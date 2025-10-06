上質な日常に添える、ヴィンテージという選択。「LA GRÂCE VINTAGE」がバーニーズ　ニューヨークに登場

株式会社バーニーズ ジャパン

仏国・英国をはじめとした欧州を中心に、現地在住の日本人オーナーが厳選して買い付けた1点物のヴィンテージジュエリーを展開する「LA GRÂCE VINTAGE（ラ グラス ヴィンテージ）」が、リニューアルオープンを機に常設展開をスタートしたバーニーズ ニューヨーク銀座本店に加え、六本木店・横浜店・福岡店に期間限定で順次登場いたします。

本イベントは、ヴィンテージジュエリー市場で年々高騰が続＜エルメス＞の “シェーヌダンクル”を中心としたアイテムを充実のラインナップでご用意。市場での流通量の少ないK18イエローゴールドを用いた“シェーヌダンクル”のブレスレットから独自の審美眼で厳選したノーブランドヴィンテージジュエリーまで、他者と被りにくいスペシャルなアイテムも揃う特別な機会です。

イベント概要

2025年10月11日（土）・2025年10月12日（日）バーニーズ ニューヨーク福岡店

2025年10月18日（土）・2025年10月19日（日）バーニーズ ニューヨーク六本木店

2025年10月25日（土）・2025年10月26日（日）バーニーズ ニューヨーク横浜店

2025年11月1日（土）～ 2025年11月3日（月・祝）バーニーズ ニューヨーク銀座本店

※掲載アイテムはすべて一点物につき品切れの場合がございます。

※イベント期間中は混雑が予想されます。ご案内までにお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）