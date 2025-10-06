11/27開催！【実業之日本社 × VOOX 特別企画】30代で社長就任　４社で「再生、成長、上場」　プロ経営者が考える「経営者とは」

Moon Creative Lab Inc.

＊イベント概要＊

20年にわたり「職業経営者」として再生・成長・上場・売却──数々の修羅場を駆け抜けた著者の実践知を凝縮した“経営者学”の決定版『経営者学 突然やってくるチャンスへの備え』。本書の刊行を記念して、出版記念講演を開催します。



社長は「孤独な仕事」だ。数字も人も時間も、すべての矢印が自分に向かう。その重圧を、どう乗り越え、どう未来を切り開くか――。

本書は、笹井氏が20年にわたり企業の再生・成長・上場・売却という数々の局面を乗り越えてきた実体験と知見を、実践的かつ体系的にまとめた“経営者学”です。

これから社長を目指す方、バトンを受け取る後継者、孤独と向き合いながら苦悩と挑戦を続ける経営者の方々に、明日の一手を考え抜き、意思決定の背中を押す場になれば幸いです。

▼お申込みURL▼

https://voox-jn-251127.peatix.com/view



＊イベント構成＊

第一部：出版記念講演

著者・笹井英孝氏が、自身の経験とともに『経営者学 突然やってくるチャンスへの備え』を紹介。20年にわたり「職業経営者」として培った知見と本書に込めた想いを語ります。

第二部：概念思考メソッドで読み解く『経営者学』

音声プラットフォーム「VOOX」イベントファシリテーターによる、独自開発の「概念思考メソッド」を用いたワークセッション。『経営者学』に込められたテーマを多面的に検証し、経営に活かせる洞察を深めます。

第三部：特別対談（予定）

担当編集者や現役経営者も交え、現場のリアルとこれからの経営者像を深掘りするスペシャルセッション。会場からの質疑応答も実施します。

第四部：懇親会

登壇者と参加者の交流会です。名刺交換や意見交換いただければと思います。



＊開催概要＊

⚫︎ 日程：2025年11月27日（木）

⚫︎ 時間：19:00～21:00（懇親会付）

⚫︎ 会場：Moon Creative Lab 2F

⚫︎ 定員：50名（先着申込制）

⚫︎ 参加費：6,420円（書籍『経営者学 突然やってくるチャンスへの備え』付き）、4,000円（書籍なし）

＊登壇者プロフィール＊

笹井英孝(ささい・ひでたか)｜経営者／『経営者学 突然やってくるチャンスへの備え』著者

1967年大阪府生まれ。東京大学法学部、コロンビア大学経営大学院卒業。1991年当時の住友銀行入行。その後外資系経営コンサルティング会社ベインアンドカンパニーの国内外拠点での勤務を経て、プロ経営者の道を志す。バイエル薬品で執行役員経営企画統括本部長を務めた後、オムロンコーリン、セントジュードメディカル等4社で経営トップを歴任。2019年より医療福祉系人材関連企業のトライトグループのCEOを勤め、同社の東証グロース市場上場を実現。



＊書籍概要＊

本書は単なる理論書ではありません。迷える瞬間に背中を押し、決断を支える、生々しい言葉の数々が詰まっています。



「社長とは何を優先し、何を捨てるのか」

「去り際をどうデザインするのか」

「社員・株主・取引先に本気を伝える一言とは何か」

就任初日の空気の作り方から、3年後のゴール設計、ステークホルダーの動かし方、最大公約数に逃げない意思決定の極意、そして「胆力」と「回復力」の鍛え方まで――現場で即使える知恵が、具体的な事例とともに展開されます。

これから社長になる人、バトンを受け取る後継者、孤独に耐えながらも前進しようとする経営者へ。

この一冊が、明日の一手を決める力になるはずです。

▼お申込みURL▼

