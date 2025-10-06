シーラホールディングス代表取締役会長 杉本宏之 「カブアンド総会」にスペシャルゲストとして登壇

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、2025年10月28日（火）にKアリーナ横浜にて開催される「カブアンド総会」において、当社代表取締役会長 杉本宏之がスペシャルゲストとして登壇することをお知らせいたします。

今回の「カブアンド総会」では、株式会社カブアンドが最新業績の発表や「第2期募集株式の発行価格」の公表を行うほか、上場スケジュールや今後の展望について語られる予定です。さらに、来場者からの質問に直接答えるQ&Aコーナーや、会場参加型のスペシャル企画も実施されるなど、多彩なプログラムが予定されています。杉本は、同イベント内のスペシャルトークセッションにて、株式会社カブ&ピース代表取締役社長の前澤友作氏をはじめ、各界のゲストと共に「株式投資の未来」や「企業経営の可能性」について語り合います。ここでしか聞けない本音トーク、未来のアイデア、そして笑いと熱狂が交差する特別な時間をお届けします。

イベント概要

名称：カブアンド総会

開催日：2025年10月28日（火）

会場：Kアリーナ横浜

時間：開場18:00／開演19:00／終演予定21:00

主催：株式会社カブ＆ピース

プログラム

・最新業績とサービスの現状（2025年2月1日～7月末までの業績）

・第2期募集株式の発行価格の発表

・上場に向けた今後の展望（※上場及び時期を確約するものではありません）

・Q&Aコーナー（来場者からの質問に前澤氏が回答）

・スペシャル企画 ほか

・スペシャルトークセッション

スペシャルゲスト×前澤友作によるトークセッションを開催。ここでしか聞けない本音トーク、未来のアイデア、そして笑いと熱狂が交差するひとときをお楽しみください。

▼登壇者（予定）

前澤友作（株式会社カブ&ピース 代表取締役社長）

西野亮廣（芸人・童話作家）

箕輪厚介（幻冬舎 編集者）

杉本宏之（株式会社シーラホールディングス 代表取締役会長 グループ執行役員CEO）

ちゃんぴおんず（お笑い芸人）

▼MC

吉村崇（お笑い芸人）

重盛さと美（タレント）

チケット情報

・一般席（同伴者なし）：2,000円（税込）

・一般席（同伴者あり）：4,000円（税込）

・VIP席（同伴者なし）：100,000円（税込）

・VIP席（同伴者あり）：200,000円（税込）

※VIP席特典：VIPラウンジ利用、VIPルーム・シート確保、前澤氏とのミートアップ・記念撮影、サイン入りグッズほか

※チケット申込期間：2025年10月3日（金）～10月7日（火）23:59

※参加申込条件：カブアンド会員（同伴者1名まで可／未就学児不可）

※詳細：https://kabuand.com/soukai

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

