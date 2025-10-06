銀座の“大人の遊び場”でHAPPY HOURがスタート！専属シェフが作るこだわりフード＆厳選ドリンクを特別価格で提供 ～ バネバグース銀座店 ～

株式会社DDグループ

株式会社ＤＤグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営するアミューズメント施設「バネバグース銀座店」は、10月6日（月）より「HAPPY HOUR」を提供いたします。

食・遊・空間を満喫する“アフター6”のご提案

銀座の中心に佇む“大人の遊び場”「バネバグース銀座店」で、毎日18:00～21:00（ラストオーダー20:30）の時間帯限定で「HAPPY HOUR」の提供がスタートします。専属シェフが手がける創作イタリアンや、厳選された豊富なアルコールドリンクを、特別価格でお楽しみいただけます。

フードの目玉メニューは、オーストラリア産「サーロインステーキ200g」を特別価格1,500円でご提供。加えてハッピーアワー限定メニュー「5種のピザ」は、ハーフ＆ハーフでのご注文も可能です。

そのほかのお食事も、ハッピーアワー限定の特別価格でご用意しております。

ドリンクは、ジャパニーズウイスキー「山崎」「竹鶴」をはじめ、本格焼酎や定番カクテルをオール500円でご提供。ソフトドリンクも350円（一部500円）と、気軽にお楽しみいただける価格でご用意しております。

さらに店内に設置されたダーツは通常通り、投げ放題でお楽しみいただけます。

銀座の中心で、ダーツを楽しみながら、贅沢でお得なひとときをお過ごしください。

『ハッピーアワー』概要

■受付時間：全日18:00～21:00（ラストオーダー20:30）

■料金：

≪FOOD MENU≫

◇サーロインステーキ200g：1,500円

食べ応えのあるボリュームで、オーストラリア産サーロインをハッピーアワー限定特別価格にてご用意しました。シャリアピンソース、マスタードでお召し上がりください。

◇ピザ全5種：各900円

・エスニックマリナーラ

チーズ未使用のトマトソースとパクチーのピザ。

エキゾチックな風味とトマトの酸味が調和した一枚です。

※パクチーをセルバチコに変更可能です

・生ハムのビアンカ

トマト未使用の生ハムとチーズのピザ。

チーズのコクと生ハムの塩味が際立つ上品な味わいです。

・海老のジェノベーゼ

海老とバジルソースのピザ。

バジルソースの香りとプリッとした海老の食感が絶妙な組み合わせ。

・クワトロフォルマッジ

4種のチーズと卵黄のピザ。

4種のチーズが織りなす濃厚で芳醇な香りが魅力。

・マルゲリータ

トマトソースの定番ピザ。

チーズとバジルのシンプルな美味しさを堪能していただけます。

≪DRINK MENU≫

ドリンクメニュー40種類以上！

◇アルコール各種：500円～

◇ソフトドリンク各種：350円～

ハッピーアワー詳細 :https://www.bagus-99.com/assets/pdf/happyhour.pdf

※ご利用には別途30分毎に施設料金が発生いたします。

※貸切営業の際はご案内できない場合がございます。

■店舗：バネバグース銀座店

東京都中央区銀座6-3-9 高松ビルB1~B2F

TEL：03-5537-0550

https://www.bagus-99.com/shops/bb_ginza/