こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」来場者数確定 総来場者数127,677人を記録
ツーリズムEXPOジャパン2026は東京で開催！
会期：2026年9月24日（木）～９月27日（日） 会場：東京ビッグサイト
公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局（JNTO）は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」を開催しました。このたび、来場者数が確定しましたので、ご案内申し上げます。海外82ヵ国の国と地域、1,350の企業・団体が出展し、会期中の来場者数は127,677人（4日間合計）を記録しました。
「ツーリズムEXPOジャパン2026」は東京で開催！
「ツーリズムEXPOジャパン2026」は、東京ビッグサイトで開催します。
現在、出展の申込受付を開始しております。
詳細は公式ホームページ内の下記のページをご確認ください。
■出展のご案内：https://www.t-expo.jp/_shared/pdf/tej2026_exhibitionguide_ja.pdf
＜「ツーリズムEXPOジャパン2026」 開催概要＞
■会期：2026年9月24日（木）～9月27日（日）
■会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
■主催：公益社団法人日本観光振興協会
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）
日本政府観光局（JNTO）
■共同開催：トラベルソリューション展2026（予定）
■公式ホームページ：https://www.t-expo.jp/
本件に関するお問合わせ先
ツーリズムEXPOジャパン推進室
電話：03-5510-2004 E-mail：event@t-expo.jp
会期：2026年9月24日（木）～９月27日（日） 会場：東京ビッグサイト
公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）、日本政府観光局（JNTO）は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」を開催しました。このたび、来場者数が確定しましたので、ご案内申し上げます。海外82ヵ国の国と地域、1,350の企業・団体が出展し、会期中の来場者数は127,677人（4日間合計）を記録しました。
「ツーリズムEXPOジャパン2026」は東京で開催！
「ツーリズムEXPOジャパン2026」は、東京ビッグサイトで開催します。
現在、出展の申込受付を開始しております。
詳細は公式ホームページ内の下記のページをご確認ください。
■出展のご案内：https://www.t-expo.jp/_shared/pdf/tej2026_exhibitionguide_ja.pdf
＜「ツーリズムEXPOジャパン2026」 開催概要＞
■会期：2026年9月24日（木）～9月27日（日）
■会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
■主催：公益社団法人日本観光振興協会
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）
日本政府観光局（JNTO）
■共同開催：トラベルソリューション展2026（予定）
■公式ホームページ：https://www.t-expo.jp/
本件に関するお問合わせ先
ツーリズムEXPOジャパン推進室
電話：03-5510-2004 E-mail：event@t-expo.jp