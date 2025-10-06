創造力あふれる作品が勢揃い！「Gakkenニューブロック作品コンテスト2025夏」結果発表！
日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）が開催した 「Gakkenニューブロック作品コンテスト2025夏」（以下本コンテスト）において、『最優秀賞』『ワンテーマ賞 家電部門』など、16つの受賞作品が決定しましたので、発表いたします。
本コンテストは、Gakkenニューブロックを使った創作作品を募集・審査するもので、夏休み期間中に全国から数多くの力作が寄せられました。
厳正な審査の結果、最も優れた作品には『最優秀賞』を贈呈。また、『動く作品賞』『ワンテーマ賞 家電部門』などの特別賞を含めた全6作品を選出し、さらに審査員が特に印象に残った10作品に『審査員賞』を授与しました。
受賞作品の詳細は公式サイトの特設ページにてご覧いただけます。
【コンテスト受賞作品紹介⇒https://newblock.jp/campaign/contest2025summer_result/】
Instagram上でも「#ニューブロック作品コンテスト2025夏(https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%882025%E5%A4%8F)」で、たくさんの力作をご覧いただけるので、ぜひチェックしてみてください。
■最優秀賞■
「透けるコイ」
@fc_kobaaaan(https://www.instagram.com/p/DOBSnWPEiRE/) さん（8才）
【審査員からのコメント】
骨格まで再現されたコイは、表のまだら模様や水草の表現も見事で、見ているだけで涼しさを感じる素敵な作品です🐟
■動く作品賞■
「ドラム式洗濯機」
@ok506023(https://www.instagram.com/p/DNPEn3uBa0R/) さん（5才）
【審査員からのコメント】
ラップで再現した透明フタのアイデアや中の仕組みまで、本物さながらでびっくりしました
■ちびっこきらきら賞■
「万博」
@emi_m37(https://www.instagram.com/p/DMox2JbhrrZ/?img_index=1) さん（3才と大人）
【審査員からのコメント】
ミャクミャクが可愛く、万博の賑やかでワクワクする雰囲気が伝わってきます♪いろいろな工夫が詰まっていて、見ていて楽しくなります
■U25賞■
「黒電話」
@newblock_daisukiman(https://www.instagram.com/p/DNvBilU5JZU/) さん（9才）
【審査員からのコメント】
懐かしの黒電話がリアルに再現されていて、受話器も取れる仕組みが楽しいです。レトロな雰囲気に思わずほっこりします☎️
■ワンテーマ賞"家電"■
「縦型洗濯機」
@tomotaka1013(https://www.instagram.com/p/DOBddD2j13Y/?img_index=1) さん（3才と大人）
【審査員からのコメント】
縦型洗濯機の特徴を細かく再現していて、注水や排水、洗剤入れまでこだわりが詰まっていますね 布を入れて遊ぶ姿もリアルで楽しそうです🧺
■アイデア賞■
「 パイナップル🍍」
@create.kochan(https://www.instagram.com/p/DMxpxoCToOm/) さん（5才）
【審査員からのコメント】
パイナップルを輪切りにして重ねる発想がユニーク！見た目も楽しくて、思わず食べたくなっちゃいますね🍍
■審査員賞■
「おうちでガシャポン」
@mamamoshi_2016(https://www.instagram.com/p/DNZlcO5ToQh/?img_index=2) さん（7才と8才）
「蚊」
@kat.h_shots(https://www.instagram.com/p/DNuRIcUXvDQ/?img_index=1) さん（大人）
「恐竜ゆうえんち」
@jeanne.mo2(https://www.instagram.com/p/DN7azT2kZSM/) さん（5才）
「オウギワシ」
@dutchmori (https://www.instagram.com/p/DOBDnxnEiVv/)さん（6才）
「アルゼンチノサウルス」
@kaori_kame(https://www.instagram.com/p/DN5ZmewD4tY/) さん（8才）
「ドラム式ブロック洗濯機」
@blocklegonew(https://www.instagram.com/p/DM5E6EQPAZE/) さん（7才と大人）
「ひつじを救え！ロボわんわん！」
@kodoooooooom(https://www.instagram.com/p/DN3NcepZF7I/) さん（5才と大人）
「掃除機」
@nao_y.2022.7(https://www.instagram.com/p/DNQfwhKygrr/) さん（3才）
「釣り天国いただきまーす！」
@iwamayu2011(https://www.instagram.com/p/DOA1L4lk-fz/) さん（9才）
「シャークの餌やりと歯磨き」
@rakicho.0122(https://www.instagram.com/p/DM1QmEITWfj/) さん（6才）
今回のコンテストでは、どの作品も独創性と工夫にあふれ、審査員一同大変感銘を受けました。
受賞に至らなかった作品も、参加者の皆さまのアイデアや熱意が光る素晴らしい作品ばかりでした。
たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
■Gakkenニューブロックについて
・Gakkenステイフル公式サイト：https://www.gakkensf.co.jp
・Gakkenニューブロック公式サイト：https://newblock.jp/
・Gakkenニューブロック公式Instagram：https://www.instagram.com/gakken_newblock/
■Gakkenニューブロックのご購入はこちらから
・学研ステイフル楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gakkensf/c/0000000147/
・学研ステイフルYahoo!ショップ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkensf/gakkena5cb.html#sideNaviItems
・学研ステイフルAmazonストア：https://www.amazon.co.jp/gakken_staful