「ハードロックカフェ」ハロウィンスペシャルメニューが登場

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」国内レストラン5店舗（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／ユニバーサル・シティウォーク大阪）では、ハロウィンにうってつけ、見た目もおいしさもボリュームもインパクト大のバーガー「ブーベリーバーガー」と、SNS映え間違いなしのカクテル「ブーベリー ゾンビカクテル」、そしてハロウィンを象徴するカボチャをメインに秋食材を満喫できるデザート「ハロウィン パンプキンタルト」を10月14日（火）から31日（金）までの期間限定で販売します。

「ブーベリーバーガー」はマスタードマヨネーズを塗ったバンズにルッコラ、カマンベールチーズ、ブルーベリーソース、ベーコン、フライドオニオンをトッピングした味わい深いハンバーガー。ドリンクにおいては、ラムをベースにフレッシュブルーベリー、コアントロー、ライムとパイナップルジュースをミックスしたカクテル「ブーベリー ゾンビカクテル」を提供します。また、カフェタイムのお供やお食事のラストを飾るデザートとしておすすめの、パンプキンカスタードタルトに生クリーム、シナモンシュガー、紫芋アイスクリームをトッピングした「ハロウィン パンプキンタルト」をご用意しました。

「ハードロックカフェ」 ハロウィンスペシャルメニュー 販売概要◇ 販売：2025年10月14日（火）～31日（金）※ユニバーサル・シティウォーク大阪店は販売中。11月4日（火）までの販売となります。◇販売商品：・ 「ブーベリーバーガー」 3,580円・ 「ブーベリー ゾンビカクテル」 26 oz. 1,980円／12 oz. 1,380円 （＋1,200円でロゴ入りグラスがついてきます）・ 「ハロウィン パンプキンタルト」 1,580円※ ユニバーサル・シティウォーク大阪店では「ハロウィン パンプキンタルト」に代え、「パンプキンタルト」1,280円（バニラアイスのトッピングも＋200円にて可）をご用意しています。※ 価格はいずれも税込◇販売店舗：「ハードロックカフェ」 国内レストラン5店舗東京（六本木）／上野駅東京／横浜／京都／ユニバーサル・シティウォーク大阪◇ ハードロックカフェ 公式HP：【ハードロックⓇ概要】世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されていますグローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com公式ホームページhttps://hardrockjapan.com/【ハードロックカフェ 店舗】・東京店東京都港区六本木5-4-20TEL.03-3408-7018・上野駅東京店東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階TEL.03-5826-5821・横浜店神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階TEL.045-682-5626・京都店京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階TEL.075-606-5671・ユニバーサル・シティウォーク大阪店大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階TEL.06-4804-3870本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp関連リンクWDIhttps://www.wdi.co.jp/WDI 広報お問合せフォームhttps://www.wdi.co.jp/contact/press