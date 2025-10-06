こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】練馬区・武蔵大学共催「SDGsをテーマにした公開講座を11/8（土）開催―江古田キャンバスプロジェクトと地域共生の試みを考察―」
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、練馬区との共催により、公開講座『SDGsを考える～江古田キャンバスプロジェクトと地域共生の歩み～』を開催いたします。本講座では、『住み続けられるまちづくり』や『質の高い教育』などSDGsと関連づけながら、文化・音楽・地域交流を通じた持続可能なまちの未来を紹介します。講師として、経済学部の伊藤 誠悟教授が登壇します。
ぜひご参加ください。
■講座概要
講師：伊藤 誠悟（武蔵大学経済学部教授）
日時：11月８日（土）13︓30～15︓30
会場：武蔵大学 １号館地下１階1002教室
※申込窓口は練馬区立生涯学習センターですが、当日の会場は武蔵大学ですのでご注意ください。
※お車・バイクでのご来場はご遠慮ください。
対象：練馬区在住・在勤・在学の18歳以上の方
■お申込み
申込締切：2025年10月31日（金）まで
定員：250名（先着順）
参加費：無料
申込方法：
【QRコードからの申込】
下部画像をご確認ください。
【電話からの申込】
練馬区立生涯学習センター
Tel︓03-3991-1667
※講座の内容・お申込みに関するお問い合わせは練馬区立生涯学習センターにおたずねください。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
