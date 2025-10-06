＜ヴィス＞【10月23日(木)／11月7日(金)開催】「らしさ」をデザインする、オフィスづくり ヴィス大阪オフィスツアー
『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、2025年9月に10年ぶりとなる移転を行った当社大阪オフィスのオフィスツアーセミナーを開催することをお知らせいたします。
ヴィス大阪オフィスは2025年9月にグランフロント大阪に移転いたしました。社員のエンゲージメント向上とさらなる成長を見据えてスタートした、約10年ぶりとなる大阪拠点の移転プロジェクト。ヴィスが日々お客さまに提供している『ワークデザイン』が体現された新オフィスを、ツアー形式でご案内します。
■こんな方におすすめ
・サーベイやワークショップなどの、課題整理や分析に興味がある方
・今後の大阪エリアのオフィスマーケットについて興味がある方
・最新のオフィストレンドに関心のある方
■セミナーについて
役員へのトップインタビューや大阪メンバーでのワークショップ、『WORK DESIGN PLATFORM』のサーベイを実施し、社員一丸となってつくりあげた新オフィスをツアー形式でご紹介します。また、移転先であるグランフロント大阪の物件選定に参画いただいた、世界最大規模の事業用不動産サービスを展開するシービーアールイー株式会社の二見氏をゲストに迎え、物件選定までのストーリーや大阪エリアのオフィスマーケットの展望についてお話いただきます。
■グランフロント大阪について
「うめきたプロジェクト」として、大阪駅前の貨物ヤード跡地にて進められている大規模複合開発の皮切りとなった複合施設。商業施設、ホテル、公園、オフィス、公園などが融合した都市型空間としてまちづくりが進むこのエリアは「大阪最後の一等地」として注目を集めています。
■シービーアールイー株式会社について
世界最大級の事業用不動産サービス企業CBREグループの日本法人であるシービーアールイー株式会社は1970年設立以来、オフィス・商業施設・物流拠点などの売買・賃貸仲介から、投資・資産運用・プロパティマネジメントまで幅広いソリューションを提供しています。全国9拠点に約1,700名の専門家を擁し、企業の不動産戦略を中立的かつ的確に支援しています。
シービーアールイー株式会社の公式HPはこちら(https://www.cbre.co.jp/)
■登壇者
シービーアールイー株式会社 関西支社
アドバイザリーサービス｜リーシング オフィス
部長 二見 亮太氏
株式会社ヴィス
コンサルティングDiv.
ゼネラルマネージャー 水原 豊晃
■イベント概要
【日時】 1日目 2025年10月23日(木)17:00~18:00
2日目 2025年11月7日(金)17:00~18:00
【場所】 ヴィス大阪本社
（〒530-0011大阪府大阪市北区大深町4番20号グランフロントタワーA16階）
【参加費】無料
【定員】 会場参加：40名
※オフィス構築に関わる事業（設計デザイン業務・プロジェクトマネジメント業務など）に携わる方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
■参加方法／応募〆切
【1日目】
開催日 10月23日(木)17:00~18:00
1日目のお申込みはこちら(https://vis-produce.com/seminar/251023/)から
応募〆切 10月16日(木)12:00
※10月17日(金)に会場参加の抽選結果および参加の流れをメールにてご連絡いたします。
【2日目】
開催日 11月7日(金)17:00~18:00
2日目のお申込みはこちら(https://vis-produce.com/seminar/251107/)から
応募〆切 10月31日(金)12:00
※11月4日(火)に会場参加の抽選結果および参加の流れをメールにてご連絡いたします。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
株式会社ヴィス
ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。
・ブランディング事業
ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。
・データソリューション事業
『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。
・プレイスソリューション事業
フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。
【会社概要】
社名：株式会社ヴィス
代表者：代表取締役社長 金谷 智浩
事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション
設立：1998年4月13日
事業所：東京本社、大阪本社、名古屋
URL：https://vis-produce.com