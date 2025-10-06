¡Ú²£¿Ü²ì»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÛÂçÀµ13Ç¯ÁÏ¶È¡ª°Û¹ñ¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½¤Î»Ï¤Þ¤ê²£¿Ü²ì»Ô½Ð¿È¤Ê¤éÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ë?!100Ç¯Â³¤¯¤¢¤ÎÏ·ÊÞ¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡ª
¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¾åÃÏ ¹îÌÀ¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒË¡Åã¥Ùー¥«¥êー¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¿¹¡¡Ëï¿Í¡Ë¤Î¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥é¥¹¥¯¡¢¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒË¡Åã¥Ùー¥«¥êー¤È¤Ï
ÂçÀµ13Ç¯¡¢²£¿Ü²ìÏ·ÊÞ¤Î¥Ñ¥ó²°¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡ÅãÃÏ¶è¡Ê¸½ºß¤Î²£¿Ü²ì»Ôº´ÌîÄ®¡¦°á³Þ±ÉÄ®¼þÊÕ¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£½éÂå¤¬ÅÏÊÆ¤·¡¢Åö»þ¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È¤Ê¤É¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥¹¥Æ¥é¤Ê¤É¤ÎÍÎ²Û»Ò¤âÀ½Â¤¡£ÈÎÇäÀè¤ÏÅö»þ¤Î³¤·³Î¦·³¤½¤·¤Æ»ÔÈÎ¤È²£¿Ü²ì¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î³Ø¹»µë¿©¤ä¹â¹»¤ÎÇäÅ¹¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¥Ñ¥óÃíÊ¸¤Î»ö¶È¤â¼ê³Ý¤±¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Û¥¦¥È¥¦¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¡¹¤È»ÔÆâ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¡£ÎáÏÂ¤ËÆþ¤ê¡¢µ×Î¤ÉÍ¤Ø¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¤Û¤«¡¢µþµÞÀþ²£¿Ü²ìÃæ±û±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ë¡ØYOKOSUKA OISHII BASE¡Ê²£¿Ü²ì¥ª¥¤¥·¥¤¥Ùー¥¹¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤â¡£ÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤â¿·¤¿¤Ë¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñ¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒË¡Åã¥Ùー¥«¥êー
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ8-30-1
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¹¡¡Ëï¿Í
ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê´óÉí³Û¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÅöÅ¹¤Î¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥óº×¤ê¡×Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÅ»ö¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î»³ÅÄ¶ÓÊÆÊ´Æþ¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¤Î¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÁÇºà¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ê¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¡¢ÁÏ¶È¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¡¡¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥Ñ¥ó6¸Ä¥»¥Ã¥È¡§´óÉí³Û8,000±ß
https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgw003/
¤³¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡Ö²£¿Ü²ì¤ª¤ß¤ä¤²¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤è¤³¤¹¤«¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥é¥¹¥¯4¸Ä¥»¥Ã¥È¡§´óÉí³Û9,000±ß
https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgw002/
¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó²°¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥»¥ì¥¯¥È¡£
ËèÆüÊÑ¤ï¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿¦¿Í¤ÎÌÜ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ñ¥ó¤ò8¼ïÎàµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¤¬ÆÏ¤¯¤«¤Ï¡¢³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£ÄêÈÖ¤«¤éµ¨Àá¤Î¥Ñ¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ëè²ó°ã¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤´¼«ÂðÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤» 8¼ïÎà¡§´óÉí³Û7,000±ß
https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgw001/
¢¨³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤Û¤«¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡¢JREMALL¡¢ANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Ç½ÐÉÊÃæ¡£
¡Ú²£¿Ü²ì»Ô Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
³Æ¼õ¾ÞÎò¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ëÌ£¤¬¼«Ëý¡ª¥ê¥Ôー¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥é¥¹¥¯¡¢¿¦¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Åö»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñ¥ó¡×¤ò¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒË¡Åã¥Ùー¥«¥êー¡¡¿¹¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¥Ñ¥ó¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¿©Âî¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒË¡Åã¥Ùー¥«¥êー ¹©¾ìÄ¾Çä½ê
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ8-30-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-835-6555
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～13¡§00¡ÊÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÅÚÆü¤Î¤ß±Ä¶È¡ËÄêµÙÆü ·î～¶âÍËÆü
²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£¿Ü²ì»Ô¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Ç²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÎ¤»³¤ä³¤´ß¡¢»°Êý¤ò°Ï¤à³¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢²£ÉÍ¤ØÌó25Ê¬¡¢ÉÊÀî¤ØÌó45Ê¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤âÌó50Ê¬¤ÈÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¥¸¥ã¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÊ¸²½¤ä¡¢¥Ú¥êーÍè¹Ò¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¶áÂåÆüËÜ³«¹ñ¤ÎÎò»Ë¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÅÁÅý¤È°Û¹ñÊ¸²½¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¤¤Î¹¬¤ä¤è¤³¤¹¤«ÌîºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·Á¯¤ÊÃÏ¾ì¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ê²£¿Ü²ì¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£¿Ü²ì»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html
²£¿Ü²ì¾Ò²ð¥àー¥Óー
https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg