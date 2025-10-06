こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ファーウェイ、物流・倉庫の全面的なインテリジェンスを実現する「SMART Logistics & Warehousing Solution」を発表
中国・上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月28日 - ファーウェイは、HUAWEI CONNECT 2025の中で開催した輸送サミット「Creating a Digital & Intelligent Foundation for Comprehensive Transportation and Logistics」において、「SMART Logistics & Warehousing Solution」を発表しました。
ファーウェイのバイスプレジデントで、スマート輸送事業部のCEOであるMa Yueは、技術革新に引き続き取り組み、通信ネットワーク、計算能力、AI、人材開発の領域で連携による変革を深化させ、輸送の持続可能な発展を推進すると述べました。
タイ国鉄（SRT）の副本部長、Kumpol Boonchom氏は、統合ネットワークを構築し、タイを東南アジアの中核拠点にしたいと話しました。タイと中国を結ぶ鉄道の建設はSRTにとって、この地域で戦略的な鉄道輸送拠点を開発する機会となります。
SFテクノロジーのCMO補佐であるGuo Shuangqing氏は、SFテクノロジーとファーウェイのそれぞれの強みを最大限に活かし、複数の空港の連携機能を強化し、航空物流全体の効率を大幅に底上げしたいと語りました。
Yunnan Construction and Investment Holding Groupのゼネラルマネージャー補佐のJiang Xingxiang氏は、サプライチェーンの統合運用に関する見識を共有しました。同グループは今後もサプライチェーンのデジタル化、インテリジェント化に重点的に取り組み、連携した開発を進めます。
Shandong Port Technology Groupの会長であるYang Bin氏は、ファーウェイの強力な技術支援を受け、「1つのネットワーク、1つのクラウド、1つのセキュリティー」に基づくシステムを搭載するデジタル基盤の開発に成功したと述べました。同グループはパートナーと連携して、物理インフラストラクチャーとデジタルサービスの双方を網羅する統合されたスマートな港湾のソリューションを開発します。
ファーウェイのグローバルビジネス＆戦略パートナー担当ディレクターのRachad Nassarは次のように述べています。「ファーウェイは、総合的なICTインテリジェント基盤と革新的な技術により、デジタルインテリジェンスの力を十分に引き出し、モビリティー・アズ・ア・サービスやロジスティクス・アズ・ア・サービスといったコンセプトを実現します。」
ファーウェイのスマート物流・倉庫事業部のバイスプレジデントであるQiu Shikuiから、革新的なソリューション「SMART Logistics & Warehousing Solution」の発表が行われました。このソリューションは、「サービスのプラットフォーム化」、「運用管理のデジタル化」、「リソース配分のインテリジェント化」、「移動の自動化」、「輸送の無人化」の5つの中核機能に注力しています。
ファーウェイは世界中で、100以上の港湾や200以上の物流・倉庫業者、70都市以上の300以上の都市鉄道、総延長18万km以上の鉄道、20万kmを超える道路網、300都市以上の都市輸送、そして210以上の航空会社および航空管制当局にサービスを提供しています。
ファーウェイのバイスプレジデントで、スマート輸送事業部のCEOであるMa Yueは、技術革新に引き続き取り組み、通信ネットワーク、計算能力、AI、人材開発の領域で連携による変革を深化させ、輸送の持続可能な発展を推進すると述べました。
タイ国鉄（SRT）の副本部長、Kumpol Boonchom氏は、統合ネットワークを構築し、タイを東南アジアの中核拠点にしたいと話しました。タイと中国を結ぶ鉄道の建設はSRTにとって、この地域で戦略的な鉄道輸送拠点を開発する機会となります。
SFテクノロジーのCMO補佐であるGuo Shuangqing氏は、SFテクノロジーとファーウェイのそれぞれの強みを最大限に活かし、複数の空港の連携機能を強化し、航空物流全体の効率を大幅に底上げしたいと語りました。
Yunnan Construction and Investment Holding Groupのゼネラルマネージャー補佐のJiang Xingxiang氏は、サプライチェーンの統合運用に関する見識を共有しました。同グループは今後もサプライチェーンのデジタル化、インテリジェント化に重点的に取り組み、連携した開発を進めます。
Shandong Port Technology Groupの会長であるYang Bin氏は、ファーウェイの強力な技術支援を受け、「1つのネットワーク、1つのクラウド、1つのセキュリティー」に基づくシステムを搭載するデジタル基盤の開発に成功したと述べました。同グループはパートナーと連携して、物理インフラストラクチャーとデジタルサービスの双方を網羅する統合されたスマートな港湾のソリューションを開発します。
ファーウェイのグローバルビジネス＆戦略パートナー担当ディレクターのRachad Nassarは次のように述べています。「ファーウェイは、総合的なICTインテリジェント基盤と革新的な技術により、デジタルインテリジェンスの力を十分に引き出し、モビリティー・アズ・ア・サービスやロジスティクス・アズ・ア・サービスといったコンセプトを実現します。」
ファーウェイのスマート物流・倉庫事業部のバイスプレジデントであるQiu Shikuiから、革新的なソリューション「SMART Logistics & Warehousing Solution」の発表が行われました。このソリューションは、「サービスのプラットフォーム化」、「運用管理のデジタル化」、「リソース配分のインテリジェント化」、「移動の自動化」、「輸送の無人化」の5つの中核機能に注力しています。
ファーウェイは世界中で、100以上の港湾や200以上の物流・倉庫業者、70都市以上の300以上の都市鉄道、総延長18万km以上の鉄道、20万kmを超える道路網、300都市以上の都市輸送、そして210以上の航空会社および航空管制当局にサービスを提供しています。