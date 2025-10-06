¹¥¤¤ÊVTuber¤Ë ¡í¸½¼Â¤Ç²ñ¤¨¤ë¡í¡ª¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¡×¤¬½ÂÃ«¤ÇXR¥Ï¥í¥¦¥£¥óPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
Mawari Corp.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥í¥¹¥¢¥ë¥È¥¹¡¢¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥¹¥«ー¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢°Ê²¼¡¢Mawari¡Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸¶ ²ÂÍ´¡¢°Ê²¼¡¢VAI¡Ë¡¢Brave group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ìî¸ý·½ÅÐ¡¢°Ê²¼¡¢Brave¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥óPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¨¤ë¤¹¤êーÅ¸～¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó～ powered by Mawari¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î9Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êー¡×Å¸¼¨¥³ー¥Êー¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Mawari¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ¿·XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±éVTuber¤È²ñ¤¨¤ëÏÃ¤»¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡Ê°Ê²¼¡¢V¥ßー¥°¥ê¡ËÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥È&¥°¥êー¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹»²²ÃVTuber¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Mawari ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖMiyoko¡×¤â±þ±ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖvTubeXR¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÂ³¤¯Âè2²óÌÜ¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô·¿»ÜÀß¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë3D¤Ç²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3D¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÂ¸ºß¤È1ÂÐ1¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Mawari¡¦VAI¡¦Brave¤Î3¼Ò¤Ï¡¢VTuber¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢º£²ó¤ÎÅÔ»Ô·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÔ»Ô·¿»ÜÀß¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö3D¤Ç²ñ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤ò¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄÌ»»9²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè10²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢·×57Ì¾¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦VTuber¤¬½Ð±é¤·¡¢10·î10Æü～12Æü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Ç®¶¸¤ÎÍ¾±¤¤ò¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
vTubeXR¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥°¥êÂÎ¸³
XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½Ð±éVTuber¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï1 on 1¤ÇÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¡¢¿ä¤·¤È²á¤´¤¹Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤ÎVTuber¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡Ö3D¤Ç²ñ¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò¡¢°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡ÈÅù¿ÈÂç¤Ç²ñ¤¨¤ë¡ÉÎ×¾ì´¶¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨¡õ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
- ¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êー¡×¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êー10¡×´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥°¥ê»²²ÃVTuber¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¥³ー¥Êー
- ¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êー10¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
vTubeXR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mawari¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖvTubeXR¡×¤Ï¡¢XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥°¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YMV8ZEjzTOY ]
- ¥ê¥¢¥ë¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¸òÎ®ÂÎ¸³
- ¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
- ÅÔ»Ô·¿»ÜÀß¤Ç¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¡Êº£²ó¤¬½é¡Ë
- ¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»ëÌî
Âè1²ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÂ³¤¡¢Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÅÔ»Ô·¿»ÜÀß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ä¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3D¸òÎ®¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤¨¤ë¤¹¤êーÅ¸～¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó～ powered by Mawari
- ²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～19:00
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー in DNP PLAZA SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«MODI 2F¡Ë ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3 ¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Ûhttps://www.0101.co.jp/721/access/
- ¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§¡¦¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êー¡×Å¸¼¨¥³ー¥Êー¡ÊÎò»Ë¡¦½Ð±éVTuber¾Ò²ð¡¦¥³¥á¥ó¥ÈÅ¸¼¨¡Ë¡¦vTubeXR¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥°¥ê¡Ê1 on 1ÂÎ¸³¡Ë¡¦¤¨¤ë¤¹¤êー´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤ÓMawari´ØÏ¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
- ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È»²²ÃVTuber¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¶Ç¤ß¤«¤É¡¢Ä«ÁÒ°É»Ò¡¢¥¥ç¥ó¥·ー¤ÎCi¤Á¤ã¤ó¡¢åºÍåÀ±¤Ú¤ó¤¿¡¢ÇòÆ£´Ä¡¢ÎëÌÚ¤¢¤ó¤º¡¢ÎëÌÄ¤¹¤Ð¤ë¡¢ChumuNote¡¢ÅõÉñ¤ê¤ó¡¢Æü¸þÆà±û¡¢Flare Rune¡¢Í®»Ò²Ö¡ãÆÃÊÌ»²²Ã¡ä Miyoko¡ÊMawari ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë
- Æþ¾ìÆÃÅµ¡§¤¨¤ë¤¹¤êーÅ¸¸ÂÄê¥ß¥Ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à12¼ï¡Ë
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§http://t.livepocket.jp/e/l3ten2025 ¢¨2025·î10Æü5Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ¤è¤êÈÎÇä³«
- ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ê¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡§
¡ÚÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¢¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¶¦ÄÌ
