amuse oneself.Inc、ドローン搭載型グリーンレーザーLiDARと産業向け国産ドローンの全国縦断ロードショーを開催

株式会社amuse oneself（本社：大阪市北区/代表取締役：冨井 隆春 以下「アミューズワンセルフ」）は、2025年10月29日から2026年4月にかけて、日本全国13ヶ所にて「デモフライト講習会＆実演ロードショー2025」を開催します。

本イベントでは、ドローン搭載用グリーンLiDARシステム「TDOT 7 GREEN(https://amuse-oneself.com/product/tdot7green)シリーズ」と、高性能な産業向け国産ドローン「GLOW Rev2.0(https://amuse-oneself.com/product/glow2)シリーズ」を用いたデモフライトからデータ解析までの一連のプロセスを実演。 建設・測量業界が直面する課題解決に貢献する最新ソリューションを提案します。

開催の背景

建設・測量業界では、人手不足の深刻化や働き方改革の推進を背景に、ドローンやレーザースキャナを活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）が急務となっています。一方で、「旧来の測量手法から移行できない」「導入後の活用イメージが湧かない」「実機を見て性能を確かめたい」といった声も多く聞かれます。

アミューズワンセルフは、こうした課題を解決すべく、最新技術を直接見て、触れて、深く理解できる機会として、全国規模でのロードショーを企画いたしました。

本イベントの特長

グリーンLiDARシステム「TDOT 7 GREENシリーズ」の実力

水部と陸部を同時に計測できるグリーンレーザーを搭載した「TDOT 7 GREEN(https://amuse-oneself.com/product/tdot7green)シリーズ」のデモフライトをご覧いただけます。

これまで計測が困難だった地面が濡れている現場をはじめ、河川や沿岸域など、ビジネス領域への活用可能性を体感できます。

産業向け国産ドローン「GLOW Rev2.0シリーズ」の安定飛行

日本の厳しい環境基準にも対応する堅牢な産業向け国産ドローン「GLOW Rev2.0(https://amuse-oneself.com/product/glow2)シリーズ」の飛行性能を間近でご確認いただけます。

測量から解析までのワンストップシステムを解説

デモフライトで取得した3次元点群データの解析や、各種成果物の出力方法まで、一連のワークフローを分かりやすく解説。

導入後の具体的な業務フローをイメージしていただけます。

業務を加速させる関連ソリューション

ドローン測量をさらにステップアップさせるための最新ソフトウェアや関連サービスも併せてご紹介します。

こんな方におすすめです

- 抜本的な業務改革・効率化を目指す経営者・管理者の方- 人手不足をテクノロジーで解消したいと考えている方- 新たな測量技術導入を検討している方- 実物を見てから導入検討をしたい方- 河川、ダム、港湾、沿岸部など、水域での新たな計測手法を模索されている方- すでにドローンを業務利用しており、さらなる活用法や最新機種の情報を求めている方

アミューズワンセルフは本ロードショーを通じて、最新技術がもたらす業務効率化と新たなビジネスチャンスを全国の皆様にお届けしてまいります。

開催概要

