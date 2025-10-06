『ようこそ実力至上主義の教室へ』×ヴィレッジヴァンガード 限定商品発売決定！
TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』のグッズがヴィレッジヴァンガード限定描き下ろしイラストで登場！
2025年10月6日（月）より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注開始！
文化祭をイメージした制服姿のキャラクターデザインが、ここでしか手に入らない特別なグッズになりました！
■グッズラインナップ
【商品詳細】
■キャラクタースタンド 全6種 各1,980円（税込）
■トレーディング缶バッジ 全12種
単品：660円（税込）/セット：7,920円（税込）
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■トレーディングステッカー 全6種
単品：660円（税込）/セット：3,960円（税込）
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■トレーディングクリアカード 全20種
単品：660円（税込）/セット：13,200円（税込）
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■トレーディングPOP風アクリルバッジ 全12種
単品：1,100円（税込）/セット：13,200円（税込）
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■タペストリー 全6種 各3,300円（税込）
■デスクマット 1種 各4,400円（税込）
【受注期間】
2025年10月6日（月）17：00～2025年10月21日（火）23：59
【お届け予定日】
2025年11月下旬～12月上旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22037/
【関連リンク】
▼TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season』公式サイト
https://you-zitsu.com/
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://x.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）