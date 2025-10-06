iCracked Storeが「2025年 GMO顧客満足度ランキング」で総合ランキング第1位を獲得！

iCracked Japan株式会社

iCracked Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：福島 知彦）が全国に展開するスマートフォン修理店「iCracked Store」が、GMOリサーチ&AI株式会社が2025年7～8月に実施したスマホ修理店の顧客満足度調査において、総合ランキングに加え、７つの評価項目別ランキングの全てにおいて第1位を獲得しました。

「GMO顧客満足度ランキング」はGMOリサーチ&AI株式会社が、サービスや商品の利用者から満足度や体験に関する詳細なフィードバックを収集し、多角的な視点から評価を行い公平かつ正確に可視化する信頼性の高いランキングです。「スマホ修理店」カテゴリーは過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗、修理サービスを利用したユーザーからのアンケート結果に基づいており、複数のエリアで店舗展開をしている13の修理会社（修理ブランド）が調査対象となっています。

現在、スマートフォン修理の市場は競争が激しく、閉店を余儀なくされる修理店も少なくありません。そうした厳しい環境のなかで、短期的な利益を優先するあまり、お客様を蔑ろにしていると感じる修理店も見受けられます。

iCrackedは「お客様に最も信頼される修理ブランドとなる」ことを目指し、顧客満足度を最大のKPIとして、修理技術や接客レベルの向上に取り組んでまいりました。

今回の受賞はiCrackedのこれまでの取り組みに対してお客様から一定のご評価をいただけた結果であると大変嬉しく思っております。

今回の受賞を励みに、さらに多くのお客様にご満足いただけるよう、今後もサービス品質の向上に努めてまいります。

調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：904名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年7月3日～8月18日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）現在メインで利用しているスマートフォンを1ヶ月以上継続して利用している人（ただし、法人での利用は対象外）

2）過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗・修理サービスを利用した人

調査企業・サービス数：13

定義：主にスマートフォン・携帯電話の修理サービスをメインとし、複数のエリアで店舗展開を行っている。また、調査時点で総務省の登録修理業者リストで検索可能な企業が運営している。

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/sp-repair_2025(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/sp-repair_2025/)/(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/sp-repair_2025/)

iCracked（アイクラックト）について

iCrackedは2010年にシリコンバレーで設立されたスマートフォン修理プロバイダで、日本国内においてはiCracked Japanが全国100以上の「iCracked Store」を展開しています。

iCracked StoreではiPhoneとAndroidの修理や設定サポートなど各種サービスを提供しています。Android修理はメーカーが定めた修理/検査手順に従い、正規の純正パーツを使用した高品質なサービスを提供できる国内唯一の修理プロバイダです。

iCracked Storeでは「お客様にご安心いただけるサービス」をお約束しています。

スマートフォンには写真やSNS、クレジットカード情報などお客様の大事な情報が多く保存されており、ロック解除されたスマートフォンがバックヤードに持っていかれることに不安を感じる方は多くおられます。

そのようなお客様にご安心いただけるよう、iCrackedでは対面カウンターでお客様の目の前で修理を行います。動作確認もお客様と一緒に行い、ロック解除のパスコードを伺うことは一切ありませんので安心してご利用いただけます。

また、iCracked Storeは街中の修理店としては唯一、全店に防水検査機を導入しています。多くのお客様は修理による防水性能の低下を気にされていますが、iCracked Storeでは修理前と修理後の防水検査を行い、修理による性能低下がないことを確認しています。万が一、修理により防水性能が低下してしまった場合は修理代金を値引く補償制度もございます。

iCrackedの修理により防水性能が「良化した」「変化なかった」「低下してしまった」、いずれにおいてもお客様にしっかりと事実をお伝えし、スマートフォンの状態をご理解いただくことが大事だと考えています。

■ご提供サービス

・Google Pixel修理（国内販売モデル全機種）

・SHARP AQUOS修理 （ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Motorola修理（ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Xiaomi スマートフォン修理（ソフトバンク販売モデル）

・iPhone修理

・iTechサポート：スマートフォン設定、データ移行など

・スクリーン保護フィルムの販売、貼り付けサービス

・ガラスコーティング

・防水検査サービス、1分で完了クイック防水検査サービス

会社概要

企業名：iCracked Japan株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-2 渋谷董友ビルVI 8F

CEO：福島 知彦

設立：2016年7月

ホームページ：https://icracked.jp/

お問い合わせ先：https://www.icracked.jp/contact_press.html