発売開始！充電の“全部入り”。出力表示付き、ケーブル内蔵のGaN 70W急速充電器

特徴一覧：

１.もうケーブルを探さない！引くだけで使える、80cm伸縮ケーブル内蔵の一体型充電器。

２.TFTディスプレイ搭載。今の充電出力（W数）をリアルタイムで「見える化」！

３.PCもスマホも、これひとつでOK。最大出力70W、3台同時充電対応のスマート充電器。

ケーブルと充電器がひとつになった、スマートな2in1充電器【ToGo】

最大70Wの急速充電に対応し、コードリール式のType-Cケーブル（最長80cm）を本体に内蔵。さらにUSB-CとUSB-Aポートを搭載しているから、最大3台のデバイスを同時に充電可能。

リアルタイムの出力がひと目でわかるTFTディスプレー付きで、使いやすさも抜群です。

ごちゃつくケーブル問題とはもうさよなら。これ1台で、充電環境がぐんと快適になります。

POINT01. 引くだけで使える！80cm伸縮式ケーブル内蔵

柔軟性と耐久性を兼ね備えた最長80cmのケーブルを本体にスマート収納。

端子をつまんで引くだけでスルッとケーブルが出てきて、カチッと音がすれば固定完了！お好みの長さで使えるので、充電もストレスフリーです。

使い終わったら、外側に軽く引っ張るだけでケーブルがスルスルっと自動で格納。

コネクタ部分とプラクも本体にしっかり収まり、持ち運びもスッキリ。 自宅でも、オフィスでも、旅行先でも。

POINT02. 充電出力をリアルタイムで表示

本体に搭載されたTFTディスプレイで、現在の充電出力（W数）をリアルタイムに表示。

どのデバイスに、どれだけの電力が供給されているかがひと目で確認できるため、「ちゃんと急速充電されているか分からない…」という不安を解消してくれます。

POINT03. PD3.0対応・最大70Wの急速充電

最新のGaN（窒化ガリウム）技術を搭載し、コンパクトながらも高出力を実現。

USB-Cのシングルポートで最大70W出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスを高速かつ安定して充電できます。

POINT04. 最大3台同時に充電可能！スマート出力分配で効率よく

内蔵されているUSB-Cケーブルの他に、もう1つUSB-CポートとUSB-Aポートを搭載。

3台同時充電が可能です。同時充電で、インテリジェントに出力を分配します。

POINT05. 70Wのパワー、手のひらサイズ

10W充電器とほぼ同じサイズ感ながら、最大70Wの高出力を実現。さらにコードリール式ケーブルも内蔵し、これ1台で充電環境がグンとスマートに。

重さはわずか192g。ビジネスバッグや毎日の持ち運びも気にならない、まさに“パワフルなのにコンパクト”。

POINT06. 100-240V対応、全世界で使える

100-240Vの広範囲電圧入力に対応しています、全世界で使用可能、出張や旅行がさらに楽になる。

製品仕様

製品名：2IN1充電器ToGo

内蔵ケーブル長さ：80cm

重量：192g

ポート数：USB-C×２、USB-A×１

サイズ：70×48×50mm

入力：100-240V-50/60Hz 1.7A

出力：

USB-C1/C2（70W MAX): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V3A,20V/3.25A,20V/3.45A

PPS:5-11V/4.5A

USB-A(60W MAX ) :5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A

USB-C1 cable+USB-C2:45W+25W

USB-C1 cable+USB-A:45W+18W

USB-C2 cable+USB-A:15W

USB-C1 cable+USB-C2+USB-A:45W+15W

カラー：ブラック

発売情報：

発売日：2025年10月03日日開始

掲載期間：2025年11月30日まで

https://camp-fire.jp/projects/890246/view