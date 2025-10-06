【山梨初】シニアが主役の“おむすび食堂”誕生！「勝沼 街仲食堂 by ジーバーFOOD」10月6日オープン！

株式会社ジーバー

株式会社ジーバー（本社：宮城県仙台市、代表取締役：永野 健太、以下ジーバー）は、シニアが食の作り手となって活躍する「ジーバーFOOD」を、全国1,889市区町村に広げる活動を進めています。

このたび、記念すべき山梨県初のパートナーシップ店として、甲府市勝沼に「勝沼 街仲食堂by ジーバーFOOD」を2025年10月6日（月）にオープンしました。

パートナー企業は、地域に根ざした相続・暮らしの相談を手がける相続ふれあい相談室合同会社（本社：山梨県山梨市、代表取締役：平松 智、以下 相続ふれあい相談室）。勝沼の60歳以上のシニアメンバーが、注文を受けてから愛情を込めて握るふわっとしたおむすびと、野菜たっぷりの豚汁など、心温まる定食で地域のお客様をお迎えします。

ジーバーは、宮城県で始まった「ジーバーFOOD」において、累計211名（※）のシニアが参加した実績を持ちます。この活動で培った「再現性と収益性を両立させた持続可能な運営モデル」を、全国各地の“地域想い”のあるパートナー企業と共に広げていきます。超高齢社会における新しいまちづくりの形を山梨の地から発信し、シニア一人ひとりが主役になれる社会の実現を目指します。

（※）2025年10月6日時点

山梨県初のパートナー店舗「勝沼 街仲食堂 by ジーバーFOOD」について

「勝沼 街仲食堂 by ジーバーFOOD」は、地域企業である相続ふれあい相談室が事業の主体を担い、ジーバーが食堂運営のノウハウ提供や人材育成で伴走する、山梨初のパートナーシップモデルです。相続ふれあい相談室が持つ地域での知見やネットワークと、ジーバーが培ってきた「シニアが輝く食堂」の実績ある仕組みを掛け合わせることで、地域に深く根ざした持続可能な店舗展開を実現します。ワインのまち・勝沼の文化を活かしながら、食を通じて地域に「つながり」と「安心」の輪を広げていきます。

■店舗概要

● 店名：勝沼 街仲食堂 by ジーバーFOOD

● オープン日：2025年10月6日（月）

● 所在地：〒409-1305 山梨県甲州市勝沼町綿塚428-2

● 営業時間：11:00～14:00

● 定休日：土曜・日曜・祝日

● 席数：18席

● Instagram： @katsunuma_gbfood(https://www.instagram.com/katsunuma_gbfood/)

■提供メニュー（一部）

山梨県産の厳選食材を活かし、シニア世代の知恵と愛情がこもった一汁一菜定食をご提供します。

● おむすび1個セット 660円（税込）

● おむすび2個セット 880円（税込）

● 単品[おむすび] 250円（税込）～

■相続ふれあい相談室 代表コメント代表取締役 平松 智

「相続や終活のお手伝いをする中で、多くのシニアの方々とお話しする機会があります。まだまだ元気で、何かお役に立ちたいという想いを持たれている方がたくさんいらっしゃいます。そんな皆さんが生きがいを感じながら活躍できる場所を、ここ勝沼の地につくりたい。美味しい食事を通じて地域の絆を深め、山梨の魅力を発信していけるような温かい食堂にしていきます。」

シニアが主役の食事業「ジーバーFOOD」について

■「ジーバーFOOD」とは

「ジーバーFOOD」は、シニアが食の作り手となって活躍し、地域に心温まる豊かな食体験をお届けしていく事業です。2022年11月のスタートからこれまで累計211名のシニアが参加。その運営ノウハウを結実させたのが、2024年10月に宮城県富谷市でスタートした食堂「街仲食堂 by ジーバーFOOD」です。この「街仲食堂」は、『まるで実家のような温かさ』と地域で好評を得ており、ジーバーはこの「街仲食堂モデル」を2025年3月より、全国1,889市区町村へ展開する活動を本格化させています。

【現在展開中の拠点】

- 勝沼 街仲食堂 by ジーバーFOOD（山梨県甲府市）Instagram：@katsunuma_gbfood(https://www.instagram.com/katsunuma_gbfood/)- daria by ジーバーFOOD（北海道札幌市西区） Instagram：@daria_gbfood(https://www.instagram.com/daria_gbfood)- しんまち 街仲食堂 本店 by ジーバーFOOD（宮城県富谷市）Instagram：@gbfood_shinmachikc(https://www.instagram.com/gbfood_shinmachikc/?hl=ja)- 大町 街仲食堂 byジーバーFOOD（宮城県仙台市青葉区）Instagram：@gbfood_sendai(https://www.instagram.com/gbfood_sendai/)- 六丁の目食堂 by ジーバーFOOD（宮城県仙台市若林区）Instagram：@gbfood_rokuchome(https://www.instagram.com/gbfood_rokuchome/)- ジーバーFOOD 仙台長町セントラルキッチン（宮城県仙台市太白区）■今後の全国展開について

「ジーバーFOOD」は、今回の勝沼でのパートナーシップ店のオープンに続き、全国各地の地域企業との連携を加速させています。全国で展開が確定している地域は35地域にのぼり、今後も以下の地域で順次オープンを予定しています。

会社概要

- 北海道・東北地方：北海道 札幌市（中央区）／岩手県 盛岡市／福島県 南相馬市- 関東地方：埼玉県 さいたま市（浦和区）・富士見市・吉川市／千葉県 市原市／神奈川県 横浜市（旭区）・川崎市（高津区・多摩区）・小田原市・鎌倉市- 中部地方：新潟県 佐渡市／山梨県 甲府市・山梨市／静岡県 三島市／岐阜県 岐阜市・美濃加茂市・可児市／愛知県 名古屋市（熱田区・中川区）- 近畿地方：大阪府 八尾市／兵庫県 神戸市（長田区・西区）・加古川市・播磨町／和歌山県 和歌山市・田辺市- 九州地方：熊本県 熊本市（中央区）・天草市■株式会社ジーバー

株式会社ジーバーは、シニア世代が持つ知恵や経験を生かし「生きがい」を感じながら活躍し続けられる「おしごと」を創出する事業を推進しています。2022年11月より、シニアが食の作り手となって活躍する「ジーバーFOOD」事業を宮城県仙台市にて開始し、これまで累計211名の地域のシニアの皆さんと一緒に美味しい手作りの料理を作って地域にお届けしてきました。現在、全国1,889市区町村にパートナー企業を募り、ジーバーFOODを始めとした「おしごと」づくりを展開しています。人類史上、誰も経験したことのない世界最大の超高齢社会において、世界が羨む高齢社会の新しいモデル作りに、今後も挑み続けます。

代表者 ： 代表取締役 永野 健太

事業内容 ： シニアと地域のワクワクおしごと作り事業

本社所在地 ：宮城県仙台市太白区長町3-3-9

公式HP： https://gbfood.gbaaa.jp/

■相続ふれあい相談室合同会社

代表者 ：代表取締役：平松 智

事業内容 ：相続相談・地域生活支援事業

所在地 ：山梨県山梨市上神内川61-103

公式HP：https://souzoku-fureai.jp/