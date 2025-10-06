『ようこそ実力至上主義の教室へ』×ヴィレッジヴァンガード 限定商品発売決定！

写真拡大 (全9枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』のグッズがヴィレッジヴァンガード限定描き下ろしイラストで登場！

2025年10月6日（月）より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注開始！
文化祭をイメージした制服姿のキャラクターデザインが、ここでしか手に入らない特別なグッズになりました！


■グッズラインナップ



【商品詳細】


■キャラクタースタンド　全6種　各1,980円（税込）




■トレーディング缶バッジ　全12種
　単品：660円（税込）/セット：7,920円（税込）



※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングステッカー　全6種
　単品：660円（税込）/セット：3,960円（税込）



※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングクリアカード　全20種
　単品：660円（税込）/セット：13,200円（税込）



※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。

■トレーディングPOP風アクリルバッジ　全12種
　単品：1,100円（税込）/セット：13,200円（税込）




※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。

■タペストリー　全6種　各3,300円（税込）




■デスクマット　1種　各4,400円（税込）




【受注期間】

2025年10月6日（月）17：00～2025年10月21日（火）23：59


【お届け予定日】

2025年11月下旬～12月上旬


【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22037/


【関連リンク】

▼TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season』公式サイト


https://you-zitsu.com/



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■ヴィレッジヴァンガード公式X


https://x.com/vv__official


■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）