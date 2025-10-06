【ハンドボール】第79回国民スポーツ大会（成年男子）大会結果　レッドトルネード佐賀が千葉県を下し、2年ぶり3回目の優勝

公益財団法人日本ハンドボール協会

滋賀県彦根市で開催された「第79回国民スポーツ大会ハンドボール競技（成年男子）」は、10月6日（月）に最終日を迎え、佐賀県（レッドトルネード佐賀）が優勝を果たしました。

決勝の相手は千葉県（選抜）。両チームの対戦は昨年の準決勝と同じカードとなりました。

千葉県はリーグＨ所属選手や元リーグＨ選手、大学生、社会人で構成された選抜チーム。一方の佐賀県は、トップリーグ「リーグH」で現在2位につけるレッドトルネード佐賀が出場しており、昨年の地元・佐賀大会では準優勝に終わっていました。

試合は序盤からスピードを活かしたゲームとなりましたが、佐賀県が守備から速攻への切り替えで主導権を握り、GKの好セーブも光る展開で千葉県を突き放して45-24で勝利。2023年大会以来の優勝を果たしました。

(C)JHA

【最終順位】

優 勝：佐賀県（トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA）※2年ぶり3回目

準優勝：千葉県（選抜）

第３位：広島県（安芸高田わくながハンドボールクラブ）

第４位：京都府（選抜）

【配信】

「国スポチャンネル」(https://japangamestv.japan-sports.or.jp/kyougi/handball/9677)でアーカイブ配信あり。

【大会ページ】

詳細の大会結果はこちら(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=375)を参照ください。