テンプル大学ジャパンキャンパス、過去最高の学生数を更新。学位取得を目指す学生が3,500名を突破、43年の歴史で最多に
テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長 マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は、2025年秋学期に学位取得を目指す学生数が初めて3,500名を突破し、重要な節目を迎えました。毎年出願者が増え、合格者の平均GPA（評定平均値）が高水準を維持し、競争率も上昇を続けているにもかかわらず、学生数は前年同期比で約30％増加し、過去5年間で学部生の数はほぼ3倍に達しました。
TUJは、国内における外国大学の日本校として最も長い歴史と最大規模を誇り、43年の歴史の中でいま最も活気ある時期を迎えています。2025年1月には、伏見稲荷大社の近くに京都の新拠点、TUJ京都を開設しました。その後、学生数は3倍に増え、今学期は約300名に達しています。こうした成長に合わせて、TUJ京都ではスペースを拡張し、新しい教室も複数設けました。
TUJは、カリキュラムの拡充、経験豊富な教員の採用、学生のニーズに応えるための新施設の整備などを通じて、学生の学びと成功を支えるスチューデントサクセス（学生の成功）の取り組みを着実に進めています。この拡大期に、専任の学部教員数は実質的に3倍となりました。TUJはまた、今学期から新しいプログラムや学習機会を導入し、グローバル社会で活躍できる学生を育成するという使命をさらに強化し、日本における主要な国際教育機関としての地位を高めています。
TUJ学長マシュー・ウィルソンのコメント
「TUJが現在経験している勢いは、43年の歴史の中で前例のないものです。学位取得を目指す学生数が3,500名を超えたことは、日本において真にグローバルな教育を求める声の高まりを示すとともに、包括的で活気ある、そして学問的に厳格なコミュニティを築き上げてきた教職員の尽力の証しでもあります。テンプル大学は世界ランキングでも高く評価される米国有数の公立の総合大学であり、TUJの学生は英語で学びながら日本という素晴らしい国で学位を取得することができます。さらに、日本、ヨーロッパ（ローマ）、そして本校のあるフィラデルフィアのキャンパスを組み合わせて学ぶことも可能で、こうした機会は他に類を見ません。TUJでは常に学生を第一に考え、少人数制のクラスや革新的なプログラム、多文化的な学習環境を通じて、学生が想像力を発揮し、探究し、そしてグローバル社会で活躍できる力を育み続けます。これからも、学生一人ひとりの成長と成功を支える革新的なプログラムと貴重な体験を提供していきます」
新しい教育プログラム
この秋学期、TUJはテンプル大学本校の「オナーズ・プログラム（Honors Program／優秀学生プログラム）」をTUJ京都に導入しました。さらに、新しい副専攻学科を追加し、心理学科の分野の科目を拡充し、ダイナミックで実践的な教育体験を提供しています。これらは、近年開設された観光・ホスピタリティ・イベントマネジメント学科（世界トップ10にランクイン※）や2024年からTUJで全課程の履修・卒業が可能になったコンピューターサイエンス学科に続く取り組みであり、学生からの関心を集めています。
また、テンプル大学が持つ米国フィラデルフィア本校、ローマ校と日本を結んで複数キャンパスで学べる仕組みを活用し、今秋から新たにローマ校にTUJと同等の学費で留学できる「Fly to Rome Program（フライ・トゥ・ローマ・プログラム）」をスタートしました。この制度により、学生は留学にかかる費用を大幅に軽減させながら国際的な学びの機会を広げることができます。2022年に開始された、米国本校に日本校の学費で留学できる制度「Fly to Philly Program（フライ・トゥ・フィリー・プログラム）」は、すでに高い需要を集めており、日本を拠点に学ぶ学生が柔軟に履修し、国際経験を積み、TUJの標準的な学費で、幅広い学習機会を得られるようになっています。