【Wizardry Variants Daphne】 1st anniversary POP UP SHOPが有楽町マルイ 7FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年10月9日(木)より有楽町マルイ 7Fにて【Wizardry Variants Daphne】 1st anniversary POP UP SHOPを開催いたします。







今回のイベントでは、【Wizardry Variants Daphne】の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=100771



【イベント情報】


イベント名：【Wizardry Variants Daphne】1st anniversary POP UP SHOP


開催期間：2025年10月9日(木)～2025年10月28日(火)


開催場所：有楽町マルイ 7F



【ご購入者様特典】




【販売商品】


Wizardry Variants Daphne


カンバッジ(ランダム　合計14種)

価格：550円(税込)


種類数：全14種


サイズ：直径約56mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ワイヤーキーホルダー

価格：各1,100円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約W37mm×H71mm／約W35mm×H39mm






アクリルフィギュア

価格：各1,650円(税込)


種類数：全10種


サイズ：全高約150mm以内






ミニアクリルアート

価格：各2,530円(税込)


種類数：全2種


サイズ：約182mm×128mm






フェイスタオル

価格：2,750円(税込)


種類数：全1種


サイズ：約340mm×850mm






Tシャツ

価格：3,850円(税込)


種類数：全1種


サイズ：XL






ポストカードセット(13枚入り)

価格：1,430円(税込)


種類数：全1種


サイズ：148mm×100mm






ダイカットステッカー

価格：各550円(税込)


種類数：全17種


サイズ：70mm×70mm以内





ブレイド&バスタード



ミニアクリルアート

価格：各2,530円(税込)


種類数：全2種


サイズ：約182mm×128mm






B2タペストリー

価格：各3,630円(税込)


種類数：全2種


サイズ：B2






皆様のお越しを心よりお待ちしております。


※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。



【関連サイト】


公式X:https://x.com/Wizardry_Daphne


公式HP:https://wizardry.info/daphne/


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C) Drecom Co.,Ltd. Wizardry(TM) is a trademark of Drecom Co.,Ltd.



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売