トグルホールディングス、OpenAIと業務連携を本格化

トグルホールディングス株式会社

「不動産業界における属人知の超克を礎として、産業社会に革命をもたらす。」をミッションに各産業のAI化を推進するトグルホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 伊藤嘉盛、以下「当社」）は、このたび、OpenAI, Inc.（CEO: Sam Altman、以下「OpenAI」）と 連携を開始することをお知らせいたします。 この取り組みを通じて、不動産・建築業界をはじめとした幅広い領域に置ける共創型AIプラットフォームの開発・提供を加速してまいります。

■ 本業務連携の目的

当社は、不動産の開発と流通というリアルビジネスの現場でAI技術を実装し、独自のデータ資産とノウハウを蓄積してまいりました。本業務連携は、この当社の強みに、OpenAIが有する最先端の大規模言語モデル（LLM）基盤を融合させるものです。

このシナジーを最大化するため、本業務連携では以下の3領域をシームレスに繋ぐ「共創型AIプラットフォーム」の構築を目的とします。

１. リアルビジネスの現場に根差した高度なDX支援

２. 実用性の高いAIプロダクトおよびAIエージェントの開発・展開

３. 顧客ごとの個別事業課題に踏み込んだコンサルティング・ソリューション提供

OpenAIのGPTシリーズが持つ高度な推論力やマルチモーダルな情報処理能力は、このプラットフォームと大きなシナジーを生み出し、業界特化と業界横断の両軸で、顧客企業の競争力強化に直結する価値を創出してまいります。

■ 本業務連携による具体的な展開

本業務連携により、特に以下の領域におけるサービス開発と提供を強化します。

1. AIプロダクト・エージェント群の高度化

当社が開発するAIプロダクト・各種業務支援AIエージェント（営業・マーケティング・コーポレート業務等）にOpenAIのモデルを統合。契約書レビュー、高精度な文書ドラフト、自社ナレッジを活用したアシスタント機能など、応答品質と処理速度を飛躍的に向上させ、より実用的な価値提供を実現します。

2. AIコンサルティング・ソリューション事業の拡大

当社の不動産開発事業で培ったDX化の知見を活かし、AIコンサルティング・ソリューションを拡充します。OpenAIのモデルを組み込んだ当社独自のAIプロダクト群を中核に、個社ごとの課題解決に向けたソリューション提案、導入カスタマイズ、運用改善までを一気通貫で支援してまいります。

■ OpenAI Japan合同会社 代表執行役社長 長崎 忠雄様 コメント

トグルホールディングスは、不動産開発という現場で培った知見にAIを活用し、実用的な成果を生み出してきました。その確かな実績と、OpenAIの最先端の大規模言語モデルやマルチモーダル技術が融合することで、業務効率化にとどまらず、産業の構造そのものを変革するソリューションが生まれると確信しています。

不動産領域で築かれたこの成功モデルが、今後は業界の垣根を越えて日本全体の産業へ広がっていくことに大きな可能性を感じています。本連携を通じて、DXをさらに加速させ、企業の競争力強化と日本の産業の国際的なプレゼンス向上に貢献できることを期待しています。

■ トグルホールディングス株式会社 代表取締役CEO 伊藤 嘉盛 コメント

当社は設立以来、不動産というリアルビジネスの現場で知見とデータを蓄積し、専門家の知見をAI化する技術を磨いてまいりました。その成功体験を礎に、我々は今、業界の垣根を越え、日本の産業社会全体の変革に挑むという新たなミッションを掲げています。

OpenAI社との業務連携は、この壮大なビジョンを実現するための、極めて重要な一歩です。同社の最先端の言語モデルと、我々がリアルビジネスで培った課題解決力やデータ資産を融合させることで、各産業に特化した実用性の高い共創型AIプラットフォームを、圧倒的なスピードで展開することが可能になります。

不動産で実証した我々のAI技術が、今後はあらゆる産業の成長エンジンとなる。我々はリアルビジネスの実践を通じて、お客様の事業成長、そして日本の産業競争力の向上に力強く貢献してまいります。

会社概要

社名 ：トグルホールディングス株式会社

所在地 ：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

設立 ：2020年6月

代表者 ：代表取締役CEO 伊藤 嘉盛

事業内容：不動産開発のデジタルインフラ事業

HP ：https://toggle.co.jp