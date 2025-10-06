一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会

一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会（所在地：東京都中央区、代表理事：東海林 正賢、以下「本協議会」）は、メンバー企業の技術力向上や協力関係の構築、さらに本協議会の取り組みをより多くの方々に知っていただくことを目的として、「第二回オルタナティブデータハッカソン」（以下「本ハッカソン」）を開催いたします。

本ハッカソンでは、趣旨に賛同いただいたデータ提供事業者からの多様なデータを活用し、TOPIX Core30銘柄に関連する分析や、AIを用いた新たなアプローチに挑戦します。今回のハッカソンでは取り扱うデータが大幅に拡充され、参加者にとってより実践的かつ先進的な分析の場を提供します。データの整備や基盤環境の構築については、株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社が技術協力を行い、Snowflake上での分析を可能とする環境を提供しています。

■本ハッカソンのデータ提供事業者（順不同）

FactSet Pacific Inc.

日本証券金融株式会社

一般財団法人日本気象協会

株式会社東洋経済新報社

株式会社マーチャンダイジング・オン

株式会社日経金融工学研究所

Macrobond Financial AB

LSEG（ロンドン証券取引所グループ）

株式会社フロッグ

株式会社JPX総研

株式会社エム・データ



■成果発表会について

本ハッカソンの成果発表会である「オルタナティブデータハッカソン成果発表会2025」は、2025年10月15日（水）に開催されます。本イベントは、金融庁が主催する国際金融センターや資産運用立国の実現に向けた取り組み「Japan Weeks」の公式イベントとして位置付けられています。

開催日時：2025年10月15日（水）

会場：Fingate KAYABA ＋ オンライン（ハイブリッド形式）

内容：参加者によるプレゼンテーション、評価発表

どなたでもご視聴いただけ、多彩なオルタナティブデータの可能性に触れていただけます。

お申し込みはこちら：

「オルタナティブデータハッカソン成果発表会2025」申込ページ（Peatix）(https://peatix.com/event/4559753/view)

参考：

Japan Week 2025 公式ページ（金融庁）(https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/lp/japanweeks2025/)

■一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会について

本協議会は、金融機関やデータプロバイダー企業、大学やシンクタンク等の研究機関が参画し、"デジタル化に伴い新たなデータが生まれる時代における「オルタナティブデータ」活用の担い手として、関連する全ての当事者が交流・学ぶことができ、信頼されるデータの利活用が進む健全なエコシステムの創出を推進し、日本経済の持続的な成長に貢献する"という理念のもと、2021年2月5日に設立されました。より多くの方々に「オルタナティブデータ」について知っていただき、安心してご活用いただくために、活用実績や投資対効果、学術研究、日本の法律をふまえた利用ガイドライン、活用に向けた必要スキルや職種の定義、その他業界の課題・論点等の様々な情報をイベントを通して発信していきます。

https://alternativedata.or.jp/

お問い合わせ先：

オルタナティブデータ推進協議会事務局 info@alternativedata.or.jp