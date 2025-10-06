毎日のお着替えをもっとスムーズに！ベビーウェア「お着替え応援シリーズ」から “ダブルジッパー仕様” の新作オールが登場













■商品名：お着替えかんたんオール ジッパー付

■サイズ： 60～70cm・70～80cm

■価 格：2,980円（税込3,278円）

■素 材：＜オフホワイト・アイボリー＞綿 96％、ポリウレタン 4％

＜ピンク・ブルー＞綿 55%、ポリエステル41%、ポリウレタン4%

■商品URL：https://bit.ly/42K9rK5



＜注意事項＞

・ジッパーの開閉はゆっくりと丁寧に行い、お子さまの皮膚を挟まないよう注意してください。

・必ず保護者の方がジッパーの開閉を行ってください。

■商品名：お着替えかんたんオール ジッパー付■サイズ： 60～70cm・70～80cm■価 格：2,980円（税込3,278円）■素 材：＜オフホワイト・アイボリー＞綿 96％、ポリウレタン 4％＜ピンク・ブルー＞綿 55%、ポリエステル41%、ポリウレタン4%■商品URL：https://bit.ly/42K9rK5＜注意事項＞・ジッパーの開閉はゆっくりと丁寧に行い、お子さまの皮膚を挟まないよう注意してください。・必ず保護者の方がジッパーの開閉を行ってください。



【商品概要】【お着替え応援シリーズとは】お着替えやおむつ替えを快適にサポートするアカチャンホンポオリジナルのシリーズ。・スナップボタンが少なく、留め外しの負担を軽減・前後どちらからでも着用できる設計・前後ろがひと目で分かるプリントを採用、などの特長があります。ドレスオール・パジャマ・インナーなど、月齢やシーンに合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。■お着替え応援シリーズはこちら：https://bit.ly/474gQXa