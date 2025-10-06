乃村工藝社が空間づくりを手掛けたプロジェクトが「第59回 日本サインデザイン賞」にて金賞ほか多数受賞















このたび「第59回 日本サインデザイン賞」（主催：公益社団法人日本サインデザイン協会）において、乃村工藝社がサインデザインを担当させていただいた2作品が金賞受賞、12作品が選出されました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。日本サインデザイン賞は、優れたサインデザイン作品を広く社会にアピールすることにより、サインデザインの普及および啓発をはかることを目的として、1966年以来続けられてきたわが国で唯一のサインデザインに関する顕彰事業で、質の高い作品を募集、審査し、優れた作品に贈賞されます。【金賞】銀座・新潟情報館 THE NIIGATAクライアント：公益財団法人にいがた産業創造機構様八幡屋礒五郎 「CEVEN LAB」 －カスタムブレンドキッチン－https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/クライアント：株式会社 八幡屋礒五郎様【銀賞】震災の記憶を未来へ繋ぐ「神戸港震災メモリアルパーク」https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/port-of-kobe-earthquake-memorial-park-renewal/クライアント：神戸市様もっと会話のある水族館 SeaZoohttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kinosaki-mrine-world-seazoo/クライアント：日和山観光株式会社様あいち創業館https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/aichi-founders-museum/クライアント：愛知県様【銅賞】千葉市動物公園 動物科学館 －生命の森 熱帯雨林 Wonder of Rainforestーhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/chiba-zoological-park-zoological-science-museum/クライアント：千葉市様【手塚由比賞】もっと会話のある水族館 SeaZoohttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kinosaki-mrine-world-seazoo/クライアント：日和山観光株式会社様【入選】両さんを追いかけろ！亀有の街ごと楽しむ【こち亀記念館】https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kochikame-kinenkan/クライアント：葛飾区様七味缶100周年記念展～食卓であゆんだ100年～https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-100th-anniversary-exhibition/クライアント：株式会社 八幡屋礒五郎様日和佐うみがめ博物館カレッタhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/hiwasa-sea-turtle-museum-renewal/クライアント：美波町様ながのこども館 ながノビ！ Creation and Education Parkクライアント：長野市様『つなぐ。まじわる。つみかさねる。』 - Marunouchi Street Park -あつまりかたの写像-https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/marunouchi-street-park-2024-summer/クライアント：特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会様大阪・関西万博 GUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONクライアント：株式会社バンダイナムコホールディングス様【地区デザイン賞】日和佐うみがめ博物館カレッタhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/hiwasa-sea-turtle-museum-renewal/クライアント：美波町様ローソン大阪・関西万博店https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-lawson-expo2025-lawson-cafe-expo2025/クライアント：株式会社ローソン様中座くいだおれビルクライアント：野村不動産マスターファンド投資法人様