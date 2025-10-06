旨辛スープにホルモンの旨み爆発！『ホルモンラーメン』韓丼に新登場
株式会社やる気（本社:京都府京都市伏見区、代表取締役社長:大島幸士）が展開する日本初の焼肉
系ファストカジュアルチェーン「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、2025年10月7日（火）よ
り、期間限定商品「ホルモンラーメン」を全国の店舗にて販売開始いたします。ぷりぷりのホル
モンと“旨辛”スープが織りなす濃厚な一杯を、ぜひご堪能ください。
■ホルモンの旨みとピリ辛スープが融合した“秋冬の新定番”
寒い季節にぴったりな、韓丼ならではの新商品「ホルモンラーメン」が登場。
ぷりぷりとした食感のホルモンを贅沢に使用し、旨みがスープ全体に広がる一杯です。
ニラ・もやし・韓国のりを合わせ、食感と香りのアクセントも加わり、最後まで飽きずに楽しめ
ます。
また今回は「通常サイズ」に加えて「ホルモンラーメン（小）」も同時発売。
人気のカルビ丼や各種丼と組み合わせて“丼×麺セット”として楽しめる、満足度の高いラインナッ
プをご用意しました。
■ホルモンラーメン
今回の「ホルモンラーメン」は、ぷりぷりとしたホルモンが主役。噛むほどに広がる旨みと脂のコクを
存分に活かし、寒い季節にぴったりな濃厚な味わいに仕上げました。
また、ただ辛いだけではなく、コク・香り・甘みを重ね合わせることで、“何度でも食べたくなる旨辛バランス”を実現。辛いものが苦手な方でも楽しめる設計で、家族やグループ利用にも安心して選んでいただけます。
商品概要
■ホルモンラーメン880円（税込）
■ホルモンラーメン（小）セット＋480円（税込）
お好きな丼と
■その他メニュー
※店舗により一部商品が異なる場合がございます。
『カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼』について
「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、焼肉丼とスン豆腐を気軽に楽しめる“焼肉系ファストカジュアル”のパイオニアとして、2010年9月に京都市伏見区で誕生。ライブ感あふれるオープンキッチンと、できたてをその場で味わえる臨場感で、幅広い世代のお客様に支持されています。看板の「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評です。
- 韓丼の二大名物「さっちゃんのカルビ丼」&「スン豆腐」
株式会社やる気について
代表者：代表取締役社長 大島 幸士
創業：1987年
所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地
事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業
ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛
企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/