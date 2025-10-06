【こどもの休日の過ごし方】スクールツアーシップの冬ツアーの申込が始まります！！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2025年11月から開催される冬のツアーの申込受付を10月10日（金）10時より開始いたします。全日本スキー連盟の公式ライセンスが取れる『SAJスキースクール』をはじめ、毎年人気の『ウエスタン乗馬体験スクール』や『体験で学ぶ中学受験理科！（星座編）』、『冬の１dayキャンプ』など、体験と学びにあふれ、冬を満喫できるプログラムを多数ご用意しております。スクールツアーシップ（以下、STS）は、20年以上子ども向けの体験学習を実施しており、新たな挑戦をするお子様からリピーターのお子様にも安心してご参加いただける取り組みを続けています。受付開始後すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください。

■STS 開催ツアーご案内

URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/?_gl=1%2A19fgrea%2A_gcl_au%2AMTUwNDU4NzEwMy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga%2AMTMzNDkyMjUxNy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga_JXN98FRBR2%2AczE3NTc0MDc4ODMkbzc4JGcxJHQxNzU3NDA3OTgwJGo2MCRsMCRoMA..)

※10月10日（金）10:00から冬ツアーの申込受付を開始いたします。

■STSの３つの特長

１.本物へのこだわり

STSでは実際に触れて楽しむ「本物の体験」にこだわります。中学受験頻出の星座の観測や、現役獣医さんによる診察体験など、子どもたちを夢中にさせるメソッドがここにあります。

２.経験豊富な指導員

出発から解散まで数多くのツアーに添乗経験がある指導員が同行、子どもたちの安全・健康を管理します。はじめての宿泊体験や、初挑戦のアクティビティなど、子どもたちの大きな成長のチャンスをサポートします。

３.数多くの多彩なプログラム

様々な分野で数多くの体験ツアーを開催。小さなお子様向けツアーから、公式ライセンスを取得できるツアーなど、お子様にぴったりのプログラムを見つけることができます。

■STSとは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp