堀琴音 宮本勝昌 ブリヂストンゴルフのボールで国内女子メジャー/国内シニアツアーを同週制覇！

ブリヂストンスポーツ株式会社

10月2日～5日にチェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）で行われた国内女子メジャー「日本女子オープンゴルフ選手権」において、首位からスタートしたボール・グローブ契約の堀琴音が、最終日、5バーディ、1ボギーの68ストロークでプレーし、通算19アンダーとし、ツアー3勝目を果たしました。また、9位タイにはボール・クラブ・用品契約の古江彩佳と阿部未悠が入りました。

また、10月2日～4日に小松カントリークラブ（石川県）にて開催されました「コマツオープン2025」において、3位タイからスタートした総合契約の宮本勝昌が、最終日、7バーディの65ストロークでプレーし、通算17アンダーとし、今季シニアツアー3勝目、国内シニアツアー９勝目を果たしました。また、8位タイにはボール・用品契約の岩本高志が入りました。

さらに、10月1日～3日にロイヤルメドウゴルフ倶楽部（栃木県）で行われたACNツアー「石川遼 everyone PROJECT Challenge 2025」において、首位からスタートしたボール・グローブ契約の福住修が、最終日、6バーディの65でプレーし、通算18アンダーで、ACNツアー初優勝を果たしました。

今後も当社契約選手の活躍にご注目ください。

【優勝コメント】

メジャー大会で優勝することができました。ここまでのゴルフ人生は辛い事もありましたが皆様の応援を糧に自分を信じて頑張ってきました。今大会はブリヂストンのボール「TOUR B X」のお陰でショットが安定し、バーディチャンスをたくさん作れたのが勝因です。また次の優勝に向かって頑張りますので応援よろしくお願いします。

【優勝コメント】

コマツオープンで優勝することができ大変うれしく思います。この大会は私のシニアデビュー戦でもあったので、大変感慨深いトーナメントとなりました。今回の勝利は、信頼するブリヂストンのボール「TOUR B X」の高いコントロール性能に加え、ブリヂストンのドライバー「BX2HT」の持つ優れた飛距離性能と高い方向安定性に大きく支えられました。残りの試合も優勝を目指して頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。

【優勝コメント】

石川遼 everyone PROJECT challengeで初優勝することができました。プロ１年目で優勝できたことがとても嬉しいです。アグレッシブにアイアンでピンを狙っていけたことがとてもよかったです。ブリヂストンのボール「TOUR B X」のおかげでスピンコントロールしたアプローチをすることができたことも優勝の要因だと思います。残りの試合も優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いします！

※1 TOUR B X Just-in Alignmentは、

当社直営店・公式オンラインストアで販売しています。

また、全国で実施している店頭ボールオウンネームイベントにて一部の店舗で販売いたします。

https://jp.golf.bridgestone/shop/pages/just-in-alignment.aspx(https://jp.golf.bridgestone/shop/pages/just-in-alignment.aspx)

◆ゴルフボールの商品情報詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs(https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs)

◆ゴルフクラブの商品情報詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/bsg/b_series/driver/bx2ht(https://jp.golf.bridgestone/bs-products/bsg/b_series/driver/bx2ht)