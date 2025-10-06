M&Aキャピタルパートナーズ、書籍第二弾『M&Aの新時代 10事例に学ぶ 日本経済の未来を拓く新たな選択肢』発行のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

2025年10月に創業20年を迎えるM＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 悟、以下「ＭＡＣＰ」）は、代表取締役社長 中村 悟の著書第二弾『M&Aの新時代 10事例に学ぶ 日本経済の未来を拓く新たな選択肢』を日経BP社より、2025年10月6日に発行したことをお知らせいたします。

「M&Aの新時代 10事例に学ぶ 日本経済の未来を拓く新たな選択肢 」購入はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4296208543/)

■書籍出版の背景

2019年に出版した前著「M&Aで創業の志をつなぐ 日本の中小企業オーナーが読む本 」から6年弱で、日本のM&A市場は大きく変貌を遂げました。M&Aは今や、「後継者不在」という課題解決の選択肢にとどまらず、企業の事業成長をはじめとする経営戦略の選択肢の一つとして広く認知されるようになりました。近年、事業の成長戦略としてのM&A、ファンドが買い手となるM&Aなど、中堅・中小企業のM＆Aは多様化が進んでいます。また、M&Aの活発化に伴い、様々なM&Aトラブルなど、負の側面も顕在化しています。

本書では、M&Aの最新動向を様々な視点から解説するとともに、MACPが支援した多様なM&Aの10事例を譲渡企業のオーナー経営者様、譲受企業様、さらにはオーナー経営者様の奥様の視点から紹介し、M&Aを分かりやすく解説しています。M&Aの最新の動向を多様な事例とともに様々な視点から解説することで、中堅・中小企業の重要な経営戦略の一つとなったM&Aを多くの中堅・中小経営者の皆様により深くご理解いただける一冊となっています。

■本書のポイント

・「大廃業時代から大承継時代へ」大きく変貌を遂げるM&Aの最新動向をデータと共に紐解く

・「事業承継」「事業成長」「PEファンド」など、様々なM&Aスキームを事例とともに紹介

・譲渡企業のオーナー経営者様、譲受企業様だけでなく、オーナー経営者様の奥様など様々なM&Aの

当事者の視点から見たM&A事例を紹介

・「M&Aがいかに今後の日本経済に重要なファクターとなるか？」

著名な経済アナリストである大和総研 熊谷亮丸氏と著者 中村の特別対談で紐解く

【目次】

第1章 日本のM&A市場の現在地を知る 大廃業時代から大継承時代へ

第2章 M&Aを決断したオーナーの本音を知る

宝産業株式会社

白金鍍金工業株式会社

琉球フットボールクラブ株式会社

株式会社マルトク

株式会社トライネットホールディングス

医療法人聖心会

有限会社イデール

株式会社常光

株式会社ランド・ホー

株式会社TCK

第3章 ＜特別対談＞信頼されるM&Aとは何か

M&Aキャピタルパートナーズ 社長 中村悟

大和総研 副社長 兼 副理事長 熊谷亮丸

【書籍概要】

書 名：M&Aの新時代 10事例に学ぶ 日本経済の未来を拓く新たな選択肢

著者：Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 中村 悟

発行日：2025年10月6日

定価： 本体1,800円(+税)

■著者プロフィール

M&Aキャピタルパートナーズ代表取締役社長

中村 悟（なかむら・さとる）

1973年福岡県生まれ。工学院大学工学部を卒業後、大手ハウスメーカーの積水ハウスに入社。設計業務、営業業務で10年間在籍。営業職時代に、土地のオーナーが所有する企業や店舗の譲渡について相談を受けるのがきっかけでM&Aに関心を持つ。増え続ける中堅・中小企業の後継者問題解決のため、2005年にM&Aキャピタルパートナーズを創業。13年11月に東証マザーズに上場。14年には東証一部（現 東証プライム）に市場変更を果たす。16年にM&A仲介の老舗レコフ及びレコフデータ、21年には企業再生のパイオニアみらいエフピー（現 みらい共創アドバイザリー）と経営統合を果たすなど、自社でもM&Aを経験。21年より新設されたM&A仲介協会（現 M&A支援機関協会）の創設理事を務める。

■M&Aキャピタルパートナーズ 会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A 仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com