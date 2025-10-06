＜イベントレポート＞ムッシュ吉崎さんが名曲2曲を生歌唱／キャベツ確認中さんが会場を笑いで包む『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy ～新世紀末配信者伝説～』

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）は、2025年9月30日（火）に『パチンコ・パチスロ北斗の拳×17LIVE supported by Sammy ～新世紀末配信者伝説～』最終日のリアルイベントを、都内某所にて開催しました。

会場にはアプリ内予選を勝ち抜いたトップライバーが集結し、「スマスロ北斗の拳」を用いた対戦やパフォーマンスを披露。ゲストとして“クリスタルキング・ムッシュ吉崎”さんの歌唱、吉本興業所属「キャベツ確認中」さんのお笑いステージも行われ、会場は大いに盛り上がりました。

■イベントレポート

オープニング：ムッシュ吉崎さん歌唱

オープニングの口火を切ったのはムッシュ吉崎さんの圧巻の生歌。まずは「愛をとりもどせ!!」で会場が一体に。サビの“YOUは SHOCK!”では、観客のコール＆レスポンスが会場を揺らしました。

『REAL BATTLE I』／『REAL BATTLE II』

『REAL BATTLE I』では、序盤から「あいぷ」さんがリード。そのままの勢いで、「あいぷ」さんが5,605,706pt（ポイント）で2位に1,000,000pt以上の差をつけて見事1位に。2位には「岸田直樹 Naoking」さん、3位には「ERI0530」さんと続きました。

『REAL BATTLE II』では、『REAL BATTLE I』で1位を獲得した「あいぷ」さんを「星野アリス」さんが大きく突き放し、1位を獲得。なお、トーナメント出場権は15位以内のライバーに与えられるため、ボーダーライン付近では熾烈な争いが繰り広げられました。

キャベツ確認中さんコント

キャベツ確認中さんのコントでは、お馴染みの“北斗”ワードを巧みに織り込んだネタを披露。特に「あっちむいてほい」のネタでの「お前はもう負けている」というセリフでは会場の注目を集めました。また、バルーンアートを使ったネタも披露。観客を巻き込むネタで、会場の盛り上がりを加速させました。

『VSラオウ』／『敗者復活BATTLE』

そして『VSラオウ』では、「mike」さんが1位を獲得。1位～10位までのライバーには、オリジナルクッションが送られました。

また、並行して行われていた『敗者復活BATTLE』では、激戦を勝ち抜いた「あかり akari」さんが勝ち上がりました。

ムッシュ吉崎さん二度目の歌唱

ムッシュ吉崎さんが本日二度目の歌唱で「ユリア…永遠に」を披露しました。会場は叙情的な空気に包まれ、ロングトーンの余韻では客席から大きな拍手や、間奏では掛け声が上がり、イベントの後半パートへの期待感が一層高まりました。

MCからステージで歌唱した感想を聞かれると、「よかったです。いつもディナーショーをやっているので、客席で歌っちゃおうかなと思いました。」と振り返り、「北斗の拳」が愛されている秘訣については、「テーマ曲がいいですね。歌詞も良い。笑」と冗談交じりに語りました。

トーナメント（1回戦／2回戦）～準決勝～決勝/3位決定戦

トーナメントと準決勝を経て、決勝には「星野アリス」さんと「き-ぽん」さんが出場。互いに譲らない接戦となりましたが、「き-ぽん」さんが見事優勝を勝ち取りました。優勝が決まった瞬間会場からは大きな拍手が生まれました。

また、3位決定戦では「あいぷ」さんが勝利し、見事3位に輝きました。

表彰

表彰式では、まず3位に輝いた「あいぷ」さんがキャプテン★ザコさんから賞状パネルを受け渡され、「下半期の目標でリアルイベントの目標を10以内と決めていたので、それを遥かに大きく上回る3位という順位を獲得できて嬉しいです。」と大粒の涙を流し喜びを語りました。

そして2位に輝いたオンライン参加の「星野アリス」さんは、ムッシュ吉崎さん、キャベツ確認中さんとともに、画面越しに記念撮影を行い、喜びを露にしました。

最後に、優勝した「き-ぽん」さんがムッシュ吉崎さんから第1位の賞状パネルを受け取り、受賞後には「１位になると思っていなかったので、とてもびっくりしました！明日が誕生日なので、大きなプレゼントをいただきました。」と明るく語りました。

出演者プロフィール（敬称略）

クリスタル キング・ムッシュ吉崎

山口県下関出身 「山口ふるさと大使」

1948年（昭和23年12月25日生まれ）

＊ムッシュ吉崎 が1971年（昭和46年）長崎県佐世保市でクリスタルキングを結成。

1976年ディスコカバー曲「カモンハッスル ベイビー」でデビュー

1978年第16回ヤマハポプコン全国大会「明日への旅立ち」で入賞

1979年（昭和54年）「大都会」で18回ヤマハポプコン全国大会と

第10回世界歌謡祭でいずれもグランプリを獲得。（ムッシュ吉崎＝優秀歌唱賞）

1980年(昭和55年) 第31回NHK紅白歌合戦出場。

「蜃気楼」・’84北斗の拳TVアニメ主題歌「愛をとりもどせ！！」「セシル」’84「瀬戸内行進曲(せとうち こうしんきょく）」 他 ヒット曲をもつ。

2006年～2008年 真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝殉愛の章 挿入歌 愛をとりもどせ！！MOVIEver/真救世主伝説 北斗の拳 ユリア伝テーマ曲ユリア・・・永遠にMOVIEver

キャベツ確認中

東京NSC（吉本総合芸能学院）8期生

しまぞうZ（写真左）・キャプテン★ザコ（写真右）による吉本興業所属のお笑いコンビ

■北斗の拳のケンシロウとザコキャラのコントで様々な番組や舞台で活動中。

しまぞうZの様々なモノマネレパートリーを持ち、キャプテン★ザコは特技である

「バルーンアート」で全国大会優勝する実績を持っている。

2003年デビュー



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP：https://jp.17.live/

X：https://x.com/17livejp

Facebook：https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram：https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw