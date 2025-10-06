TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント開催決定！東京・丸の内エリアにて特別展示・ポップアップショップ・限定メニューが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」にて2025年10月29日(水)より新商品を販売します。
コラボ情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_marucube/
『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』が東京・丸の内エリアにて開催決定！
"イルミネーション"をテーマにしたきらめく光に包まれた描き下ろしイラストと、"ハロウィン"の仮装を楽しむミニキャライラストを使用したコラボグッズが登場。
2025年10月29日(水)よりマルキューブおよびオンラインにて販売します。
また、会場では約8メートルの大型バナーやキャラクターパネルなど、撮影を楽しめるフォトスポットをご用意しています。
さらに、丸ビルおよび周辺の一部レストランでは、キャラクターや作品の世界観をイメージした全28品のコラボメニューをお楽しみいただけます。
見て、撮って、味わって--
五感で楽しむ『呪術廻戦』の特別なひとときを、ぜひ丸の内でお過ごしください。そんな『呪術廻戦』は10月17日より『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、11月7日より『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開となります。
開催情報
「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」
イベント特設サイト：https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_marucube/
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/703_1_04a7e860b6cf077fc89e38ef55416536.jpg?v=202510060855 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/703_2_013579aea6b8c889464775b65766223c.jpg?v=202510060855 ]
【開催内容】
1.オリジナルグッズの販売
2.限定コラボメニューの販売
3.約8メートルの大型バナーや、アクリル製キャラクターパネルなどのフォトスポット
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※コラボメニュー・対象店舗の詳細はイベント特設サイトにて後日公開いたします。
ノベルティ情報
＜コラボグッズ購入特典＞
会場・通販にて１会計3,000円(税込)ご購入毎に、クラフトステッカー(全10種)をランダムで1枚プレゼントします。
＜コラボメニュー注文特典/コースター＞
【全店舗・全メニュー対象】
コラボメニューを2,000円(税込)ご注文ごとに、オリジナルデザインのコースター(全5種)をランダムで1枚お渡しします。
＜コラボメニュー注文特典/ペーパーランチョンマット＞
※ご注文メニューと同じキャラクターのデザインをお渡しします。
【一部店舗・一部メニュー対象】
対象のメニューをご注文につき、オリジナルデザインのペーパーランチョンマットを1枚プレゼントいたします。
※配布条件は店舗によって異なります。詳細はイベント特設サイト(https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_marucube/)をご確認ください。
※無くなり次第、配布終了となる場合がございます。
※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。
※販売に関する注意事項は特設サイトをご確認ください。
商品情報
■ホロアクリルフィギュアスタンド イルミネーションver.（全5種）
販売価格：1,980円(税込)
ラインナップ：虎杖 悠仁、伏黒 恵、釘崎 野薔薇、七海 建人、五条 悟（全5種）
■トレーディング ホロ缶バッジ イルミネーションver.（全10種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入] 5,500円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディング グリッター缶バッジ ハロウィンver.（全8種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入] 4,400円(税込)
ラインナップ：虎杖 悠仁、伏黒 恵、釘崎 野薔薇、禪院 真希、狗巻 棘、パンダ、七海 建人、五条 悟（全8種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション イルミネーションver.（全10種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入] 4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングアクリルスタンド ハロウィンver.（全8種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[8個入] 6,160円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■アクリルフォトプロップス（全5種）
販売価格：1,540円(税込)
■ブロマイドセット イルミネーションver.
販売価格：1,100円(税込)
■おばけのフード付きブランケット ハロウィンver.
販売価格：4,950円(税込)
サイズ：本体 約W150xH60cm フード 約W50xH30cm
■デニムトートバッグ ハロウィンver.
販売価格：3,850円(税込)
サイズ：約W37×H23×D10cm
■ミニ缶バッジ付き マグネット缶キャラメル イルミネーションver.
販売価格：1,100円(税込)
※缶バッジ全5種（ランダム1個付き）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jujutsukaisen_marucube/
予約期間：2025年10月29日(水)12:00～11月12日(水)23:59
発送日：2026年2月以降順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【呪術廻戦とは】
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。
2020年に毎日放送・TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして、全世界待望の続編であるTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年に放送されることが決定。放送に先立ち、「懐玉・玉折」を劇場版総集編として2025年５月に上映。さらに全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』が同年10月17日（金）より復活上映されることも決定し、「呪術廻戦」の世界を時系列で廻っていく劇場版の展開も大きな盛り上がりを見せている。
この度、新たな劇場版の公開が決定！「呪術廻戦」史上最大の激闘となった「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、第3期アニメ「死滅回游 前編」第１・２話をTV放送に先駆けて世界初公開。「渋谷事変」と「死滅回游」、直結するエピソードをつなげることで、興奮と衝撃をもたらす新たな物語へと変容。さらに全編にわたり音楽を劇場環境に合わせた5.1chサラウンドに再ミックスされ、劇場の大スクリーンで鑑賞するにふさわしい圧巻の映画として仕上げられている。
「死滅回游」ではついに、特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、虎杖に刃を向ける。主人公・虎杖 対 「呪術廻戦０」の主人公・乙骨。原作でも屈指の人気を誇る激闘が、スクリーン上で繰り広げられる。
ついに邂逅する二人の主人公。激突する呪力と呪力。
呪いを廻る壮絶な物語が、劇場で再び動き出す--。
2018年10月31日。
ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。
そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。
渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。
かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。
そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。
「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。
そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。
絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。
無情にも、刃を向ける乙骨。
加速していく呪いの混沌。
同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--
【権利表記】
(C) 芥見下々／集英社 ・ 呪術廻戦製作委員会
【関連サイト】
TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト
https://jujutsukaisen.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline