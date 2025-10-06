11月24日（月・休）ファンフェスティバル「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、11月24日（月・休）にファンフェスティバル 2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催しますので、お知らせします。

今年は「音楽とスポーツの宴！」をテーマに、前半はDJタイムや選手歌唱企画などの音楽を楽しめるステージイベントを実施します。後半は、3年ぶりとなるホームランダービーや紅白戦などファンの皆さまと選手が一体となって盛り上がれる企画が盛りだくさんです。

なお、ステージイベントをグラウンドレベルで観覧できる「アリーナステージ前入場権利付チケット」や紅白戦で選手とともにベンチに入れる「紅白戦なりきり首脳陣チケット」など、各種チケットを販売いたします。

さらに、ホークス選手たちとともに実施した作戦会議の様子を公式YouTubeで公開しております。選手と一緒に“ここでしか味わえない感動”を体感してください。

イベント概要

開催日：11月24日（月・休）

開催時期：10:30開場／12:30開演／17:10終演予定

※前半と後半の間に、転換時間（約30分）が発生します。

開催場所：みずほPayPayドーム福岡

１.紅白戦なりきり首脳陣チケット（ペア）

前半のステージイベントではグラウンド特別エリア内から観覧し、後半の紅白戦では首脳陣として首脳陣会議に参加し、選手たちと一緒にベンチ入りするなど、特別な体験をご用意しております。

※首脳陣会議とは、監督・コーチ陣が集まって行う作戦会議のこと。紅白戦では選手が監督やコーチを務めます。

■価格（税込）

400,000円（2名分）

■内容

・紅白戦で首脳陣の一員として選手とともにベンチ入り

・紅白戦スタメン全選手のサイン入りアイテム1点ずつ

・紅白戦中、ベンチで選手と写真撮影

・ステージイベントはステージ近くのグラウンド特別エリア内から観覧

２.紅白戦オンユアマークス体験付チケット（ペア）

紅白戦の試合開始前に選手と守備位置につき、守備位置についた選手からサインボールをお渡しします。

■価格（税込）

25,000円（2名分）

■席種

ダイヤモンドビューシート

■内容

・紅白戦の試合開始前に実施するオンユアマークス参加権利

・守備位置に一緒についた選手のサインボール1球ずつ

※年齢制限なし

チケット販売概要

●抽選販売

クラブホークス会員・ホークス筑後ファンクラブ会員限定でイベント参加権利付きスペシャルチケットを抽選で販売します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/440_1_7162ba1d20dbf3d8a00e3560fb26d229.jpg?v=202510060856 ]

※クラブホークス・ホークス筑後ファンクラブとは

ホークス主催試合の観戦チケットやグルメ・グッズの割引など豊富な特典が受けられる福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブ。ホークス筑後ファンクラブでは、タマホーム スタジアム筑後でのファンサービスに特化。

●一般販売（先着順）

タカポイント会員・タカポイント交換（クラブホークス会員・タカポイント会員）・一般を対象に入場券の先着販売します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/440_2_fdb9070cd63c9675c7c27cd4ffc66970.jpg?v=202510060856 ]

※タカポイントとは

福岡ソフトバンクホークスのポイントプログラム。貯めたポイントはオリジナルグッズなどと交換可能。