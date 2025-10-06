『まるごとぜんぶ渋谷区の本』発売にあたり、渋谷区への寄贈を行いました
ぴあ株式会社
『まるごとぜんぶ渋谷区の本』寄贈式にて
『まるごとぜんぶ渋谷区の本』
9月26日、ぴあ株式会社より、『まるごとぜんぶ渋谷区の本』が発売となりました。
それにあたり、10月1日、版元のぴあ株式会社と協賛企業のきらぼし銀行より、渋谷区に『まるごとぜんぶ渋谷区の本』100冊を寄贈しました。渋谷区在住のお子さんや多くの区民の皆さんに読んでいただけるよう、渋谷区内の小中学校や区立図書館等に配架される予定です。
渋谷区の歴史をふまえ、「グルメ」「レジャースポット」「街ナカ文化財」「人とカルチャー」「産業とものづくり」などの切り口から、現在の渋谷区の姿を全方位から取り上げております。
渋谷駅周辺情報だけでなく、恵比寿・広尾・千駄ヶ谷・上原・幡ヶ谷・笹塚…なども盛り込み、生活者の区民が、渋谷ワーカーが、渋谷愛があるみんなが知りたい、渋谷LOVE本の決定版です。
●『まるごとぜんぶ渋谷区の本』
https://book.pia.co.jp/book/b668623.html
【出版概要】
タイトル：まるごとぜんぶ渋谷区の本
発行：ぴあ株式会社
発売：2025年9月２6日
定価：1100円（本体1000円＋税）
判型：A4判 本体96ページ 無線綴じ
書店、CVS、ほかネット書店にて販売。電子版も同日発売。
【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4835645634
【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18376286/
