願いします。
動画や資料配布などはございません。
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■講師
木口 祐一（きぐち・ゆういち）
WACA認定ウェブ解析士マスター / WACA認定チーフSNSマネージャー
ウェブブリッジ 代表
（略歴）
システム構築・導入のエンタープライズ営業をITベンダーで20年経験した後、デジタルマーケティングの世界に転身。企業様に向けて営業力強化の支援やデジタルマーケティング活用支援に取り組む。
ウェブサイトの活用に課題を持つ企業様に向けて、Google アナリティクス導入設計から運用の支援、アクセス解析にもとづく改善施策提案と実行支援の実績多数。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
