買取営業！最高月収800万円・平均月収220万円を達成！20名中19名が月収100万円超の圧倒的成果

株式会社マンクンカンクン

“営業＝つらい・稼げない”という常識を覆し、夢と誇りのある職場を実現

2025年10月1日

全国47都道府県で総合出張買取サービスを展開する 株式会社マンクンカンクン（本社：新潟県佐渡市） は、2025年9月度の営業実績において、業界を震撼させる成果を記録しました。

在籍する買取バイヤー20名のうち、19名が月収100万円を突破。トップバイヤーは驚異の 最高月収800万円 を達成し、さらに全体の 平均月収は220万円 に到達しました。

これは業界でも前例のない実績であり、当社の反響営業モデルと教育体制の圧倒的優位性を示しています。

⸻

成果の背景

1. 完全反響営業による圧倒的効率

・ テレビ・Webに加え、代表自らが 堀江貴文氏のラジオ局でレギュラー出演。

・ 「安心と信頼」を全国に発信し、問い合わせ件数は 鰻上り。

・ 売り込み不要、完全反響対応のみで高い成約率を実現。

2. 手厚い教育・研修体制

・ 元警視庁警視・櫻井裕一氏による「防犯・危機管理講習」を毎年実施。

・ 「無罪請負人」高橋裕樹弁護士による法務・コンプライアンス研修を導入。

・ 顧客からの信頼を獲得しやすい接客品質を全員が身につけている。

3. 成果主義の報酬制度

・ 成果を正当に評価するインセンティブ体系を導入。

・ 入社1年目から高収入を狙える環境を整備。

・ その結果、最高月収800万円・平均月収220万円 という前例のない成果が誕生。

⸻

代表コメント

「営業は“厳しい・つらい・稼げない”といわれがちですが、当社ではその常識を完全に覆しました。

完全反響営業と徹底した教育体制により、20人中19人が月収100万円超。さらに平均で220万円、最高800万円という実績を出せる環境を実現しています。

これは単なる数字ではなく、“営業が夢のある仕事であること”の証明です。

私たちはこれからも、働く人が誇りを持てる業界をつくり、出張買取業界の未来を牽引してまいります。」

⸻

募集要項・働き方の特徴

・ 全国どこでも応募可能！

北海道から沖縄まで、勤務地は全国47都道府県。基本的には 自宅近郊での活動 を前提としています。

・ 完全反響営業で売り込み不要

広告やメディア戦略により、問い合わせは全国から急増。

未経験大歓迎

・ 月給55万円スタート

入社時から固定で月給55万円を保証。未経験でも安心してスタートできます。

・ 3か月後には一人前に

独自の教育体制により、わずか3か月で高収入を狙えるバイヤーへと成長可能。

・ 下積み一切なし

飛び込み・テレアポ・雑務などの下積み作業は不要。完全反響営業に集中できます。

・ 高収入 × 働きやすさ

・ 平均月収：220万円

・ 最高月収：800万円

・ 年間休日：120日

・ 自由シフト制でプライベートも両立可能

-お問い合わせ先-

株式会社マンクンカンクン(https://reuse-japan3.com/)

本社：新潟県佐渡市窪田6-2

採用担当：島崎

TEL：090-1799-3779