親子で楽しむリンクコーデアイテム発売中　トレンドのオンブレチェックで揃える秋の”おそろい”スタイル

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン(所在地：東京都台東区、代表取締役：大峯伊索)は、この秋冬は、親子でおそろいを楽しめるオンブレチェックシリーズが登場しました。大人用はドロップショルダーに、前が少し短く後ろが長めの前後差丈で、羽織っても一枚でも着回しやすいデザインです。キッズ用はゆったりシルエットで、動きやすさにこだわりました。トレンドのオンブレチェックなら親子のコーデに自然な統一感が生まれ、日常のお出かけや様々なシーンで活躍します。全国のライトオン各店舗およびオンラインショップで発売中です。

親子で楽しむお揃いオンブレチェックシャツ

親子や兄弟・姉妹で楽しむ“リンクコーデ”で、家族の会話が弾むきっかけにもなります。気負わず取り入れやすく、着回しやすいデザインが求められるなか、ライトオンは等身大の毎日に寄り添い、親子で自然におそろいを楽しめるアイテムをご用意しました。

◇こども用

【シャツ】

商品名：オンブレチェックシャツ

カラー：ブラウン／ブラック

サイズ：110／120／130／140／150／160

価格：\3,490（税込）

特徴：柔らかな曲線を描く裾とゆったりシルエットで動きやすく、アクティブな子どもに最適。胸ポケットをアクセントにしたシンプルながら存在感あるデザイン。軽やかで通気性に優れた生地で、肌触りも良く日常使いに適しています。

商品ページ：https://right-on.co.jp/shop/g/g2032400607495

◇大人用

【シャツ】

商品名：オンブレチェックシャツ

カラー：ブルー／ブラウン／ブラック

サイズ：S／M／L

価格：\4,990（税込）

特徴：ドロップショルダー×ゆったり身幅のワイドシルエットでリラックス感を実現。着丈は前短め・後ろ長めの設計で、お尻を隠しつつスッキリ見えるバランス。厚すぎない生地感で、長く着回せる仕様。羽織り・腰巻きなど多彩な着こなしが可能です。

商品ページ：https://right-on.co.jp/shop/g/g2023400089510

その他のお揃いアイテム

◇こども用

【スカート】

商品名：カットジョーゼットタイトスカート（キッズ）

カラー：ブラック／イエロー／ライトベージュ／ダークグレー

サイズ：110／120／130／140

価格：\3,490（税込）

商品ページ：https://right-on.co.jp/shop/g/g2031400146676

◇大人用

【スカート】

商品名：カットジョーゼットタイトスカート

カラー：ブラック／イエロー／ライトベージュ／ダークグレー

サイズ：S／M／L

価格：\3,990（税込）

商品ページ：https://right-on.co.jp/shop/g/g2022400104926

STYLING紹介

女の子向け：オンブレチェックシャツ（ブラウン）＋イエロースカートで明るく華やかなリンク。ママはシャツを羽織りに、子どもはボタンを締めてお揃い感を出すと写真映えします。

男の子向け：オンブレチェックシャツ（ブラック）＋デニムカーゴジョガーでアクティブなモノトーンリンク。ママはキャップやワイドパンツで大人のこなれ感を加えると統一感が出ます。

デイリーユース：シャツを腰巻きにしてボトムスを変えるだけで、親子ともにカジュアルな公園コーデやちょっとした外出にも対応可能。

オンブレチェックシャツの魅力

オンブレチェックはトレンド感がありながらも、シンプルな合わせで親子で揃えやすい点が魅力です。大人用は着丈バランスやゆったりシルエットにこだわり、体型を気にせず着られる設計にしました。キッズは動きやすさを優先しつつ、デザインの存在感でお出かけが楽しくなるよう意識しています。ぜひ日常の様々なシーンで親子のリンクコーデをお楽しみください。

株式会社ライトオンについて

ライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。

