こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
毎日のお着替えをもっとスムーズに！ベビーウェア「お着替え応援シリーズ」から “ダブルジッパー仕様” の新作オールが登場
赤ちゃんとの暮らしは、着替えやおむつ替えなどに追われる日々。もう少しラクでスムーズにできたらいいなと思ったことはありませんか。
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、赤ちゃんのお世話に忙しいママ・パパのお悩みを解決する“お着替え応援シリーズ”より、新たなアイテム『お着替えかんたんオール ジッパー付』を全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しています。
上下から開閉可能なダブルジッパー仕様で、赤ちゃんの着替えやおむつ替えの時間をよりスムーズに、赤ちゃんもママ・パパも快適に過ごせます。
【商品の特長】
ダブルジッパー仕様
上下どちらからも開閉でき、おむつ替えもお着替えも時短に。
ジッパーガード付き
首元と裾部分に当て布を配置し、ジッパーが肌に触れにくい設計。
伸縮性のあるストレッチ素材
寝返り・ハイハイなど、赤ちゃんが動きやすい仕様。
ジッパーですぐに開け閉めできるからおむつ替えがラクラク！
【商品概要】
■商品名：お着替えかんたんオール ジッパー付
■サイズ： 60～70cm・70～80cm
■価 格：2,980円（税込3,278円）
■素 材：＜オフホワイト・アイボリー＞綿 96％、ポリウレタン 4％
＜ピンク・ブルー＞綿 55%、ポリエステル41%、ポリウレタン4%
■商品URL：https://bit.ly/42K9rK5
＜注意事項＞
・ジッパーの開閉はゆっくりと丁寧に行い、お子さまの皮膚を挟まないよう注意してください。
・必ず保護者の方がジッパーの開閉を行ってください。
【お着替え応援シリーズとは】
お着替えやおむつ替えを快適にサポートするアカチャンホンポオリジナルのシリーズ。
・スナップボタンが少なく、留め外しの負担を軽減
・前後どちらからでも着用できる設計
・前後ろがひと目で分かるプリントを採用、などの特長があります。
ドレスオール・パジャマ・インナーなど、月齢やシーンに合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
■お着替え応援シリーズはこちら：https://bit.ly/474gQXa
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
関連リンク
公式ホームページ
https://www.akachan.jp
アカチャホンポ オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
お着替え応援シリーズ
https://bit.ly/474gQXa
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、赤ちゃんのお世話に忙しいママ・パパのお悩みを解決する“お着替え応援シリーズ”より、新たなアイテム『お着替えかんたんオール ジッパー付』を全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しています。
上下から開閉可能なダブルジッパー仕様で、赤ちゃんの着替えやおむつ替えの時間をよりスムーズに、赤ちゃんもママ・パパも快適に過ごせます。
【商品の特長】
ダブルジッパー仕様
上下どちらからも開閉でき、おむつ替えもお着替えも時短に。
ジッパーガード付き
首元と裾部分に当て布を配置し、ジッパーが肌に触れにくい設計。
伸縮性のあるストレッチ素材
寝返り・ハイハイなど、赤ちゃんが動きやすい仕様。
ジッパーですぐに開け閉めできるからおむつ替えがラクラク！
【商品概要】
■商品名：お着替えかんたんオール ジッパー付
■サイズ： 60～70cm・70～80cm
■価 格：2,980円（税込3,278円）
■素 材：＜オフホワイト・アイボリー＞綿 96％、ポリウレタン 4％
＜ピンク・ブルー＞綿 55%、ポリエステル41%、ポリウレタン4%
■商品URL：https://bit.ly/42K9rK5
＜注意事項＞
・ジッパーの開閉はゆっくりと丁寧に行い、お子さまの皮膚を挟まないよう注意してください。
・必ず保護者の方がジッパーの開閉を行ってください。
【お着替え応援シリーズとは】
お着替えやおむつ替えを快適にサポートするアカチャンホンポオリジナルのシリーズ。
・スナップボタンが少なく、留め外しの負担を軽減
・前後どちらからでも着用できる設計
・前後ろがひと目で分かるプリントを採用、などの特長があります。
ドレスオール・パジャマ・インナーなど、月齢やシーンに合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
■お着替え応援シリーズはこちら：https://bit.ly/474gQXa
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
関連リンク
公式ホームページ
https://www.akachan.jp
アカチャホンポ オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
お着替え応援シリーズ
https://bit.ly/474gQXa