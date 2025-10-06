こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
乃村工藝社が空間づくりを手掛けたプロジェクトが「第59回 日本サインデザイン賞」にて金賞ほか多数受賞
このたび「第59回 日本サインデザイン賞」（主催：公益社団法人日本サインデザイン協会）において、乃村工藝社がサインデザインを担当させていただいた2作品が金賞受賞、12作品が選出されました。
この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。
日本サインデザイン賞は、優れたサインデザイン作品を広く社会にアピールすることにより、サインデザインの普及および啓発をはかることを目的として、1966年以来続けられてきたわが国で唯一のサインデザインに関する顕彰事業で、質の高い作品を募集、審査し、優れた作品に贈賞されます。
【金賞】
銀座・新潟情報館 THE NIIGATA
https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/6864/
クライアント：公益財団法人にいがた産業創造機構様
八幡屋礒五郎 「CEVEN LAB」 －カスタムブレンドキッチン－
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/
クライアント：株式会社 八幡屋礒五郎様
【銀賞】
震災の記憶を未来へ繋ぐ「神戸港震災メモリアルパーク」
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/port-of-kobe-earthquake-memorial-park-renewal/
クライアント：神戸市様
もっと会話のある水族館 SeaZoo
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kinosaki-mrine-world-seazoo/
クライアント：日和山観光株式会社様
あいち創業館
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/aichi-founders-museum/
クライアント：愛知県様
【銅賞】
千葉市動物公園 動物科学館 －生命の森 熱帯雨林 Wonder of Rainforestー
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/chiba-zoological-park-zoological-science-museum/
クライアント：千葉市様
【手塚由比賞】
もっと会話のある水族館 SeaZoo
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kinosaki-mrine-world-seazoo/
クライアント：日和山観光株式会社様
【入選】
両さんを追いかけろ！亀有の街ごと楽しむ【こち亀記念館】
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kochikame-kinenkan/
クライアント：葛飾区様
七味缶100周年記念展～食卓であゆんだ100年～
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-100th-anniversary-exhibition/
クライアント：株式会社 八幡屋礒五郎様
日和佐うみがめ博物館カレッタ
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/hiwasa-sea-turtle-museum-renewal/
クライアント：美波町様
ながのこども館 ながノビ！ Creation and Education Park
クライアント：長野市様
『つなぐ。まじわる。つみかさねる。』 - Marunouchi Street Park -あつまりかたの写像-
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/marunouchi-street-park-2024-summer/
クライアント：特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会様
大阪・関西万博 GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
クライアント：株式会社バンダイナムコホールディングス様
【地区デザイン賞】
日和佐うみがめ博物館カレッタ
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/hiwasa-sea-turtle-museum-renewal/
クライアント：美波町様
ローソン大阪・関西万博店
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-lawson-expo2025-lawson-cafe-expo2025/
クライアント：株式会社ローソン様
中座くいだおれビル
クライアント：野村不動産マスターファンド投資法人様
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomura-g.jp
関連リンク
公益社団法人日本サインデザイン協会
https://www.sign.or.jp/