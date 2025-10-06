こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
100点限定「ホカロン」×「Alpen Outdoors」コラボレーション「こたつユニット110ホカロン」を10月17日（金）から販売開始
～ソロキャンパー向け「こたつユニット88」や “こたつでおでん”を楽しめる新アイテムも同時発売～
アウトドア・スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「Alpen Outdoors」より、株式会社ロッテが展開する携帯カイロの定番「ホカロン」とコラボレーションした「こたつユニット110 ホカロン」を100点限定で10月17日（金）から販売開始いたします。
また、多くのお客様からのご要望を受け、「アルミユニットテーブル88」に対応したコンパクトサイズの「こたつユニット88」も同日販売開始。さらに、冬のキャンプシーンで“こたつでおでん”を実現する「アルミスクエア鍋26」も新登場。
「Alpen Outdoors」は、全国のアルペンアウトドアーズ店舗を通じてお客様と向き合い、現場で得られたニーズをもとに、これまでの小売事業で培った知見を活かして開発を行っています。細部までこだわり抜いた設計と実用性を兼ね備えたプライベートブランドとして、多くのお客様から支持をいただいています。
秋・冬シーズンのキャンプが定着する中、焚き火台やストーブなど、暖を取るためのアイテムが充実してきました。Alpen Outdoorsでは、「冬キャンプをより快適に楽しみたい」というお客様の声にお応えし、日本ならではの“こたつ”文化をアウトドアに取り入れた「こたつユニット」を展開しています。
「こたつユニット」は、2024年12月に「アルミユニットテーブル110」のオプションユニットとして登場し、入荷するたびに完売を繰り返すなど大きな反響をいただきました。
今回の新商品「こたつユニット110 ホカロン」「こたつユニット88」「アルミスクエア鍋26」を通じて、冬キャンプの新しい楽しみ方をご提案します。加えて、「アルミグリドルプレート26」「アルミスリットプレート26」「アシンメトリーハンマー」も同日販売開始いたします。
■100点限定「ホカロン」コラボモデル。通常モデルよりかさばらない、でもあたたかい
こたつユニット110ホカロン 価格14,990円（税込）
＜主な特長＞
・簡単にこたつを実現できるセット
天板と掛け布団がセットになったキャンプの為の「こたつユニット」。ローテーブル（別売）に、掛け布団と天板を載せるだけで簡単にこたつを実現。
・掛け布団の内側には「ホカロン」とコラボしたフリース生地を採用
通常モデルでは厚手のこたつ布団を採用していますが、本製品はこのフリース生地で十分な暖かさを確保しながら布団を薄く仕上げることで、通常モデルよりもかさばりにくい仕様になっています。
・掛け布団の外側は汚れに強い撥水仕様
多少の汚れはひと拭きで簡単に手入れが可能。
・家族4人でも使えるサイズ
ファミリーサイズの大きめのテーブルにも対応したサイズ設計。
・コンパクトに収納
天板は4分割、掛け布団はコンプレッションベルトで圧縮可能。収納袋付きでコンパクトに持ち運べます。
・湯たんぽ(別売)でさらに温かく
スチールラックに別売の湯たんぽを設置することで、暖かさをさらにアップグレード。
※本製品は掛け布団、天板、収納袋のセットです。テーブルは別売です。写真は「アルミユニットテーブル110」を使用しています。
※「ホカロン」は株式会社ロッテの登録商標です。
この商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。
＜商品詳細＞
発売日：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名：こたつユニット110ホカロン
価格 ：14,990円（税込）
販売数：100点限定
使用時サイズ：掛布団／約W240×D210㎝ 天板／約 W111×D56×H1㎝
収納時サイズ：掛布団／約Φ35×H65cm 天板／約 W60×D32×H6㎝
重量 ：掛布団／約3.8㎏ 天板／約4.6㎏
素材 ：掛布団／[表地]ポリエステル100％ [裏地]ポリエステル100％（フリース） [中綿]ポリエステル100％ 天板／プリント紙化粧合板
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090125-0001&bid=1766
■販売店情報
・Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA
・全国のアルペンアウトドアーズ（長野店を除く）※アルペンアウトドアーズエッセンシャルストアは取扱なし
・アルペンマウンテンズ練馬関町店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=
・Alpen Online
■多くのお客様からご要望をいただいたコンパクトサイズ
こたつユニット88 価格9,999円（税込）
＜主な特長＞
・天板と掛け布団がセットになったキャンプの為の「こたつユニット」。テーブル（別売）に、掛け布団と天板を載せるだけで簡単にこたつを実現。
・ハイスタイルのテーブルにも対応できる掛け布団サイズ。
・Alpen Outdoorsブランドのシュラフ(最低使用可能温度：0度)と同等の厚手のこたつ布団を採用し、十分な暖かさを確保。
・掛け布団の内外両面に撥水加工を施し、幕外での使用も安心。多少の汚れはひと拭きで簡単に手入れ可能。
・ソロキャンプにちょうど良いコンパクト設計。
・天板は2分割、掛け布団はコンプレッションベルトで圧縮可能。収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能。
・スチールラックに別売の湯たんぽを設置することで、暖かさをさらにアップグレード。
※本製品は掛け布団、天板、収納袋のセットです。テーブルは別売です。写真はアルミユニットテーブル88を使用しています。
＜商品詳細＞
発売日：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名：こたつユニット88
価格 ：9,999円（税込）
使用時サイズ：掛布団／約 W220×D175㎝ 天板／約 W86×D39×H1㎝
収納時サイズ：掛布団／約 Φ35×H45cm 天板／約 W43.5×D39.5×H2.5 cm
