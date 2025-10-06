「ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪」を淀屋橋エリアに移転オープン

コーンズ・モータース株式会社

ロールス・ロイス・モーター・カーズの正規販売代理店であるコーンズ・モータース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 誠吾）は、「ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪」を2025年10月3日、大阪市中央区の淀屋橋エリアに移転・拡張し、リニューアルオープンいたします。

最新のビジュアル・アイデンティティを全面的に取り入れた新ショールームは、経済と文化の中心地である大阪のさらなる発展を見据え、関西経済を担うお客様に、より充実したビスポーク体験とコミュニティサロンとしての役割を提供してまいります。

ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪

新しいロールス・ロイスの世界観を体現するラグジュアリー空間

新ショールームは、御堂筋の賑わいから一歩奥に入った静かな場所に位置しています。エントランスでは、ロールス・ロイスの象徴であるパンテオン・グリルをかたどったドアと、輝くスピリット・オブ・エクスタシーがお出迎えします。

現代的なエレガンスと洗練された空間は、訪れるお客様の創造性を刺激し、「自分だけの特別な一台」を追求するための特別な時間を提供します。

ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪



ロールス・ロイスの「ビスポーク」は、お客様一人ひとりの個性、情熱、ライフスタイルを車という芸術作品に昇華させる究極のオーダーメイド・プログラムです。エクステリアカラーから内装の素材、刺繍のパターン、さらには天井のスターライト・ヘッドライナーに至るまで、お客様のアイデアを世界に一つしかない一台として具現化します。



新ショールームは、車両4台を常時展示するスペースに加え、ロールス・ロイスの卓越したビスポークを追求するための特別なエリアを備えています。

「ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪」最新ホスピタリティ

アトリエ (Atelier)： 色鮮やかなエクステリアカラー、ウッドパネル、上質なレザー、刺繍糸など、多彩なマテリアルを美しく展示。訪れるお客様が自らの感性を自由に表現できる創造的なインスピレーションを提供します。

キャビネット・オブ・キュリオシティ (Cabinet of Curiosities)： ビスポークのクリエイティビティを刺激する魅力的なオブジェやアート作品を展示したラウンジスペース。チェスセットやラゲージなどのアクセサリーもご覧いただけます。

スピークイージー・バー (Speakeasy Bar)： 心地よく隠れ家的な雰囲気をもつ空間で、お客様同士が自然に交流を楽しめる、ブランド体験をより豊かにするプライベートなスペースです。

移転オープンを記念し、世界限定車や最新モデルを公開

日本で初めて公開されるのは、今年100周年を迎えるロールス・ロイスを象徴する「ファントム」を讃えるプライベート・コレクション「ファントム・シンティラ（Phantom Scintilla）」（世界限定10台）です。スピリット・オブ・エクスタシーへのオマージュを込めたこの精巧なビスポーク製品は、その優雅さ、躍動感、幻想的な美しさを表現しています。

また、ロールス・ロイス史上最もパワフルな最新モデルであり、ブランド初の完全電気自動車「スペクター」を大胆に再解釈した「ブラック・バッジ・スペクター（Black Badge Spectre）」と、世界屈指のスーパー・ラグジュアリー SUV「ブラック・バッジ・カリナン・シリーズ II（Black Badge Cullinan Series II）」もあわせて展示いたします。





コーンズ・モータース株式会社 代表取締役 林 誠吾コメント

「コーンズの60年以上にわたる自動車事業の歴史は、常にロールス・ロイスと共に歩み、その輝かしい歴史を築いてまいりました。この度、ロールス・ロイスが世界に発信する革新的な最新のビジュアル・アイデンティティを備えたショールームを、東京に続き、世界的なラグジュアリーが集うこの御堂筋に開設できることは、私どもにとって最大の光栄です。

私たちコーンズは、「クルマってホント楽しい」を創る会社をコンセプトに掲げています。この新しいショールームは、まさにこの理念を体現する場所として誕生しました。2つのフロアに分かれたユニークな構造は、お客様が扉を開けたその瞬間から、『自分だけの一台を創造する楽しさ』が始まるよう設計されています。ここでは、クルマを選ぶプロセスそのものが、お客様自身の感性を深く掘り下げ、形にするための特別な時間となります。一人ひとりのビスポークに対する想いをさらに広げ、単なるオーナーシップの獲得を超えた、唯一無二の豊かな体験を紡ぎ出します。

私たちは、この場所を訪れるすべての方に驚きと感動を提供し、『クルマってホント楽しい』という本質的な喜びを感じていただける、全く新しい空間と位置づけます。ロールス・ロイス・モーター・カーズUK本社と共に、豊かで新たなライフスタイルを、この御堂筋からご提案してまいります。」

「ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪」 概要

所在地： 大阪府大阪市中央区道修町4-1-1

営業時間：10:00 - 18:00

定休日：水曜日 年末年始

TEL：06-6476-8164

ウェブサイト(https://www.rolls-roycemotorcars.com/osaka/ja_JP/showroom.html)

【展示台数】４台

【店舗責任者】宮脇 俊臣 ゼネラルマネージャー

【延床面積】 計 670平方メートル （1階 365平方メートル 2階 305平方メートル ）

コーンズ・モータース株式会社について

コーンズは1964 年にロールス・ロイスとベントレー、1976 年にはフェラーリの正規輸入代理店として、日本国内のハイエン ドカー市場発展の一翼を担ってまいりました。2011 年、自動車事業拡大に伴い、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドより独立し、「コーンズ・モータース株式会社」を設立。2013 年にはランボルギーニ、2018 年には株式会社 C.P.S としてポルシェの取り扱いを開始、現在は、 フェラーリ、ランボルギーニ、ロールス・ロイス、ベントレー、ポルシェの 5 ブランドの正規販売代理店として、新車ならびに中古車の販売・メンテ ナンスを提供している超高級輸入車国内 No1 ディーラーです。御堂筋には2013年にフェラーリ｜大阪ショールーム、2021年12月に本町のベントレー大阪、2024年7月 フェラーリ｜大阪中古車ショールームに続き、4店舗目のショールームオープンとなります。

2024年にはシンガー・ヴィークル・デザインとパートナーシップ契約を結び、日本において情報発信を行い、購入・サービス・メンテナンスをサポートしています。

また、2022 年に「心躍る瞬間“クルマってホント楽しい”」をコンセプトに「CORNES MOMENT」を発足。 お客様が愛車と参加いただけるさまざまな体験プログラムを企画・実施しています。



コーンズ・モータース株式会社 公式ウェブサイト(https://www.cornesmotors.com/)