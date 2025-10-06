こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京進、ハイブリッド学習塾運営のコノセル社と大阪市に共同で新規開校「個別指導 コノ塾 今福鶴見校」10月1日開校
大阪市鶴見区に府下6校目
京都・滋賀・愛知を中心に、学習塾を全国に展開する株式会社京進は、株式会社コノセル（本社：東京都新宿区）と共同で、2025年10月1日（水）に新規教室「個別指導コノ塾 今福鶴見校」を開校しました。大阪市内では今年度3校目、大阪府下で6校目となり、関西圏での展開をさらに拡大しています。
「個別指導 コノ塾」は、コノセル社が提供するICTとAIを活用した高品質な学習メソッドと、京進が長年培ってきた個別指導塾のノウハウを組み合わせた新しい学習体験を提供する場として、2023年10月に業務提携。関西エリアでの教室運営の展開を進めています。
京進では、子どもたちひとりひとりの学習ニーズに応える質の高い教育環境の提供と、夢や目標の実現をサポートする取り組みを続けながら、地域の教育環境の充実を図ってまいります。
【新規校 概要】
■個別指導コノ塾 今福鶴見校
■開校日：2025年10月1日（水）
■住所：538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-2-15 2F
■営業時間：火～金 14:00～21:30 ／ 土 13:00～18:30 （日月は休校）
■アクセス：大阪メトロ・長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」徒歩4分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/imafuku-tsurumi
【個別指導 コノ塾 概要】 https://conojuku.co/
「個別指導コノ塾」は公立高校を目指す生徒に5科目の個別指導を小学5・6年生 月額17,600円（税込）中学生 月額26,400円（税込）の定額制で提供する個別指導塾で、東京、神奈川、埼玉、大阪で教室を展開しています。独自アプリなどのデジタル技術による高品質な授業と、生徒ひとりひとりの詳細な学習データを活用した教室長による手厚いコーチング型の指導の融合により、多くの合格実績をあげています。
【コノセル株式会社】
本社：東京都新宿区西新宿 1-4-11 全研プラザビル SPACES 新宿
創業：2020年1月
代表者：田辺理
事業内容：ハイブリッド学習塾「個別指導 コノ塾」の運営、アプリ・教材の企画開発
ホームページ：https://conocer.co/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
