こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人気音楽ユニット「ケロポンズ」とのタイアップ動画を期間限定公開 「アヲハタ まるごと果実」とヨーグルトが絡み合うハッピーなおいしさを歌とダンスで表現
『現代新国語辞典』編集主幹も務める言語学者がオノマトペを監修 10月6日(月)から公開
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、「アヲハタ まるごと果実」の魅力やおいしさを伝えるため、子どもや保育士から絶大な支持を受ける人気音楽ユニット「ケロポンズ」とタイアップし、オリジナルの歌とダンス動画を制作しました。歌詞には、明治大学のオノマトペ研究者 小野正弘氏が新たに考案したユニークなオノマトペを採用し、「アヲハタ まるごと果実」の果肉感や食感、ヨーグルトと一緒に食べた時のおいしさを表現しました。一度聞いただけで思わず口ずさんでしまう歌、一緒に踊り出したくなるダンス、子どもから大人までハッピーになる動画です。10月6日(月)から「ケロポンズ＆プッピーズ」公式YouTubeチャンネルにて公開します。
【動画の概要】
■タイトル：「まんま もも」
■公開期間：10月6日（月）より期間限定で公開中
■URL：https://youtu.be/2a_9KfPK3VM
まるごと果実はヨーグルトと好相性
「アヲハタ まるごと果実」は、ごろりとした果肉、さわやかでフルーティーな香り、果物そのものを食べるようなみずみずしさが特徴のフルーツスプレッドです。特に白桃は収穫後に「追熟」させ、一つひとつ熟度を見極めて湯むきすることで、香り高くジューシーな食感を生み出しています。「まるごと果実」の果肉感や果物そのものの自然な甘さや香りはヨーグルトとの相性が非常に良く、今回は改めてこの魅力を伝えることを目的に、オノマトペの歌とダンスで表現することに挑戦しました。
まるごと果実の魅力や特徴を6個のオノマトペで表現
オノマトペとは擬音語と擬態語の総称で、音や動作、状態などを文字や言葉で表現する際に用いる表現方法です。今回、「まるごと果実」のおいしさをよりイメージできる様々な方法を検討し、採用しました。
果肉感を「こっろり」、追熟した白桃のとろける食感を「にゅらら」、ヨーグルトと一緒に食べたときのおいしさを「みゅるみゅる」など、「まるごと果実」だけのおいしさを表現する6個のオノマトペを言語学者の監修のもと開発し、歌詞に取り入れました。
【開発したオノマトペ】
こっろり：形が残る果肉の存在を表すオノマトペ。まるごと感のあるオノマトペ「ころ」に、促音(っ)を加えてタメのある感じを出しつつ、「り」によって、まとまりがつく。
シャクシトッ：果物そのもののようなみずみずしい食感を表すオノマトペ。切れのいい「シャク」と、みずみずしさ「シト」を合成。瞬時の切れのよさを促音(っ)で補っている。
にゅらら：とろける食感を表すオノマトペ。n音と拗音でとろけ滑る感じをかもし出す。「にゅるる」だと飛び出てしまう感じになるところを「にゅらら」に変容させ、少したゆたう感じを加えている。
ぬのわぁっ：完熟した果物が持つ、芳醇な甘みを表すオノマトペ。n音を連ねることで完熟感を、「わぁっ」で芳醇な甘みが迫ってくる感じをそれぞれ表現。
つみゅん：果物そのものの自然な甘さを表すオノマトペ。甘酸っぱい酸味を象徴する音は、tsか、s。「すみゅん」よりも「つみゅん」のほうが、しみこんでくる感じが出て、撥音（ん）の効果で余韻も残る。
みゅるみゅる：ヨーグルトと一緒に食べた時のおいしさを表すオノマトペ。口の中でプレーンヨーグルトと絡まり合い、溶けていく「まるごと果実」の味わいとハッピーさがずっと続いていく様子を繰り返しで表現。
また、全国のスーパーマーケット店頭でも動画と連動したPOPを掲示し、「まるごと果実」とヨーグルトの組み合せを提案します。
アヲハタはこれからもフルーツの新たな魅力を発見してもらえる心弾むコンテンツの開発、情報発信をしていきます。
■ケロポンズ プロフィール
増田裕子(ケロ)と平田明子(ポン)からなるミュージック・ユニット。子ども向け音楽や振付の制作を手掛け、親子コンサートなどに年間100公演以上出演。代表作「エビカニクス」は、保育園や幼稚園で人気の定番体操曲で、YouTube動画再生回数は1億7千万回を突破。（2025年9月時点）
【ケロポンズさんコメント】
アヲハタさんとオノマトペの小野先生といっしょに「まるごと果実」コラボダンス「まんま もも」をつくったよ！
もものおいしさそのまんま、ももの食感そのまんま、もものかわいさそのまんま！
もも感満載の「まんま もも」ぜひみんなも踊ってみてねー！
■小野正弘さんプロフィール
明治大学 文学部教授、全国大学国語国文学会代表、日本近代語研究会会長。「オノマトペ」研究の第一人者として、日々、日本語の深さや面白さを探求している。著書に『オノマトペ 擬音語・擬態語の世界』『感じる言葉 オノマトペ』など。
【小野正弘さんコメント】
今回、オノマトペを新たに創って実感を伝えることを試みたことで、オノマトペの新たな伸びしろを再確認できました。「アヲハタ まるごと果実」の魅力は、文字通りのまるごと感で、ジャムのなかで果実を味わえるとは、なんと贅沢なことかと思えます。オノマトペの音の面白さも楽しめば、味わいはさらに深くなってゆくでしょう。
