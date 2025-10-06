買取営業！最高月収800万円・平均月収220万円を達成！20名中19名が月収100万円超の圧倒的成果
“営業＝つらい・稼げない”という常識を覆し、夢と誇りのある職場を実現
2025年10月1日
全国47都道府県で総合出張買取サービスを展開する 株式会社マンクンカンクン（本社：新潟県佐渡市） は、2025年9月度の営業実績において、業界を震撼させる成果を記録しました。
在籍する買取バイヤー20名のうち、19名が月収100万円を突破。トップバイヤーは驚異の 最高月収800万円 を達成し、さらに全体の 平均月収は220万円 に到達しました。
これは業界でも前例のない実績であり、当社の反響営業モデルと教育体制の圧倒的優位性を示しています。
⸻
成果の背景
1. 完全反響営業による圧倒的効率
・ テレビ・Webに加え、代表自らが 堀江貴文氏のラジオ局でレギュラー出演。
・ 「安心と信頼」を全国に発信し、問い合わせ件数は 鰻上り。
・ 売り込み不要、完全反響対応のみで高い成約率を実現。
2. 手厚い教育・研修体制
・ 元警視庁警視・櫻井裕一氏による「防犯・危機管理講習」を毎年実施。
・ 「無罪請負人」高橋裕樹弁護士による法務・コンプライアンス研修を導入。
・ 顧客からの信頼を獲得しやすい接客品質を全員が身につけている。
3. 成果主義の報酬制度
・ 成果を正当に評価するインセンティブ体系を導入。
・ 入社1年目から高収入を狙える環境を整備。
・ その結果、最高月収800万円・平均月収220万円 という前例のない成果が誕生。
⸻
代表コメント
「営業は“厳しい・つらい・稼げない”といわれがちですが、当社ではその常識を完全に覆しました。
完全反響営業と徹底した教育体制により、20人中19人が月収100万円超。さらに平均で220万円、最高800万円という実績を出せる環境を実現しています。
これは単なる数字ではなく、“営業が夢のある仕事であること”の証明です。
私たちはこれからも、働く人が誇りを持てる業界をつくり、出張買取業界の未来を牽引してまいります。」
⸻
募集要項・働き方の特徴
・ 全国どこでも応募可能！
北海道から沖縄まで、勤務地は全国47都道府県。基本的には 自宅近郊での活動 を前提としています。
・ 完全反響営業で売り込み不要
広告やメディア戦略により、問い合わせは全国から急増。
未経験大歓迎
・ 月給55万円スタート
入社時から固定で月給55万円を保証。未経験でも安心してスタートできます。
・ 3か月後には一人前に
独自の教育体制により、わずか3か月で高収入を狙えるバイヤーへと成長可能。
・ 下積み一切なし
飛び込み・テレアポ・雑務などの下積み作業は不要。完全反響営業に集中できます。
・ 高収入 × 働きやすさ
・ 平均月収：220万円
・ 最高月収：800万円
・ 年間休日：120日
・ 自由シフト制でプライベートも両立可能
-お問い合わせ先-
株式会社マンクンカンクン(https://reuse-japan3.com/)
本社：新潟県佐渡市窪田6-2
採用担当：島崎
TEL：090-1799-3779