東北発J-クレジットと購入希望者のマッチング事業を開始、エスプールブルードットグリーン

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、東北経済産業局から受託したJ-クレジット制度の普及啓発を支援する推進事業の一環として、この度、東北地方で創出されたJ-クレジットと購入希望者をつなぐ「マッチング事業」を開始いたします。また関連事業として、J-クレジットの仕組みや本事業参加のメリットを広く知っていただくことを目的としたセミナーも開催いたします。

マッチング事業について

J-クレジットは、温対法報告における排出係数の調整や、商品・イベントのカーボンオフセットなど幅広い用途に活用可能ですが、購入方法や適切なクレジット選びに迷う方も少なくありません。そこで本事業では、東北地方で創出されたJ-クレジットに関心がある企業を全国から広く募集し、東北発J-クレジットと購入希望者のマッチングを行います。あわせて購入希望者への基礎知識の提供や各社の状況に応じた活用までを、無料でサポートいたします。

「東北発J-クレジットの購入に必要な手続きが分からない」

「自社にぴったりの東北発J-クレジットは？」

などお悩みの方は、下記のボタンよりご相談ください。

※購入のご希望をいただいても、条件に合う東北発のJ-クレジット創出者が見つからない場合など、状況によってはマッチングが難しいこともございます。あらかじめご了承ください。

ご相談フォームはこちら :https://go.bluedotgreen.co.jp/l/963073/2025-09-01/7pnghセミナーについて

上記J-クレジット事業（マッチング事業）の関連イベントとして、2025年10月22日（水）に「ゼロから学ぶ！J-クレジット解説セミナー」を、オンラインで開催します。初心者向けの解説に加え、J-クレジットを実際に活用する企業ゲストをお招きし、活用の背景やメリットについて具体的にお話しいただきます。ご興味のある方は、下記ボタンよりお申し込みください。

セミナーお申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/3590d4d1-921f-411d-9fe9-0e8ed98d34e1@6a54cb54-4473-42d2-9612-bf9ffc60b645開催概要

セミナー名：ゼロから学ぶ！J-クレジット解説セミナー

開催方法 ：オンライン

日時 ：2025年10月22日（水）14:00-15:30

参加費用 ：無料

対象 ：経営企画、ESG・サステナビリティ、IRご担当者

定員 ：1,000名

申込締切 ：2025年10月21日（火）13:00

主催 ： 東北経済産業局

注意事項 ※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※オンライン参加について

・原則として、聴講者の映像・音声の発信はできません。

・Q&A機能を通じてご質問を受け付けます。

※登録情報について

・配信用URLは、開催当日までにご登録のアドレス宛に送付いたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

お問合せ先

株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/

会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月