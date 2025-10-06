10月19日、ビートルズ公式 iPhone新機種含め、一年振り、最新デザインのiPhone17、16 ケース デザイン登場！

株式会社アイ・シー・エージェンシー



10月19日、(株)アイ・シー・エージェンシー（東京都渋谷区）は、M.Craftsman Japan株式会社と

株式会社エアリアと、アイフォン新機種iPhone17発売に合わせ、一年振り、ビートルズ公式初のiPhone17シリーズ、及びiPhone16シリーズ 専用各種ケースで最新デザインをリリース！

＊商品紹介動画：（YOUTUBE）

https://youtube.com/shorts/A5Zio0w0ZJY

https://youtube.com/shorts/iO6KOYGo9D8

（TikTok）

https://www.tiktok.com/@icagencyinc/video/7556927594671770888

https://www.tiktok.com/@icagencyinc/video/7556929275895614728

＊商品購入 楽天サイト（予約開始10月17日・発売日10月19日予定）：

https://www.rakuten.co.jp/ica-charama/

ビートルズは今年、2月は最後の新曲「Now And Then」でグラミー賞受賞、AI編集楽曲として初の快挙。11月は、世界同時で、『アンソロジー・コレクション』がリリースされ、CDボックス、アナログレコード、書籍の展開。又、ドキュメンタリー『ザ・ビートルズ・アンソロジー』のデジタル配信決定で話題沸騰です。

戦後マインドから脱却する６０年代に、人種、階級、ジェンダーの壁を越え、音楽からファッション、文化、政治経済、国内外の思想にさえある種の革命を起こしました。解散から55年を経た現在に至るまで、毎年、イノベーティブなリリースを繰り返しています。

（ICAは、9月25日から、横浜ロフト（9/25(木)～10/29(水)、そごう横浜７F）で、渋谷ロフトに続き、 ビートルズ公式コラボ、自然素材・再生素材、伝統工芸アイテムをテーマに展示販売コーナーを設置。）

【アイ・シー・エージェンシー 企業概要】

会社名 ：株式会社アイ・シー・エージェンシー

代表者 ：秋山 裕之

本社事務所 ：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-57-6 グランフォーレ303/305

資本金 ：9742万5千円

主な事業内容：マーチャンダイジング事業、配信事業、著作隣接権運用事業、著作権管理事業

設立年月日 ：２０００年２月

ＩＣＡ ＵＲＬ：https://www.icagency.net/