重量 ：掛布団／約3㎏ 天板／約2.4㎏
素材 ：掛布団／[表地] ポリエステル100％ [裏地]ポリエステル100％ [中綿] ポリエステル100％ 天板／プリント紙化粧合板
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090115-0001&bid=1766
■冬キャンプの“こたつでおでん”を実現
アルミスクエア鍋26 価格5,999円（税込）
＜主な特長＞
・冬のおでんやすき焼きに最適。これ1つで「焼く・煮る・炒める・揚げる」いろんな料理が楽しめる万能深型スクエア鍋。
・独自設計で薄型バーナー、卓上コンロに対応。 油なしでも焦げにくい特殊加工。
・軽量で扱いやすい。
・高い熱伝導性により、寒い冬でもすぐに温まり、弱火でも十分な熱を食材に伝える。
・食材の焦げ付きを強力に防ぐオキツモ社製ノンスティックコーティング（硬質特殊フッ素樹脂加工）を採用。調理も使用後のお手入れも簡単。
・ガスコンロに対応。
・木製ハンドルカバー、木製蓋、ステンレス仕切り板、収納袋付きの5点セット。
・3～4人分のメイン料理に対応するサイズ設計。
＜商品詳細＞
発売日 ：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名 ：アルミスクエア鍋26
価格 ：5,999円（税込）
鍋内径 ：約 W26×D26×H8cm
鍋重量 ：約 960g
満水容量：約 5.3L
鍋材質 ：アルミニウム合金（底面厚さ約3mm）
表面加工／[内面]フッ素樹脂塗膜加工（PFOA不使用） [外面]焼付け塗装 [仕切り板]ステンレス鋼
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7620090045-0001&bid=1766
■BBQをもっとサステナブルに。使い捨ての網ではなく、繰り返し使えるスクエア形状プレート
アルミグリドルプレート26 価格3,999円（税込）
アルミスリットプレート26 価格3,999円（税込）
＜主な特長＞
・BBQの網を使い捨てにするのではなく、環境に配慮した発想から誕生した「スクエア形状プレート」。BBQグリルに載せて繰り返し使用できる仕様。
・万能グリドルのスクエア形状と、スリットの入ったスクエア形状。
・独自設計でBBQグリル、薄型バーナー、卓上コンロに対応。 油なしでも焦げにくい特殊加工。
・軽量で扱いやすい。
・高い熱伝導性により、寒い冬でもすぐに温まり、弱火でも十分な熱を食材に伝える。
・食材の焦げ付きを防ぐオキツモ社製シリコーン樹脂コーティング（有機シリコーン油性塗料加工）を採用。調理も使用後のお手入れも簡単。
・直火の焚火・炭火のBBQ・ガスコンロに対応。
・便利な木製のハンドルカバー、収納袋付きの３点セット。
・1～2人分のメイン料理に対応するサイズ設計。
＜商品詳細＞
発売日：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名 ：アルミグリドルプレート26
価格 ：3,999円（税込）
満水容量：約 1.2L
プレート内径：約 W27×D26×H1.5cm
プレート重量：約 645g
プレート材質：本体／アルミニウム合金（底面厚さ約3mm） 表面加工／シリコン樹脂
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7620090025-0001&bid=1766
発売日：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名 ：アルミスリットプレート26
価格 ：3,999円（税込）
プレート内径：約 W27×D26×H1.5cm
プレート重量：約 620g
プレート材質：本体／アルミニウム合金（底面厚さ約3mm） 表面加工／シリコン樹脂
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7620090035-0001&bid=1766
■打ち込みやすく、抜きやすい
アシンメトリーハンマー 価格3,999円（税込）
＜主な特長＞
・独自設計のアシンメトリーダブルフックで抜きやすい。
・550gの重量ヘッドで打ち込みやすい。
・ヘッドを下にして立てられるので、キャンプサイトでも見失わない。
・振りやすく高級感のある名栗加工の天然木グリップ。
＜商品詳細＞
発売日：2025年10月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名：アシンメトリーハンマー
価格 ：3,999円（税込）
寸法 ：約 25×12×3.5cm
重量 ：約 700g
材質 ：ヘッド／スチール ハンドル／天然木（ブナ） ストラップ／ポリエステル
備考 ：意匠登録出願中
URL ：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7035090045-0001&bid=1766
■発売時にはお得なキャンペーンも開催予定
2025年10月17日（金）～11月3日（月・祝）の期間中、「Alpen Outdoors」ブランドの商品を税込合計5,000円以上ご購入いただいた方 先着合計1,000名様へ、MY CAMPシリーズ スパイスのプレゼントを予定しております。
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00000341&sort=99
※各店の予定配布数終了次第、企画終了となります。
※本企画は内容変更の可能性がございます。
■販売店情報
・Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA
・全国のアルペンアウトドアーズ（長野店を除く）
・全国のアルペンアウトドアーズエッセンシャルストア（旭川永山店、郡山南店、テラスモール湘南店 デュー阪急山田店を除く）※「こたつユニット110ホカロン」は取り扱いなし
・アルペンマウンテンズ練馬関町店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=
・Alpen Online
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1
■Alpen Outdoorsとは
「Alpen Outdoors」は、アウトドアショップ「アルペンアウトドアーズ」が日々お客様と接する中で感じる潜在的なニーズに応えるべく、小売業で培った知識を活かし、細部までこだわり抜いたプライベートブランドです。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
