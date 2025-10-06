こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～古都京都の香りを秋冬の贈り物に～『京都イノダコーヒ ドリップ オン®ギフト』2025年歳暮ギフトにて新発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、2025年の歳暮シーズンに向けてギフトセットを発売します。
2025年歳暮ギフトでは、同年7月よりキーコーヒーグループとなった「京都イノダコーヒ」ブランドのアイテム『京都イノダコーヒ ドリップ オン®ギフト』を新たにラインアップ。
多様化するコーヒー飲用シーンに応える贈り物として、全23アイテムをご用意しました。
■ギフトにふさわしい“開けたときの喜び”を 『京都イノダコーヒ ドリップ オン®ギフト』
コーヒーカップにセットしてお湯を注ぐだけで本格レギュラーコーヒーが楽しめる「ドリップ オン®」で、京都の老舗喫茶店「イノダコーヒ」の味わいをご家庭で楽しめるこだわりのギフトです。
詰め合わせ内容は『オリジナルブレンド』『モカブレンド』『有機珈琲 古都の味わいブレンド』の3種類。
『オリジナルブレンド』と『モカブレンド』の個箱の裏面には、組み合わせるとイノダコーヒ本店の外観となるデザインを採用。
ギフトにふさわしい、箱を“開けたときの喜び”を演出しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_1.png
■古都京都の老舗「イノダコーヒ」
イノダコーヒは、コーヒーの卸売として1940年に京都で創業。1947年に第一号店となるコーヒーショップを京都市中京区に開業しました。現在は京都市を中心に百貨店内などにも出店。京都の生活者のほか、文化人や観光客も数多く訪れる名店であり、京都のコーヒー文化を継承する老舗喫茶店として多くの方に愛され続けています。
・株式会社イノダコーヒ公式HP
https://www.inoda-coffee.co.jp/
そのほかのおすすめギフト
■おすすめギフト① ジャパンクラフトマンシップの精神が息づく特別なギフト 『DTB』シリーズをリニューアル
プレミアムギフトである『DTB』シリーズをリニューアル。キーコーヒーならではのプレミアムコーヒー 「トアルコ トラジャ」と「ブルーマウンテンNo.1ブレンド」に加え、今回より「キリマンジャロ」のシングルオリジンを新たに加えました。
コーヒー豆の栽培から日本への輸入、焙煎・出荷に至るまで、徹底した品質管理のもとで仕上げられたジャパンクラフトマンシップの精神が息づく、特別なギフトです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_2.png
■おすすめギフト② バラエティ豊かなコーヒーが楽しめる 『KDV』シリーズ
“挽きたての香り”と“格別なおいしさ”を お届けするプレミアムドリップコーヒーの「ドリップ オン®」ギフトです。
2025年International Taste Institute（※2）において、15年連続で優秀味覚賞2ッ星を受賞した「スペシャルブレンド」をはじめ、バラエティに富んだアイテムを幅広い価格帯からお選びいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_3.png
そのほかのギフトについてはこちらをご覧ください https://www.keycoffee.co.jp/products/gift/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
※1 商品金額はいずれも税込。
※2 ベルギーに本部を置き、年に一度、食品や飲料品の味覚・品質を厳正に審査する機関。商品はヨーロッパで最も著名な飲食関連協会所属の200人以上のシェフとソムリエで構成される審査員団によって審査されています。審査の結果、総合評価で70%を超えるスコアを獲得した商品に、それぞれのスコアに応じた優秀味覚賞が付与されます。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
2025年歳暮ギフトでは、同年7月よりキーコーヒーグループとなった「京都イノダコーヒ」ブランドのアイテム『京都イノダコーヒ ドリップ オン®ギフト』を新たにラインアップ。
多様化するコーヒー飲用シーンに応える贈り物として、全23アイテムをご用意しました。
■ギフトにふさわしい“開けたときの喜び”を 『京都イノダコーヒ ドリップ オン®ギフト』
コーヒーカップにセットしてお湯を注ぐだけで本格レギュラーコーヒーが楽しめる「ドリップ オン®」で、京都の老舗喫茶店「イノダコーヒ」の味わいをご家庭で楽しめるこだわりのギフトです。
詰め合わせ内容は『オリジナルブレンド』『モカブレンド』『有機珈琲 古都の味わいブレンド』の3種類。
『オリジナルブレンド』と『モカブレンド』の個箱の裏面には、組み合わせるとイノダコーヒ本店の外観となるデザインを採用。
ギフトにふさわしい、箱を“開けたときの喜び”を演出しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_1.png
■古都京都の老舗「イノダコーヒ」
イノダコーヒは、コーヒーの卸売として1940年に京都で創業。1947年に第一号店となるコーヒーショップを京都市中京区に開業しました。現在は京都市を中心に百貨店内などにも出店。京都の生活者のほか、文化人や観光客も数多く訪れる名店であり、京都のコーヒー文化を継承する老舗喫茶店として多くの方に愛され続けています。
・株式会社イノダコーヒ公式HP
https://www.inoda-coffee.co.jp/
そのほかのおすすめギフト
■おすすめギフト① ジャパンクラフトマンシップの精神が息づく特別なギフト 『DTB』シリーズをリニューアル
プレミアムギフトである『DTB』シリーズをリニューアル。キーコーヒーならではのプレミアムコーヒー 「トアルコ トラジャ」と「ブルーマウンテンNo.1ブレンド」に加え、今回より「キリマンジャロ」のシングルオリジンを新たに加えました。
コーヒー豆の栽培から日本への輸入、焙煎・出荷に至るまで、徹底した品質管理のもとで仕上げられたジャパンクラフトマンシップの精神が息づく、特別なギフトです。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_2.png
■おすすめギフト② バラエティ豊かなコーヒーが楽しめる 『KDV』シリーズ
“挽きたての香り”と“格別なおいしさ”を お届けするプレミアムドリップコーヒーの「ドリップ オン®」ギフトです。
2025年International Taste Institute（※2）において、15年連続で優秀味覚賞2ッ星を受賞した「スペシャルブレンド」をはじめ、バラエティに富んだアイテムを幅広い価格帯からお選びいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119350/119350_web_3.png
そのほかのギフトについてはこちらをご覧ください https://www.keycoffee.co.jp/products/gift/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
※1 商品金額はいずれも税込。
※2 ベルギーに本部を置き、年に一度、食品や飲料品の味覚・品質を厳正に審査する機関。商品はヨーロッパで最も著名な飲食関連協会所属の200人以上のシェフとソムリエで構成される審査員団によって審査されています。審査の結果、総合評価で70%を超えるスコアを獲得した商品に、それぞれのスコアに応じた優秀味覚賞が付与されます。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp