≪お尻と内ももからWアプローチ≫ 人気ヨガクリエイターaya監修 “肛門筋EMSパンツ”「ヒップトーン」発売｜icoelle（イコエル）
パス株式会社（東京都渋谷区、東証スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社である株式会社ジヴァスタジオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深野 実）は、プロの「ノウハウ」×「テクノロジー」から生まれた美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」より、EMSトレーニングパンツ「イコエル ヒップトーン」（税込33,000円）を発売しました。
本商品は、人気ヨガクリエイターaya監修のもと開発された、“肛門筋（外肛門括約筋）”へのEMSアプローチを実現する新感覚トレーニングウェアで、忙しい現代人でも「ながら」で続けられる設計にこだわりました。
■ 開発背景：”肛門筋”の重要性
肛門筋とは、骨盤底筋群の中でも唯一、自分の意思で動かせるお尻の穴を締める筋肉（外肛門括約筋）のこと。しかし日常生活ではほとんど意識されず、簡単に衰えてしまいます。
そんな肛門筋の重要性を説くのが、「くびれ革命」や「肛門筋ダイエット」などの著書を数多く出版する、ヨガスタジオ「Syaraaya」主宰”予約3年待ち”人気ヨガ講師として話題の注目度ナンバーワンインストラクターであるaya氏。
aya氏はこれまでのレッスンの中で、次のような声を多く聞いてきました。
“「何をやっても痩せない」””「ぽっこりお腹が戻らない」””「姿勢が悪くて疲れやすい」”
その多くに共通していたのが、「肛門筋が使えていない」状態。実際にaya氏のレッスンでも“お尻の穴を締める感覚がわからない”という方は非常に多く、意識しなくても勝手に鍛えてくれるアイテムが必要でした。
この考えに基づき、EMSで肛門筋にアプローチできるトレーニングパンツとして開発されたのが、「イコエル ヒップトーン」です。
ayayogaの肛門筋トレーニングメソッドと、美容機器ブランド「イコエル」のテクノロジーが融合した、“履くだけでスタイルの土台を鍛える”新感覚の美容アイテムです。
■ 製品特徴
1.【Wアプローチ】お尻と内ももから骨盤底筋（肛門筋を含む）を挟み撃ち
EMSパッドをお尻と内ももに配置することで、骨盤底筋（肛門筋を含む）に前後から効果的にアプローチします。
≪確かなエビデンス≫
●骨盤底筋の最大筋力の変化（10分使用直後）※1
骨盤底筋の最大筋力…約159%にUP
●筋活動量の変化（10分使用直後）※2
肛門括約筋（肛門筋）…約162%にUP
大殿筋…約219%にUP
長内転筋（内もも）…約144%にUP
腹直筋（お腹）…約146%にUP
脊柱起立筋（背中・腰）…約120%にUP
●筋厚の変化（10分使用直後）※3
腸腰筋（インナーマッスル・腰）…約126%にUP
腹横筋（インナーマッスル・お腹）…約135%にUP
●使用中の変化 ※4
消費カロリー（呼気代謝）…約118%にUP
【試験概要】
※1 ヒップトーン未使用時と使用直後（ノーマルモード10分間使用）の骨盤底筋の最大筋力を比較（N=5）。第三者機関調べ。
※2 ヒップトーン未使用時と使用直後（ノーマルモード10分間使用）の筋活動量を比較（N=5）。
第三者機関調べ。
※3 ヒップトーン未使用時と使用直後（ノーマルモード10分間使用）の筋厚を比較（N=5）。
第三者機関調べ。
※4 ヒップトーン未使用時と使用中（ノーマルモード）の代謝量を比較（N=5）。第三者機関調べ。
2.【効率的にEMSトレーニング】独自技術スイッチブーストテクノロジーと多彩な周波数
15段階の強度調整に加え、オートモードを2種（ノーマル／ハード）搭載。ノーマルモードでは低周波で広範囲の筋肉を心地よく刺激し、ハードモードでは多彩な周波数（低～高周波）を組み合わせて深層のインナーマッスルまでしっかり刺激します。
また、独自技術「スイッチブーストテクノロジー」により、EMS特有のビリビリ感を抑えながら、より効果的なアプローチを実現します。
3.【手軽で習慣化しやすい設計】ながら美容に最適
習慣化しやすいよう、細部までこだわった設計に。
-充電式／コードレスで場所を選ばず使用可能
-水をつけるだけで通電、ジェル不要＆低ランニングコスト
-ストレッチ性に優れた生地で履きやすく、付属の洗濯ネットで洗濯機洗いもOK
-電極部は独自の4層構造を採用、身体の凹凸にフィットし電極がずれにくい
-リモコン不要の簡単ワンタッチ操作で毎日の習慣に取り入れやすい
-男女兼用／S～3Lのサイズ展開で幅広い層に対応
■ 商品概要
商品名：イコエル ヒップトーン
価格：33,000円（税込）
主な仕様：
-サイズ：S-M／L／LL／3L
-重量：約229～255g（サイズにより変動）
-電源：充電式（リチウムイオン電池 130mAh/3.7V）
-使用時間：10分×16回（電池持続 約160分）
-充電時間：約120分
-素材：表地/ナイロン76％・ポリウレタン24％、裏地/ポリエステル・ポリウレタン、コントローラー部＆コントローラー取り付け部/ABS樹脂＋PC樹脂、電極部/導電性シリコーン、洗濯ネット/ポリエステル
-付属品：パンツ、コントローラー、充電用ケーブル、洗濯ネット、取扱説明書（保証書付）
-保証期間：1年
-生産国：中国
■ 会社概要
会社名：株式会社ジヴァスタジオ
本社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル6F
代表者：代表取締役 深野 実
創立：2004年4月
事業概要：美容・健康商品の企画・製造販売、卸、OEM企画及び販売・宣伝促進の企画・製作