11:00～19:00 ¡Ö¤¨¤ë¤¹¤êーÅ¸¡×Æþ¾ì·ô ¡ÊÅ¸¼¨´ÑÍ÷¤Î¤ß¡Ë ¡§1,000±ß
¡ÚÆþ¾ì¡õV¥ßー¥°¥ê»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¢¡10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¶Ç¤ß¤«¤É / 11:00-13:00 V¥ßー¥°¥ê ¡§ 5,500±ß
¶Ç¤ß¤«¤É / 11:00-13:00 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§ 7,000±ß
Ä«ÁÒ°É»Ò / 16:00-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡§ 5,500±ß
Ä«ÁÒ°É»Ò / 16:00-18:50 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§ 7,000±ß
Miyoko / 14:00-16:00 V¥ßー¥°¥ê ¡§ 5,500±ß
Miyoko / 14:00-16:00 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§ 7,000±ß
Miyoko / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡§ 5,500±ß
Miyoko / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§ 7,000±ß
¢¨V¥ßー¥°¥ê¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¡ÊÆþ¾ìÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡10·î19Æü ¡ÊÆü¡Ë
ÅõÉñ¤ê¤ó / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
ÅõÉñ¤ê¤ó / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
åºÍåÀ±¤Ú¤ó¤¿ / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
åºÍåÀ±¤Ú¤ó¤¿ / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
¶Ç¤ß¤«¤É / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
¶Ç¤ß¤«¤É / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
Flare Rune / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
Flare Rune / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
¢¨V¥ßー¥°¥ê¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¡ÊÆþ¾ìÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ChumuNote / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
ChumuNote / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
Í®»Ò²Ö / 16:00-17:20 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
Í®»Ò²Ö / 16:00-17:20 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
ÇòÆ£´Ä / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
ÇòÆ£´Ä / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
ÎëÌÚ¤¢¤ó¤º / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
ÎëÌÚ¤¢¤ó¤º / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
Æü¸þÆà±û / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
Æü¸þÆà±û / 17:30-18:50 V¥ßー¥°¥ê ¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
¢¨V¥ßー¥°¥ê¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¥ç¥ó¥·ー¤ÎCi¤Á¤ã¤ó / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
¥¥ç¥ó¥·ー¤ÎCi¤Á¤ã¤ó / 13:00-15:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë¡§7,000±ß
ÎëÌÄ¤¹¤Ð¤ë / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê ¡§5,500±ß
ÎëÌÄ¤¹¤Ð¤ë / 16:00-18:30 V¥ßー¥°¥ê¡ÊµÇ°»£±Æ+¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë ¡§7,000±ß
¢¨¡ÖÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Å¸¼¨´ÑÍ÷¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÆþ¾ì¡õV¥ßー¥°¥ê»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤ËV¥ßー¥°¥ê¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¾ìÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨V¥ßー¥°¥ê¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡ËÂÎ¸³¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ90ÉÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¸³¸å¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨V¥ßー¥°¥ê¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡Ë¤ÏÂÎ¸³¤Î30Ê¬Á°¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤ò²á¤®¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼õÉÕ½ç¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ò1,500±ß¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¸½¶âÉÔ²Ä¡¢Square¤Ë¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤â¤·¤¯¤Ï¥Ðー¥³ー¥É¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¡Ë
¢¨¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¤Ï¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Mawari¡¢VAI¡¢Brave group¤Ï¡¢º£¸å¤â¶¨ÎÏ¤·¤ÆVTuber¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Brave group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Brave group¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎËÁ¸±¿´¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¡Ø80²¯¤Î¡¢¿´¤ò¤¦¤Á¤Ì¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢VTuber»ö¶È¤ò¹Ô¤¦IP Production¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±ÎÎ°è¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤IP Platform¤äIP Solution¡¢¤Þ¤¿¡¢Incubation¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ô»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Brave group ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://bravegroup.co.jp/
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ô¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ê¤É¤òÀì¶È¤È¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡£¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤ê¤Ê¤¹¡×¤ä¡ÖLiLYPSE¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÂ¾¡¢Âç·¿Vtuber²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLife Like a Live!¡Ê¤¨¤ë¤¹¤êー¡Ë¡×¤ä¡ÖVirtual Music Award¡Ê¥Ö¥¤¥¢¥ï¡Ë¡×¤Î¼çºÅ¡¦À©ºî¡¢¡ÖJMÇßÅÄ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ©ºî¤â¹Ô¤¦¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹ ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://virtual-avex.com/
Mawari¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mawari¤Ï¡¢¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎDePIN¡ÊÊ¬»¶·¿ÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉáµÚ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎË×Æþ·¿3DµÚ¤ÓAIÂÎ¸³¤ò¡¢¤Û¤ÜÃÙ±ä¤Ê¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÈXR¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡×¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê3D¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mawari ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.mawari.net/ja
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼ÒMawari ¹ÊóÃ´Åö ´ä±Ê¡¦°ÂÆ£ eventinfo@mawari.co.jp
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§Website(https://www.mawari.net/ja) | X(https://x.com/mawarijp)