【「アヲハタ まるごと果実」シリーズ全9品】
まるごと果実特設サイト: https://www.aohata.co.jp/marugoto/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、「アヲハタ まるごと果実」の魅力やおいしさを伝えるため、子どもや保育士から絶大な支持を受ける人気音楽ユニット「ケロポンズ」とタイアップし、オリジナルの歌とダンス動画を制作しました。歌詞には、明治大学のオノマトペ研究者 小野正弘氏が新たに考案したユニークなオノマトペを採用し、「アヲハタ まるごと果実」の果肉感や食感、ヨーグルトと一緒に食べた時のおいしさを表現しました。一度聞いただけで思わず口ずさんでしまう歌、一緒に踊り出したくなるダンス、子どもから大人までハッピーになる動画です。10月6日(月)から「ケロポンズ＆プッピーズ」公式YouTubeチャンネルにて公開します。
【動画の概要】
■タイトル：「まんま もも」
■公開期間：10月6日（月）より期間限定で公開中
■URL：https://youtu.be/2a_9KfPK3VM
まるごと果実はヨーグルトと好相性
「アヲハタ まるごと果実」は、ごろりとした果肉、さわやかでフルーティーな香り、果物そのものを食べるようなみずみずしさが特徴のフルーツスプレッドです。特に白桃は収穫後に「追熟」させ、一つひとつ熟度を見極めて湯むきすることで、香り高くジューシーな食感を生み出しています。「まるごと果実」の果肉感や果物そのものの自然な甘さや香りはヨーグルトとの相性が非常に良く、今回は改めてこの魅力を伝えることを目的に、オノマトペの歌とダンスで表現することに挑戦しました。
まるごと果実の魅力や特徴を6個のオノマトペで表現
オノマトペとは擬音語と擬態語の総称で、音や動作、状態などを文字や言葉で表現する際に用いる表現方法です。今回、「まるごと果実」のおいしさをよりイメージできる様々な方法を検討し、採用しました。
果肉感を「こっろり」、追熟した白桃のとろける食感を「にゅらら」、ヨーグルトと一緒に食べたときのおいしさを「みゅるみゅる」など、「まるごと果実」だけのおいしさを表現する6個のオノマトペを言語学者の監修のもと開発し、歌詞に取り入れました。
【開発したオノマトペ】
こっろり：形が残る果肉の存在を表すオノマトペ。まるごと感のあるオノマトペ「ころ」に、促音(っ)を加えてタメのある感じを出しつつ、「り」によって、まとまりがつく。
シャクシトッ：果物そのもののようなみずみずしい食感を表すオノマトペ。切れのいい「シャク」と、みずみずしさ「シト」を合成。瞬時の切れのよさを促音(っ)で補っている。
にゅらら：とろける食感を表すオノマトペ。n音と拗音でとろけ滑る感じをかもし出す。「にゅるる」だと飛び出てしまう感じになるところを「にゅらら」に変容させ、少したゆたう感じを加えている。
ぬのわぁっ：完熟した果物が持つ、芳醇な甘みを表すオノマトペ。n音を連ねることで完熟感を、「わぁっ」で芳醇な甘みが迫ってくる感じをそれぞれ表現。
つみゅん：果物そのものの自然な甘さを表すオノマトペ。甘酸っぱい酸味を象徴する音は、tsか、s。「すみゅん」よりも「つみゅん」のほうが、しみこんでくる感じが出て、撥音（ん）の効果で余韻も残る。
みゅるみゅる：ヨーグルトと一緒に食べた時のおいしさを表すオノマトペ。口の中でプレーンヨーグルトと絡まり合い、溶けていく「まるごと果実」の味わいとハッピーさがずっと続いていく様子を繰り返しで表現。
また、全国のスーパーマーケット店頭でも動画と連動したPOPを掲示し、「まるごと果実」とヨーグルトの組み合せを提案します。
アヲハタはこれからもフルーツの新たな魅力を発見してもらえる心弾むコンテンツの開発、情報発信をしていきます。
■ケロポンズ プロフィール
増田裕子(ケロ)と平田明子(ポン)からなるミュージック・ユニット。子ども向け音楽や振付の制作を手掛け、親子コンサートなどに年間100公演以上出演。代表作「エビカニクス」は、保育園や幼稚園で人気の定番体操曲で、YouTube動画再生回数は1億7千万回を突破。（2025年9月時点）
【ケロポンズさんコメント】
アヲハタさんとオノマトペの小野先生といっしょに「まるごと果実」コラボダンス「まんま もも」をつくったよ！
もものおいしさそのまんま、ももの食感そのまんま、もものかわいさそのまんま！
もも感満載の「まんま もも」ぜひみんなも踊ってみてねー！
■小野正弘さんプロフィール
明治大学 文学部教授、全国大学国語国文学会代表、日本近代語研究会会長。「オノマトペ」研究の第一人者として、日々、日本語の深さや面白さを探求している。著書に『オノマトペ 擬音語・擬態語の世界』『感じる言葉 オノマトペ』など。
【小野正弘さんコメント】
今回、オノマトペを新たに創って実感を伝えることを試みたことで、オノマトペの新たな伸びしろを再確認できました。「アヲハタ まるごと果実」の魅力は、文字通りのまるごと感で、ジャムのなかで果実を味わえるとは、なんと贅沢なことかと思えます。オノマトペの音の面白さも楽しめば、味わいはさらに深くなってゆくでしょう。
【「アヲハタ まるごと果実」シリーズ全9品】
まるごと果実特設サイト: https://www.aohata.co.jp/marugoto/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp