新生特急「まほろば」悠久編成デビュー記念！奈良の魅力あふれるグッズ第2弾を新発売♪
特急まほろば悠久編成（左）と安寧編成（右）
いにしえから現在、未来へとつなぐ「安寧」と「悠久」。奈良の魅力を乗せて走る新生特急「まほろば」悠久編成が、2025年10月18日にいよいよデビューします。
これを記念し「トレインボックス」から、まほろばグッズの第2弾として4アイテムが新登場！
奈良の伝統と美しさを詰め込んだロゴマークや、車体デザインをモチーフとした記念グッズが悠久の旅の思い出をより一層際立たせます。
１．商品詳細・画像等
本体サイズ：約35×34mm(左：安寧編成ver、右：悠久編成ver)
泉州ハンドタオル（オーガニックコットン）2種
販売価格：1,485円（税込）
日本のタオル発祥の地「泉州」で生産した
オーガニックコットンタオルに、
まほろばの繊細なロゴデザインを刺繡で
可能な限り細部まで表現しました。
〇安寧編成verは下記サイトでの限定販売です。
・トレインボックス
・トレインボックス WESTERモール店
※トレインボックス出店イベントやトWESTERポイント利用商品でも掲載予定です。
悠久編成ver
安寧編成ver
刺繡イメージ
A4クリアファイル(座席柄)
販売価格：385円（税込）
安寧・悠久編成の座席(モケット)に
使用されているデザインを使用した
A4クリアファイルです。
ご乗車の記念にピッタリ♪
本体サイズ：約65mm×25mm
2連アクリルキーホルダー（悠久編成）
販売価格：935円（税込）
まほろば 悠久編成のロゴマークを
車両デザインをデザインした
2連タイプのキーホルダーです。
２．発売日
2025年10月18日（土）
※一部商品は鉄道の日イベント等で先行発売を行う予定です。
※販売箇所によっては発売開始日に商品がご用意出来ていない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
３．販売箇所
・JR西日本の駅ナカ店舗（アントレマルシェ大阪店、アントレマルシェ天王寺店、セブン-イレブンハートインJR奈良駅改札口店、セブン-イレブンハートインJR奈良駅前店、セブン-イレブンハートインJR王寺駅北口店）
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）
・トレインボックス WESTERモール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp/)
※店舗・発売箇所により一部商品のお取り扱いのない場合や、販売開始の時間が異なる場合がございます。
4．おしらせ
・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
・記載の販売価格は、ECサイトでの税込価格となります。（販売箇所によっては販売価格が異なる場合がございます。）
・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
・販売箇所によって取扱商品が異なります。発売開始日に商品がご用意出来ていない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
・一部実際の車両・標記と異なる場合がございますので予めご了承ください。
・プレスリリース：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/10/page_29189.html
・以下の公式SNSでも当商品をご紹介いたします。
「トレインボックス」（ジェイアール西日本商事株式会社）
Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/
X(旧Twitter)：https://x.com/TRAIN_BOX
Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/