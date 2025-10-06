TERRAMASTER、Amazon「プライムデ感謝祭2025」大型セール開催：オールフラッシュNASをはじめ最大40％OFF！

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

2025年10月7-10日 - 革新的なストレージソリューションを提供するグローバルブランドTERRAMASTERは、Amazonプライムデーに合わせて特別セールを実施いたします。対象はNASおよびDAS製品全ラインアップで、最大40％OFFにてご提供。この期間限定キャンペーンは、ホームユーザー、クリエイター、中小企業にとって、高性能ストレージ環境をお得に拡張する絶好の機会となります。

プライムデ感謝祭2025

セール概要 - Amazon-「プライムデ感謝祭2025」

セール時間：2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで

割引内容：最大40%OFF

購入先：Amazon.co.jp TERRAMASTER公式ストア

（※）セール内容および価格は予告なく変更となる場合があります。

（※）今回のセールでは、当社のAmazon取扱商品を年間最安値でご提供いたします。

おすすめ製品ラインアップ



TERRAMASTER製品は「高いコストパフォーマンス」と「充実した機能性」で定評があり、今回のセールでは注目の10モデルを特別価格でご提供いたします。

【家庭・個人ユーザー向け】

- F2-424(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CYKTDCCW) NAS（2ベイ）：Intel N95 クアッドコアCPU、8GB DDR5メモリ、デュアル2.5GbE LANポート、デュアルM.2 NVMeスロット搭載。SSDキャッシュやGPUハードウェアトランスコードに対応し、PLEXやHD動画再生に最適。セール価格：\53,990→\37,793 「30%OFF」- F4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8GRTZH4) NAS（4ベイ）：オールフラッシュNAS。5GbE転送速度と強力な4Kストリーミング性能を実現。TNAS mobileアプリによるAI写真管理機能を備え、ホームマルチメディア用途に最適。セール価格：\67,990→\54,392 「20%OFF」- D1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC)：クリエイター向け設計。USB4対応、40Gbps、最大3853MB/sの超高速転送に対応。4K/8K動画編集やクロスプラットフォーム利用に最適。TDAS mobileアプリにより、スマホの写真や動画をワンクリックでバックアップ可能。セール価格：\18,990→\15,192 「20%OFF」- D4-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZL57TZ5) USBエンクロージャー（4ベイ）：USB 3.2 Gen2 DAS、最大1030MB/sの高速転送。大容量データ保存や4K動画編集に最適な外付けストレージ。セール価格：\28,990→\23,192 「20%OFF」D1 SSD Plus

【中小企業・開発者向け】

- F4-424 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CY4LXNB7) NAS（4ベイ）：Intel Core i3-N305 プロセッサー、32GB DDR5メモリ、デュアル2.5GbE LANを搭載し、最大283MB/sの安定した転送速度を実現。（アマゾン：コード DENDO42411で40%OFF）セール価格：\84,000→\50,400 「40%OFF」- F4-424 Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDBYQS38) NAS（4ベイ）：Intel Core i5 プロセッサー、8GB DDR5メモリ、デュアル10GbE LANを搭載。4Kデコードやマルチプロトコル対応に優れた高性能NAS。（30％OFF）- F6-424 Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDC6QC2S) NAS（6ベイ）：Intel Core i5-1235U プロセッサー、8GB DDR5メモリ、デュアル10GbE LAN対応。大規模データ処理や高速ファイル共有に最適。（アマゾン：コード DENDO42411で40%OFF）セール価格：\169,990→\101,994 「40%OFF」F4-424 Max

【クリエイター・メディアプロフェッショナル向け】

- F8-SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDBZV6MP) NAS（8ベイ）：オールフラッシュNAS。Intel Core i3-N305 プロセッサー、16GB DDR5メモリ、10GbE対応。4K/8K動画編集、仮想化環境、大規模プロジェクトに最適な高性能ストレージソリューション。（20％OFF）セール価格：\134,990→\107,992 「20%OFF」F8-SSD Plus

詳細については、こちらをご覧ください：

Amazon.co.jp TERRAMASTER公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?channel=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB)

TERRAMASTERについて

TERRAMASTERは、家庭用からビジネス・企業向けまで、革新的なストレージソリューションに特化したプロフェッショナルブランドです。性能、信頼性、使いやすさを重視し、幅広いニーズに応える最先端のNASおよびDAS製品を提供しています。