参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」、スキマバイトサービス「メルカリ ハロ」とのコラボ＆フォローリポストキャンペーン開始

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd

シンガポールを拠点に「社会貢献を、熱狂的なゲームに変える」画期的なプラットフォームで注目を集めるDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Founder & CEO：吉田 直人、Founder & Co-CEO：山田 耕三、以下「DEA」）とGreenway Grid Global Pte.Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：大石 峰士、以下「GGG」）が共同で設立したGrowth Ring Grid Pte. Ltd.（本社：シンガポール、取締役CEO/代表：福田 史、Co-CEO/共同代表：鬼頭 和希、以下「GRG」）が運営する参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」において、株式会社メルカリ（以下「メルカリ」）が展開するスキマバイトサービス「メルカリ ハロ」とのフォロー＆リポストキャンペーンをスタートするとともにピクトレプレイ未経験者を対象としたゲームテスター募集をお知らせします。

メルカリ ハロとのコラボレーション

１.メルカリ、ピクトレ双方の公式Xのフォロー&リポストキャンペーン

メルカリ、ピクトレ双方の公式Xアカウントをフォロー＆対象ポストをリポストでAmazonギフト券2000円分×5名、ピクトレオリジナルモバイルバッテリーが抽選で当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施中。

※キャンペーン期間：10月16日（木）23:59 まで

メルカリ公式Xアカウント：https://x.com/mercari_jp

PicTree（ピクトレ）公式Xアカウント：https://x.com/pictree_dea

２.長野県、北海道にてピクトレプレイ未経験者限定でゲームテスターを募集中

※長野県でのゲームテスターの稼働は最短で10月11日（土）から

※北海道は募集中

【対象シーズン】

・ぼくとわたしの電柱合戦 in 長野・山梨・埼玉 ※10月11日（土）から

・ピクトレまちバトル in 北海道 2025夏 ※10月12日（日）まで

【ゲームテスター概要】

ゲーム対象のエリアでピクトレを体験してもらう“お一人様1回限り”のお仕事です。

実際にゲームをプレイして、電柱を60本程撮影して感想を送っていただくだけです。

【参加方法】

メルカリハロ のアプリからご応募ください。

「メルカリ ハロ」のダウンロードはこちら

https://hallo.mercari.com/

◼️参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」について

ピクトレはチームに分かれて、電信柱やマンホールなど皆さまの身近にある通信設備アセットの撮影を行い、撮影した通信設備アセットの量や距離を競う「チームバトルゲーム」です。 プレイヤーはゲーム内で3つのチームから所属したい 1 チームを選択し、そのチームの一員としてゲームに参加します。ゲームでは電信柱などの通信設備アセットに「チェックイン」や「撮影」というアクションを行い、さらに撮影した電信柱同士を「コネクト（繋ぐ）」することによってポイントを獲得することができ、所属するチームの合計点によって3チームのランキングが決まります。

プレイヤーはゲーム内での活躍に応じて、Amazonギフト券やDEAPcoin（DEP）などの報酬が獲得できる他、一定期間行われる各シーズンの終了時にはチームランキングに基づくチーム報酬の獲得チャンスもあります。

（公式サイト）https://pictree.greenwaygrid.global/

◼️Greenway Grid Global Pte.Ltd.｜https://www.greenwaygrid.global/(https://www.greenwaygrid.global/)

Greenway Grid Global Pte.Ltd.（GGG）は、東京電力パワーグリッド株式会社と中部電力株式会社、ICMG Partners Pte Ltdの3社がシンガポールに設立した合弁会社です。次世代インフラへの投資や新事業開発を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。

代表者：大石 峰士

所在地：10 ANSON ROAD #05-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

◼️Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなweb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、課題解決ゲームプラットフォーム「PlayMining」、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin（DEP）」、電柱撮影ゲーム「PicTree（ピクトレ）」を始めとする社会課題解決ゲームの運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田 直人と山田 耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。

代表者：吉田 直人、山田 耕三

所在地：20 ANSON ROAD #11-01 TWENTY ANSON SINGAPORE 079912

設立 ：2018年8月

事業内容：課題解決ゲームプラットフォーム

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. PicTree（ピクトレ）担当 | E-mail：pictree_cs@dea.sg