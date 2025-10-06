大人の学び直し・リスキリングに最適な資格、ウェブ解析士とは？（11月1日 無料オンライン説明会）







木口 祐一（きぐち・ゆういち）WACA認定ウェブ解析士マスター / WACA認定チーフSNSマネージャーウェブブリッジ 代表（略歴）システム構築・導入のエンタープライズ営業をITベンダーで20年経験した後、デジタルマーケティングの世界に転身。企業様に向けて営業力強化の支援やデジタルマーケティング活用支援に取り組む。ウェブサイトの活用に課題を持つ企業様に向けて、Google アナリティクス導入設計から運用の支援、アクセス解析にもとづく改善施策提案と実行支援の実績多数。