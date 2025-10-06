¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ç¥£¥Êー¤ò¡¢ßê¤á¤¯¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡ÖChristmas Delight Night¡×¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü(·î)～12·î25Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó(26³¬)
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ(ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ²¼½Å ÏÂÇ·)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)～12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ëßê¤á¤¯»Ô³¹ÃÏ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¤È¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶ー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖChristmas(¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹) Delight(¥Ç¥é¥¤¥È) Night(¥Ê¥¤¥È)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¤·¤¤Êý¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡£¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥«¥À¥¤¥Õ´¬¤¤ä¡¢³ª¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¢¥µー¥â¥ó¤È¥Óー¥Ä¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤Î¥°¥¸¥§ー¥ë¤Ê¤É¡¢Á´8ÉÊ¤ò¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÄó¶¡¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¹ñ»ºµí¤òÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç·Ú¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤À¤³¤³¤í¤ò¤âËþ¤¿¤¹²¹¤«¤¤°ì»®¡£¤Û¤í¶ì¤¤ÀãºÚ¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Úー¥¹¥È¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÍÎ¤Ê¤·¤Î¥àー¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤Î¥½ー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÖÂ«¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤ëÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤Ìë·Ê¡¢ÎÁÍý¡¢¤ª°û¤ßÊª¤Ç¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿À»Ìë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó
¡þ¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É ¥ªー¥É¥Ö¥ë
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥«¥À¥¤¥Õ´¬¤ ¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹
³ª¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È ¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥¯¥êー¥à
¤¤¤Á¤´¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥íー¥ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤Î¥°¥¸¥§ー¥ë
ÀÄ¤ê¤ó¤´¤È¥ì¥ó¥ºÆ¦¤Î¥µ¥é¥À »³¤Ö¤É¤¦¤Î¹á¤ê
¹âÃÎ¸©»º»ÍËü½½¥Ýー¥¯¤È´ä¼ê¸©ÂçÄÈ¼¯Æù¤Î¥Ñ¥Æ ¥¢¥ó ¥¯¥ëー¥È
ÀÄ¿¹¸©»º³¤¶®¥µー¥â¥ó¤È¥Óー¥Ä¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
º¬ºÚ¤ÎÀÖ¿Ý¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡þ¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
¹ñ»ºµí¥Û¥ÛÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß
ÀãºÚ¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È ¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã ²¹ÌîºÚ¤òÅº¤¨¤Æ
¡þ¥Ç¥¶ー¥È
ÍÎ¤Ê¤·¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥àー¥¹¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¤Î¥½ー¥¹
¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥½¥ë¥Ù
¡þ¥Õ¥êー¥Õ¥íー¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ï¥¤¥ó(Çò¡¦ÀÖ)¡¢¥Óー¥ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë³Æ¼ï¡¢
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥¯¥Æ¥ë¡¢¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
¡ØChristmas Delight Night¡Ù¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆü»þ¡§12·î15Æü(·î)～12·î19Æü(¶â) 14:00～21:00¤Î¤¦¤Á90Ê¬´Ö
(ºÇ½ªÆþÅ¹19:30¡¢¥Õ¥êー¥Õ¥íーL.O.20Ê¬Á°)
12·î20Æü(ÅÚ)～12·î25Æü(ÌÚ) 17:00～21:00¤Î¤¦¤Á90Ê¬´Ö
(ºÇ½ªÆþÅ¹19:30¡¢¥Õ¥êー¥Õ¥íーL.O.20Ê¬Á°)
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸&¥Ðー ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó(26³¬)
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§2Ì¾ÍÍ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç 27,000±ß¡¢1Ì¾ÍÍ¤´ÄÉ²Ã¤Î¾ì¹ç 13,500±ß
¢¨¤´ÍøÍÑÆüÁ°Æü15:00¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2731/119452/119452_web_1.png
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖSleep Well(¤è¤¯Ì²¤ë)¡×¡ÖEat Well(¤è¤¯¿©¤Ù¤ë)¡×¡ÖMove Well(¤è¤¯Æ°¤¯)¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÃì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦40°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë240¸®¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖHeavenly® Bed(¥Ø¥Ö¥ó¥êー¥Ù¥Ã¥É)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖWestinWORKOUT®¡×¡¢¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ëー¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWestinWORKOUT Routes¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥åー¥º¤òÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥®¥¢¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡ÖEat Well¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï www.westin.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢X(µìTwitter)¡¢Instagram¡¢TikTok ¡¢Facebook¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy®(¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤)¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä¡¢¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïmarriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡¡TEL¡§022-722-1234
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ
https://www.the-westin-sendai.com/
