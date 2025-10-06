『ようこそ実力至上主義の教室へ』×ヴィレッジヴァンガード 限定商品発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』のグッズがヴィレッジヴァンガード限定描き下ろしイラストで登場！



2025年10月6日（月）より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注開始！

文化祭をイメージした制服姿のキャラクターデザインが、ここでしか手に入らない特別なグッズになりました！

■グッズラインナップ

【商品詳細】

■キャラクタースタンド 全6種 各1,980円（税込）

■トレーディング缶バッジ 全12種

単品：660円（税込）/セット：7,920円（税込）

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングステッカー 全6種

単品：660円（税込）/セット：3,960円（税込）

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングクリアカード 全20種

単品：660円（税込）/セット：13,200円（税込）

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングPOP風アクリルバッジ 全12種

単品：1,100円（税込）/セット：13,200円（税込）

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。※セット購入すると全種揃います。

■タペストリー 全6種 各3,300円（税込）

■デスクマット 1種 各4,400円（税込）

【受注期間】

2025年10月6日（月）17：00～2025年10月21日（火）23：59

【お届け予定日】

2025年11月下旬～12月上旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22037/

